Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 : Pays-Bas vs Allemagne, Angleterre vs Espagne, prix des billets, calendrier et plus encore

L’UEFA Nations League 2026/27, qui est la cinquième édition de cette compétition internationale, est sur le point de débuter et vous pouvez voir à l’œuvre les plus grandes nations européennes à travers le continent en réservant vos billets dès aujourd’hui.

La phase de ligue de la compétition commence en septembre/octobre et s’annonce passionnante, avec des équipes qui disputeront quatre matches sur une période d’environ 10 jours seulement. Après la fin de la phase de ligue en novembre, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, avant des demi-finales et de la finale programmées en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de l’UEFA Nations League remporté en 2025 et est l’équipe la plus titrée de la compétition après avoir également gagné l’édition inaugurale en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé finaliste en 2021 et 2025, puis soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de l’UEFA Nations League, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Matches à venir en UEFA Nations League

Date et heure (locale) Match Lieu Billets jeu. 24 sept. (20 h 45) Pays-Bas vs Allemagne Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Billets jeu. 24 sept. (19 h 45) Portugal vs pays de Galles Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets jeu. 24 sept. (20 h 45) Norvège vs Danemark Ullevaal Stadion (Oslo) Billets ven. 25 sept. (20 h 45) Italie vs Belgique Stadio Olimpico (Rome) Billets sam. 26 sept. (20 h 45) Tchéquie vs Croatie Fortuna Arena (Prague) Billets sam. 26 sept. (19 h 45) Angleterre vs Espagne Wembley Stadium (Londres) Billets dim. 27 sept. (18 h) Danemark vs pays de Galles Parken Stadium (Copenhague) Billets dim. 27 sept. (20 h 45) Norvège vs Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Billets dim. 27 sept. (20 h 45) Allemagne vs Grèce WWK Arena (Augsbourg) Billets lun. 28 sept. (20 h 45) Belgique vs France King Baudouin Stadium (Bruxelles) Billets mar. 29 sept. (20 h 45) Tchéquie vs Angleterre Fortuna Arena (Prague) Billets mar. 29 sept. (20 h 45) Espagne vs Croatie Ramón Sánchez–Pizjuán (Séville) Billets jeu. 1 oct. (20 h 45) Allemagne vs Serbie Allianz Arena (Munich) Billets jeu. 1 oct. (20 h 45) Danemark vs Portugal Parken Stadium (Copenhague) Billets jeu. 1 oct. (19 h 45) pays de Galles vs Norvège Cardiff City Stadium (Cardiff) Billets ven. 2 oct. (20 h 45) Belgique vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Billets sam. 3 oct. (20 h 45) Espagne vs Tchéquie Carlos Tartiere (Oviedo) Billets dim. 4 oct. (20 h 45) Pays-Bas vs Serbie Philips Stadion (Eindhoven) Billets dim. 4 oct. (20 h 45) Portugal vs Danemark Estádio do Dragão (Porto) Billets mar. 6 oct. (19 h 45) Angleterre vs République tchèque Wembley Stadium (Londres) Billets

Calendrier complet de l’UEFA Nations League 2026/27

Phase Journée Date(s) Billets Phase de ligue Journée 1 24-26 septembre 2026 Billets

Journée 2 27-29 septembre 2026 Billets

Journée 3 1-3 octobre 2026 Billets

Journée 4 4-6 octobre 2026 Billets

Journée 5 12-14 novembre 2026 Billets

Journée 6 15-17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Aller 25-27 mars 2027 À confirmer

Retour 28-30 mars 2027 À confirmer Phase finale Demi-finales 9-10 juin 2027 À confirmer

Finale 13 juin 2027 À confirmer

Comment acheter des billets pour l’UEFA Nations League 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre - novembre 2026) : les billets officiels pour les matches individuels de groupe sont entièrement gérés par les associations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de football de l’équipe hôte (par exemple, England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : les billets officiels du tournoi final seront distribués exclusivement via le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leurs phases de commercialisation. La plupart des associations ouvrent leurs fenêtres de vente environ 4 à 6 semaines avant la journée concernée. La plupart des associations accordent un accès prioritaire aux clubs de supporters enregistrés, comme l’England Supporters Travel Club ou l’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Pour la phase finale de la Nations League (juin 2027), la vente publique des billets et les loteries de candidature via l’UEFA ouvriront en avril/mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. Pour préparer les finales de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA », afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes d’ouverture de la billetterie.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de l’UEFA Nations League 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de l’UEFA Nations League 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par l’association de football du pays hôte plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA. Comme chaque pays fixe ses propres prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et les définitions des catégories varient selon les matches.

Si les sections exactes dépendent entièrement du stade hôte, la plupart des associations répartissent les billets en 3 ou 4 grandes catégories publiques, avec en plus des options famille et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches à Wembley Stadium peuvent être classés approximativement comme suit :

Catégorie 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : située le long des principales lignes de touche, elle offre les meilleures vues. Les prix en admission générale pour ces sections premium vont de 65 £ à 80 £, avec des places premium disponibles entre 95 £ et 120 £.

Catégorie 2 (Corners / Upper Longside) : positionnée dans les angles du stade ou dans les étages supérieurs. Elles coûtent généralement autour de 45 £.

Catégorie 3 (Shortside / Behind the Goals) : c’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus bruyants ou les sections visiteurs désignées. Les billets standard derrière les buts sont proposés à partir d’environ 35 £.

Espaces familles & tarifs réduits : de nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en espace famille peuvent être trouvés à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

Gardez un œil sur les sites officiels des sélections nationales à l’approche de l’événement pour obtenir plus d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles équipes figurent dans les groupes de Ligue A de l’UEFA Nations League ?

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4 France Allemagne Espagne Portugal Italie Pays-Bas Croatie Danemark Belgique Serbie Angleterre Norvège Turquie Grèce Tchéquie pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les récents vainqueurs de l’UEFA Nations League ?