La première édition de la Rugby Nations Championship approche de son dénouement, avec un week-end de finales inédit, le premier du genre, prévu du 27 au 29 novembre (du vendredi au dimanche) à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : n’attendez pas pour réserver vos billets.

Remplaçant les matches amicaux isolés par un classement de championnat aux enjeux élevés, cette toute nouvelle compétition répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux conférences géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront toutes un match lors du week-end des finales. GOAL vous donne les dernières informations pour acheter vos billets pour la World Rugby Nations Championship 2026 : où les obtenir, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le week-end des finales de la World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes de la Nations Championship 2026, le « week-end des finales » se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date et heure locale Match Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales de la World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six derniers matches, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée par le site officiel de la Nations Championship Rugby et son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

Les billets de la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de match et les différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

: Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales de la World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matches, ainsi que pour les forfaits de plusieurs jours proposés lors du « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matches du vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £. Deux matches du samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £. Deux matches du dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

: Les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £. Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et les sites nationaux des équipes pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Offres premium et billets avec prestations d’hospitalité pour la World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, les prestations d’hospitalité désignent des offres haut de gamme pour les jours de match, qui vont au-delà de l’expérience offerte par un billet classique.

Elles peuvent aller du simple accès à des salons et à des bars avant le match pour profiter de l’ambiance jusqu’à des loges privées accueillant un nombre limité d’invités, en passant par différentes formules de restauration, du buffet au repas en plusieurs services.

Les offres et forfaits officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : Vous pouvez réserver des offres sur le portail officiel de billetterie de la Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: Vous pouvez réserver des offres sur le portail officiel de billetterie de la Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels de services d’hospitalité : L’agent exclusif de l’Allianz Stadium pour ces prestations gère également l’attribution des offres premium. Vous pouvez consulter le détail de chaque offre et effectuer votre réservation sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent à la World Rugby Nations Championship 2026 ?

La compétition réunit 12 des meilleures équipes mondiales, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format de la World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs tests face à un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Le format s’inverse et les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances face aux équipes de l’hémisphère Sud.

Le week-end des finales

La compétition connaîtra son dénouement à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grands rendez-vous à la fin du mois de novembre.

Les douze équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement face à l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.