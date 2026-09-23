Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
Traduit par

Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 : Pays-Bas vs Allemagne, Angleterre vs Espagne, prix des billets, calendrier et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
France
Espagne
Angleterre
Allemagne
Portugal

Ne manquez pas l’occasion de voir à l’œuvre certaines des meilleures sélections nationales de football d’Europe et du monde entier

L’UEFA Nations League 2026/27, qui est la cinquième édition de cette compétition internationale, est sur le point de débuter et vous pouvez voir à l’œuvre les plus grandes nations européennes à travers le continent en réservant vos billets dès aujourd’hui.

La phase de ligue de la compétition commence en septembre/octobre et s’annonce passionnante, avec des équipes qui disputeront quatre matches sur une période d’environ 10 jours seulement. Après la fin de la phase de ligue en novembre, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, avant des demi-finales et de la finale programmées en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de l’UEFA Nations League remporté en 2025 et est l’équipe la plus titrée de la compétition après avoir également gagné l’édition inaugurale en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé finaliste en 2021 et 2025, puis soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de l’UEFA Nations League, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Matches à venir en UEFA Nations League

Date et heure (locale)

Match

Lieu

Billets

jeu. 24 sept. (20 h 45)

Pays-Bas vs Allemagne

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Billets

jeu. 24 sept. (19 h 45)

Portugal vs pays de Galles

Estádio José Alvalade (Lisbonne)

Billets

jeu. 24 sept. (20 h 45)

Norvège vs Danemark

Ullevaal Stadion (Oslo)

Billets

ven. 25 sept. (20 h 45)

Italie vs Belgique

Stadio Olimpico (Rome)

Billets

sam. 26 sept. (20 h 45)

Tchéquie vs Croatie

Fortuna Arena (Prague)

Billets

sam. 26 sept. (19 h 45)

Angleterre vs Espagne

Wembley Stadium (Londres)

Billets

dim. 27 sept. (18 h)

Danemark vs pays de Galles

Parken Stadium (Copenhague)

Billets

dim. 27 sept. (20 h 45)

Norvège vs Portugal

Ullevaal Stadion (Oslo)

Billets

dim. 27 sept. (20 h 45)

Allemagne vs Grèce

WWK Arena (Augsbourg)

Billets

lun. 28 sept. (20 h 45)

Belgique vs France

King Baudouin Stadium (Bruxelles)

Billets

mar. 29 sept. (20 h 45)

Tchéquie vs Angleterre

Fortuna Arena (Prague)

Billets

mar. 29 sept. (20 h 45)

Espagne vs Croatie

Ramón Sánchez–Pizjuán (Séville)

Billets

jeu. 1 oct. (20 h 45)

Allemagne vs Serbie

Allianz Arena (Munich)

Billets

jeu. 1 oct. (20 h 45)

Danemark vs Portugal

Parken Stadium (Copenhague)

Billets

jeu. 1 oct. (19 h 45)

pays de Galles vs Norvège

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Billets

ven. 2 oct. (20 h 45)

Belgique vs Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liège)

Billets

sam. 3 oct. (20 h 45)

Espagne vs Tchéquie

Carlos Tartiere (Oviedo)

Billets

dim. 4 oct. (20 h 45)

Pays-Bas vs Serbie

Philips Stadion (Eindhoven)

Billets

dim. 4 oct. (20 h 45)

Portugal vs Danemark

Estádio do Dragão (Porto)

Billets

mar. 6 oct. (19 h 45)

Angleterre vs République tchèque

Wembley Stadium (Londres)

Billets

Calendrier complet de l’UEFA Nations League 2026/27

Phase

Journée

Date(s)

Billets

Phase de ligue

Journée 1

24-26 septembre 2026

Billets


Journée 2

27-29 septembre 2026

Billets


Journée 3

1-3 octobre 2026

Billets


Journée 4

4-6 octobre 2026

Billets


Journée 5

12-14 novembre 2026

Billets


Journée 6

15-17 novembre 2026

Billets

Quarts de finale

Aller

25-27 mars 2027

À confirmer


Retour

28-30 mars 2027

À confirmer

Phase finale

Demi-finales

9-10 juin 2027

À confirmer


Finale

13 juin 2027

À confirmer

Comment acheter des billets pour l’UEFA Nations League 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre - novembre 2026) : les billets officiels pour les matches individuels de groupe sont entièrement gérés par les associations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de football de l’équipe hôte (par exemple, England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : les billets officiels du tournoi final seront distribués exclusivement via le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leurs phases de commercialisation. La plupart des associations ouvrent leurs fenêtres de vente environ 4 à 6 semaines avant la journée concernée. La plupart des associations accordent un accès prioritaire aux clubs de supporters enregistrés, comme l’England Supporters Travel Club ou l’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Pour la phase finale de la Nations League (juin 2027), la vente publique des billets et les loteries de candidature via l’UEFA ouvriront en avril/mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. Pour préparer les finales de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA », afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes d’ouverture de la billetterie.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de l’UEFA Nations League 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de l’UEFA Nations League 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par l’association de football du pays hôte plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA. Comme chaque pays fixe ses propres prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et les définitions des catégories varient selon les matches.

Si les sections exactes dépendent entièrement du stade hôte, la plupart des associations répartissent les billets en 3 ou 4 grandes catégories publiques, avec en plus des options famille et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches à Wembley Stadium peuvent être classés approximativement comme suit :

  • Catégorie 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : située le long des principales lignes de touche, elle offre les meilleures vues. Les prix en admission générale pour ces sections premium vont de 65 £ à 80 £, avec des places premium disponibles entre 95 £ et 120 £.
  • Catégorie 2 (Corners / Upper Longside) : positionnée dans les angles du stade ou dans les étages supérieurs. Elles coûtent généralement autour de 45 £.
  • Catégorie 3 (Shortside / Behind the Goals) : c’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus bruyants ou les sections visiteurs désignées. Les billets standard derrière les buts sont proposés à partir d’environ 35 £.
  • Espaces familles & tarifs réduits : de nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en espace famille peuvent être trouvés à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

Gardez un œil sur les sites officiels des sélections nationales à l’approche de l’événement pour obtenir plus d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles équipes figurent dans les groupes de Ligue A de l’UEFA Nations League ?

Groupe A1

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

France

Allemagne

Espagne

Portugal

Italie

Pays-Bas

Croatie

Danemark

Belgique

Serbie

Angleterre

Norvège

Turquie

Grèce

Tchéquie

pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les récents vainqueurs de l’UEFA Nations League ?

Année

Vainqueurs

Finalistes

Score

2025

Portugal

Espagne

5-3 (t.a.b.)

2023

Espagne

Croatie

5-4 (t.a.b.)

2021

France

Espagne

2-1

2019

Portugal

Pays-Bas

1-0

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google