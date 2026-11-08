Les traditionnels tests internationaux d’automne et tournées estivales du rugby à XV ont été refondus pour donner naissance au World Rugby Nations Championship, un tournoi mondial unifié qui a débuté en juillet et s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et les meilleures équipes de ce sport en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu grâce à un classement, des confrontations entre équipes des deux hémisphères et une grande finale à Twickenham pour conclure la saison, le dimanche 29 novembre.

Trois journées de matchs se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. Place désormais à l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la série de finales.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations sur l’achat de billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les obtenir, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier des matchs du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et affiche Billets Stade Ven. 13 nov. (21 h 10) J5 : France - Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Sam. 14 nov. (12 h 40) J5 : Italie - Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Sam. 14 nov. (14 h 10) J5 : pays de Galles - Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Sam. 14 nov. (16 h 40) J5 : Angleterre - Japon Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 14 nov. (20 h 10) J5 : Irlande - Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dim. 15 nov. (15 h 10) J5 : Écosse - Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 21 nov. (14 h 10) J6 : Angleterre - Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 21 nov. (14 h 10) J6 : Écosse - Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Sam. 21 nov. (16 h 40) J6 : Irlande - Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Sam. 21 nov. (17 h 40) J6 : Italie - Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Sam. 21 nov. (20 h 10) J6 : pays de Galles - Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Sam. 21 nov. (21 h 10) J6 : France - Argentine Billets Stade de France, Paris Ven. 27 nov. (16 h 40) Match pour la 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Ven. 27 nov. (20 h 10) Match pour la 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 nov. (13 h 10) Match pour la 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Sam. 28 nov. (16 h 40) Match pour la 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 nov. (13 h 10) Match pour la 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dim. 29 nov. (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées du tournoi ou auprès des fédérations des pays hôtes, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: La billetterie des six matchs disputés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur leurs portails officiels.

La mise en vente initiale des billets de la compétition dépendait du type de match et des différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de titres donnant accès à la billetterie : Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de ces titres et les clubs membres.

: Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de ces titres et les clubs membres. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le grand week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

: Les billets pour le grand week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026. Ventes générales pour la phase de poules : Chaque pays a échelonné sa mise en vente. Par exemple, les billets pour les matchs organisés au Principality Stadium, au pays de Galles, sont devenus accessibles au grand public en avril 2026, après les périodes réservées en priorité aux membres.

Si les plateformes centralisées du tournoi et les fédérations des pays hôtes restent les moyens les plus sûrs d’acheter des billets, les supporters qui souhaitent assister à un prochain match du Nations Championship peuvent aussi envisager des sites de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’en obtenir.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les prix officiels des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 varient considérablement selon que vous achetez des billets pour une seule journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits de plusieurs jours proposés pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matchs le vendredi 27 novembre : Billets à la journée de 20 à 125 £

: Billets à la journée de 20 à 125 £ Deux matchs le samedi 28 novembre : Billets à la journée de 40 à 180 £

: Billets à la journée de 40 à 180 £ Deux matchs le dimanche 29 novembre : Billets à la journée de 125 à 280 £

: Billets à la journée de 125 à 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 et 514 £.

Matchs de poule de novembre (par pays hôte)

Voici les tarifs standard des billets pour adultes pour les différents matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 à 103 £

contre l’Australie : de 79 à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 à 120 €

contre l’Argentine : de 40 à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 à 65 £

contre l’Australie : de 40 à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 à 66 £

contre l’Australie : de 38 à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l’approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Vérifiez également les disponibilités sur des sites de revente comme StubHub et Ticombo.

Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?

La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. Le tournoi est divisé en deux périodes de compétition distinctes, suivies d’une phase finale :

Série estivale (journées 1 à 3) : Disputée du 4 au 18 juillet, avec les équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud.

: Disputée du 4 au 18 juillet, avec les équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud. Série automnale (journées 4 à 6) : La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec les équipes de l’hémisphère Sud qui disputent leurs matchs dans le Nord.

: La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec les équipes de l’hémisphère Sud qui disputent leurs matchs dans le Nord. Week-end des finales : Organisé du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium, à Twickenham, dans la ville de Londres. La grande finale qui désignera le vainqueur de la compétition se déroulera le dimanche 29 novembre.

Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs tests contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre poule géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour leurs matchs à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour leurs matchs à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteindra son point culminant à l’Allianz Stadium, à Twickenham, lors d’un unique grand week-end à la fin du mois de novembre.

Les 12 équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre poule.