La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de la compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourrez voir les plus grandes nations européennes à l’œuvre sur tout le continent.

La phase de ligue connaîtra son dénouement en novembre, chaque équipe disputant deux matches en seulement six jours. Après la fin de cette phase, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, puis les demi-finales et la finale en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de la Ligue des nations de l’UEFA remporté en 2025. C’est la sélection la plus titrée de la compétition, puisqu’elle avait également gagné la première édition, en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA, notamment où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure locales Match Billets Lieu Jeudi 12 novembre (20 h) Turquie contre Belgique Billets Gursel Aksel Stadium (Izmir) Jeudi 12 novembre (20 h 45) Italie contre France Billets San Siro (Milan) Jeudi 12 novembre (20 h 45) République tchèque contre Espagne Billets Letna Stadium (Prague) Jeudi 12 novembre (19 h 45) Angleterre contre Croatie Billets Wembley Stadium (Londres) Vendredi 13 novembre (20 h 45) Pays-Bas contre Grèce Billets Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Vendredi 13 novembre (20 h 45) Serbie contre Allemagne Billets Rajko Mitić Stadium (Belgrade) Samedi 14 novembre (18 h) Norvège contre pays de Galles Billets Ullevaal Stadion (Oslo) Samedi 14 novembre (19 h 45) Portugal contre Danemark Billets Estádio Municipal de Braga (Braga) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Belgique contre Italie Billets Stade Roi Baudouin (Bruxelles) Dimanche 15 novembre (20 h 45) France contre Turquie Billets Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Croatie contre République tchèque Billets Opus Arena (Osijek) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Espagne contre Angleterre Billets Wanda Metropolitano (Madrid) Lundi 16 novembre (20 h 45) Allemagne contre Pays-Bas Billets Olympiastadion (Berlin) Lundi 16 novembre (21 h 45) Grèce contre Serbie Billets Panthessaliko (Volos) Mardi 17 novembre (20 h 45) Danemark contre Norvège Billets Parken Stadium (Copenhague) Mardi 17 novembre (19 h 45) Pays de Galles contre Portugal Billets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase Tour Date(s) Billets Phase de ligue 5e journée Du 12 au 14 novembre 2026 Billets 6e journée Du 15 au 17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Matches aller Du 25 au 27 mars 2027 À déterminer Matches retour Du 28 au 30 mars 2027 À déterminer Phase finale Demi-finales Les 9 et 10 juin 2027 À déterminer Finale Le 13 juin 2027 À déterminer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre à novembre 2026) : La vente des billets officiels pour chaque match de groupe est entièrement gérée par les fédérations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit (par exemple, England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels pour la phase finale seront distribués exclusivement sur le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de groupe sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations nationales ouvrent leur billetterie environ quatre à six semaines avant la journée concernée. La plupart accordent un accès prioritaire aux membres des clubs de supporters inscrits, comme l’England Supporters Travel Club ou le programme d’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant de mettre les billets restants en vente au grand public.

Pour la phase finale de la Ligue des nations (juin 2027), la vente au grand public et les tirages au sort pour l’attribution des billets organisés par l’UEFA ouvriront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. Pour préparer la phase finale de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes de vente.

Les supporters qui cherchent des billets à la dernière minute peuvent également en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés séparément par la fédération du pays hôte, et non sur un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et la définition des catégories varient d’un match à l’autre.

Si la répartition exacte des places dépend entièrement du stade hôte, la plupart des fédérations proposent trois ou quatre grandes catégories de billets au grand public, ainsi que des formules familiales et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches au Wembley Stadium peuvent être classés approximativement comme suit :

Catégorie 1 (premium / places basses et intermédiaires le long du terrain) : Situées le long des lignes de touche principales, ces places offrent les meilleures vues. Les billets standard dans ces secteurs prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £.

: Situées le long des lignes de touche principales, ces places offrent les meilleures vues. Les billets standard dans ces secteurs prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £. Catégorie 2 (angles / places hautes le long du terrain) : Ces places se trouvent dans les angles du stade ou dans les tribunes supérieures. Elles coûtent généralement autour de 45 £.

: Ces places se trouvent dans les angles du stade ou dans les tribunes supérieures. Elles coûtent généralement autour de 45 £. Catégorie 3 (petits côtés / derrière les buts) : C’est souvent là que se trouvent les supporters locaux les plus fervents ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard dans les petits côtés sont proposés à partir d’environ 35 £.

: C’est souvent là que se trouvent les supporters locaux les plus fervents ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard dans les petits côtés sont proposés à partir d’environ 35 £. Espaces familiaux et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en espace familial sont disponibles à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

À l’approche des matches, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quelles équipes composent les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4 France Allemagne Espagne Portugal Italie Pays-Bas Croatie Danemark Belgique Serbie Angleterre Norvège Turquie Grèce République tchèque Pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?