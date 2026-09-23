Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 : Pays-Bas vs Allemagne, Angleterre vs Espagne, prix des billets, calendrier et plus encore

L’UEFA Nations League 2026/27, qui est la cinquième édition de cette compétition internationale, est sur le point de débuter et vous pouvez voir à l’œuvre les plus grandes nations européennes à travers le continent en réservant vos billets dès aujourd’hui.
La phase de ligue de la compétition commence en septembre/octobre et s’annonce passionnante, avec des équipes qui disputeront quatre matches sur une période d’environ 10 jours seulement. Après la fin de la phase de ligue en novembre, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, avant des demi-finales et de la finale programmées en juin 2027.
Le Portugal défend le titre de l’UEFA Nations League remporté en 2025 et est l’équipe la plus titrée de la compétition après avoir également gagné l’édition inaugurale en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé finaliste en 2021 et 2025, puis soulevé le trophée en 2023.
Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de l’UEFA Nations League, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.
Matches à venir en UEFA Nations League
Date et heure (locale)
Match
Lieu
Billets
jeu. 24 sept. (20 h 45)
Pays-Bas vs Allemagne
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
jeu. 24 sept. (19 h 45)
Portugal vs pays de Galles
Estádio José Alvalade (Lisbonne)
jeu. 24 sept. (20 h 45)
Norvège vs Danemark
Ullevaal Stadion (Oslo)
ven. 25 sept. (20 h 45)
Italie vs Belgique
Stadio Olimpico (Rome)
sam. 26 sept. (20 h 45)
Tchéquie vs Croatie
Fortuna Arena (Prague)
sam. 26 sept. (19 h 45)
Angleterre vs Espagne
Wembley Stadium (Londres)
dim. 27 sept. (18 h)
Danemark vs pays de Galles
Parken Stadium (Copenhague)
dim. 27 sept. (20 h 45)
Norvège vs Portugal
Ullevaal Stadion (Oslo)
dim. 27 sept. (20 h 45)
Allemagne vs Grèce
WWK Arena (Augsbourg)
lun. 28 sept. (20 h 45)
Belgique vs France
King Baudouin Stadium (Bruxelles)
mar. 29 sept. (20 h 45)
Tchéquie vs Angleterre
Fortuna Arena (Prague)
mar. 29 sept. (20 h 45)
Espagne vs Croatie
Ramón Sánchez–Pizjuán (Séville)
jeu. 1 oct. (20 h 45)
Allemagne vs Serbie
Allianz Arena (Munich)
jeu. 1 oct. (20 h 45)
Danemark vs Portugal
Parken Stadium (Copenhague)
jeu. 1 oct. (19 h 45)
pays de Galles vs Norvège
Cardiff City Stadium (Cardiff)
ven. 2 oct. (20 h 45)
Belgique vs Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Liège)
sam. 3 oct. (20 h 45)
Espagne vs Tchéquie
Carlos Tartiere (Oviedo)
dim. 4 oct. (20 h 45)
Pays-Bas vs Serbie
Philips Stadion (Eindhoven)
dim. 4 oct. (20 h 45)
Portugal vs Danemark
Estádio do Dragão (Porto)
mar. 6 oct. (19 h 45)
Angleterre vs République tchèque
Wembley Stadium (Londres)
Calendrier complet de l’UEFA Nations League 2026/27
Phase
Journée
Date(s)
Billets
Phase de ligue
Journée 1
24-26 septembre 2026
Journée 2
27-29 septembre 2026
Journée 3
1-3 octobre 2026
Journée 4
4-6 octobre 2026
Journée 5
12-14 novembre 2026
Journée 6
15-17 novembre 2026
Quarts de finale
Aller
25-27 mars 2027
À confirmer
Retour
28-30 mars 2027
À confirmer
Phase finale
Demi-finales
9-10 juin 2027
À confirmer
Finale
13 juin 2027
À confirmer
Comment acheter des billets pour l’UEFA Nations League 2026/27
Pour la phase de ligue/de groupes (septembre - novembre 2026) : les billets officiels pour les matches individuels de groupe sont entièrement gérés par les associations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de football de l’équipe hôte (par exemple, England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).
Pour la phase finale (juin 2027) : les billets officiels du tournoi final seront distribués exclusivement via le portail de billetterie de l’UEFA.
Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leurs phases de commercialisation. La plupart des associations ouvrent leurs fenêtres de vente environ 4 à 6 semaines avant la journée concernée. La plupart des associations accordent un accès prioritaire aux clubs de supporters enregistrés, comme l’England Supporters Travel Club ou l’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.
Pour la phase finale de la Nations League (juin 2027), la vente publique des billets et les loteries de candidature via l’UEFA ouvriront en avril/mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. Pour préparer les finales de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA », afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes d’ouverture de la billetterie.
Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.
Combien coûtent les billets de l’UEFA Nations League 2026/27 ?
Les billets officiels pour la phase de ligue de l’UEFA Nations League 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par l’association de football du pays hôte plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA. Comme chaque pays fixe ses propres prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et les définitions des catégories varient selon les matches.
Si les sections exactes dépendent entièrement du stade hôte, la plupart des associations répartissent les billets en 3 ou 4 grandes catégories publiques, avec en plus des options famille et premium.
En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches à Wembley Stadium peuvent être classés approximativement comme suit :
- Catégorie 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : située le long des principales lignes de touche, elle offre les meilleures vues. Les prix en admission générale pour ces sections premium vont de 65 £ à 80 £, avec des places premium disponibles entre 95 £ et 120 £.
- Catégorie 2 (Corners / Upper Longside) : positionnée dans les angles du stade ou dans les étages supérieurs. Elles coûtent généralement autour de 45 £.
- Catégorie 3 (Shortside / Behind the Goals) : c’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus bruyants ou les sections visiteurs désignées. Les billets standard derrière les buts sont proposés à partir d’environ 35 £.
- Espaces familles & tarifs réduits : de nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en espace famille peuvent être trouvés à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.
Gardez un œil sur les sites officiels des sélections nationales à l’approche de l’événement pour obtenir plus d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.
Quelles équipes figurent dans les groupes de Ligue A de l’UEFA Nations League ?
Groupe A1
Groupe A2
Groupe A3
Groupe A4
France
Allemagne
Espagne
Portugal
Italie
Pays-Bas
Croatie
Danemark
Belgique
Serbie
Angleterre
Norvège
Turquie
Grèce
Tchéquie
pays de Galles
Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.
Qui sont les récents vainqueurs de l’UEFA Nations League ?
Année
Vainqueurs
Finalistes
Score
2025
Portugal
Espagne
5-3 (t.a.b.)
2023
Espagne
Croatie
5-4 (t.a.b.)
2021
France
Espagne
2-1
2019
Portugal
Pays-Bas
1-0