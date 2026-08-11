Comment obtenir des billets pour la Ligue Europa 2026-2027 : calendrier confirmé, informations sur les équipes et plus encore

Les résultats des matches aller étant désormais connus, les rencontres retour des 18 et 19 mars détermineront quelles huit équipes resteront en course vers la finale à Istanbul.

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Quelles équipes jouent en Europa League ?

L’UEFA Europa League 2026/27 réunit 36 équipes dans un format de phase de ligue unique et unifiée.

Douze clubs se sont qualifiés directement grâce à leur victoire en coupe nationale et à leurs bonnes places en championnat dans les principales divisions européennes :

Angleterre (Premier League) : AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Espagne (Liga) : Celta Vigo, Real Sociedad

Allemagne (Bundesliga) : Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italie (Serie A) : AC Milan, Juventus

France (Ligue 1) : Olympique de Marseille, Stade Rennais

Pays-Bas (Eredivisie) : AZ Alkmaar

Les 24 places restantes de cette phase de ligue à 36 équipes sont attribuées comme suit :

Vainqueur de l’UEFA Conference League : place automatique en phase de ligue.

Tours de qualification et barrages (12 équipes) : clubs qualifiés via les éliminatoires estivaux, y compris des équipes comme les Rangers, Beşiktaş, le Red Bull Salzbourg et Ferencváros.

Repêchés des barrages de la Ligue des champions (11 équipes) : clubs reversés en Europa League après le dernier tour de qualification de l’UEFA Champions League.

Quel est le calendrier de l’UEFA Europa League 2026/27 ?

Les tours de qualification de l’Europa League de cette saison ont débuté en juillet 2026 et s’étalent sur près de onze mois jusqu’à la grande finale à Francfort, le 26 mai 2027 :

Phase de ligue : 16 septembre 2026 – 28 janvier 2027

Barrages de la phase à élimination directe : 18 et 25 février 2027

Huitièmes de finale : 11 et 18 mars 2027

Quarts de finale : 8 et 15 avril 2027

Demi-finales : 29 avril et 6 mai 2027

Finale : 26 mai 2027 (Stadion Frankfurt, Francfort, Allemagne)

Comment acheter des billets pour les matches d’UEFA Europa League ?

En dehors de la finale de l’UEFA Europa League, pour laquelle les billets neutres sont distribués via un tirage au sort officiel de l’UEFA, les billets pour les matches individuels sont vendus directement par les clubs participants.

Les supporters doivent se rendre sur le portail officiel de billetterie du club hôte du match auquel ils souhaitent assister. Pour les affiches les plus prestigieuses, une adhésion officielle au club est souvent nécessaire pour accéder aux premières mises en vente.

Lorsque les contingents officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options de revente entre supporters.

Combien coûtent les billets pour les matches d’UEFA Europa League ?

Le prix des billets pour l’UEFA Europa League varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le tour de la compétition, le profil des clubs concernés et l’emplacement du siège.

Les billets au tarif facial pour les rencontres de phase de ligue commencent généralement entre 30 € et 60 €, tandis que les affiches de prestige en phase à élimination directe et les grandes confrontations affichent des prix plus élevés.

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