La première édition du Rugby Nations Championship approche de son dénouement, avec un week-end de finales historique, le premier du genre, prévu du 27 au 29 novembre, du vendredi au dimanche, à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : ne tardez pas et réservez vos billets dès aujourd’hui.

Ce tout nouveau tournoi remplace les matchs amicaux isolés par un classement de championnat à fort enjeu et répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes joueront lors du week-end des finales. GOAL vous présente les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroulera le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes du Nations Championship 2026, le week-end des finales se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date et heure locale Match Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : équipe à déterminer contre équipe à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : équipe à déterminer contre équipe à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : équipe à déterminer contre équipe à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : équipe à déterminer contre équipe à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : équipe à déterminer contre équipe à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : équipe à déterminer contre équipe à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six derniers matchs, disputés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée par le site officiel du Nations Championship Rugby et son partenaire Ticketmaster.

Les billets de la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de match et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le dernier week-end de la compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits couvrant plusieurs jours pendant le week-end des finales, les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matchs du vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

Deux matchs du samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

Deux matchs du dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

Forfaits couvrant plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et les sites nationaux des équipes pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Forfaits premium et billets avec prestations d’accueil pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, les prestations d’accueil désignent des forfaits haut de gamme pour les jours de match, qui vont au-delà de ce qu’offre un billet classique.

Ces formules peuvent simplement donner accès à des salons et des bars avant le match pour profiter de l’ambiance, proposer différentes options de restauration, du buffet au repas à plusieurs services, ou aller jusqu’à la mise à disposition de suites privées pour un nombre limité d’invités.

Les forfaits et les billets officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes.

Prestataires officiels de prestations d’accueil : L’agent exclusif chargé des prestations d’accueil de l’Allianz Stadium gère également l’attribution des forfaits premium. Vous pouvez consulter le détail de chaque formule et réserver sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes mondiales, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs tests face au même adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Le schéma s’inverse : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement aura lieu à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end riche en affiches à la fin du mois de novembre.

Toutes les équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.

La grande finale : L’équipe classée première de l’hémisphère Nord affrontera celle classée première de l’hémisphère Sud. Le vainqueur sera officiellement sacré champion du Nations Championship.

Les matchs de classement : Le duel entre les deux équipes classées deuxièmes déterminera la 3e place au classement général, celui entre les deux troisièmes déterminera la 5e place, et ainsi de suite jusqu’au duel entre les deux sixièmes.

Le défi des hémisphères : Un système de points inspiré de la Ryder Cup permettra de déterminer quel hémisphère aura pris le dessus sur l’ensemble du week-end des finales.



