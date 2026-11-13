La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de la compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourrez voir les plus grandes sélections européennes à l’œuvre à travers le continent.
La phase de groupes connaîtra un dénouement passionnant en novembre, chaque équipe disputant deux matches en l’espace de seulement six jours. Les quarts de finale se joueront ensuite en mars 2027, avant les demi-finales et la finale en juin 2027.
Le Portugal défend le titre remporté en 2025. C’est la sélection la plus titrée de la Ligue des nations de l’UEFA, puisqu’elle avait aussi gagné la première édition, en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et en 2025 et soulevé le trophée en 2023.
Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.
Les prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA
Date et heure locales
Match
Billets
Lieu
Vendredi 13 novembre (20 h 45)
Pays-Bas contre Grèce
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
Vendredi 13 novembre (20 h 45)
Serbie contre Allemagne
Stade Rajko Mitić (Belgrade)
Samedi 14 novembre (18 h)
Norvège contre pays de Galles
Ullevaal Stadion (Oslo)
Samedi 14 novembre (19 h 45)
Portugal contre Danemark
Estádio Municipal de Braga (Braga)
Dimanche 15 novembre (20 h 45)
Belgique contre Italie
Stade Roi Baudouin (Bruxelles)
Dimanche 15 novembre (20 h 45)
France contre Turquie
Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)
Dimanche 15 novembre (20 h 45)
Croatie contre République tchèque
Opus Arena (Osijek)
Dimanche 15 novembre (20 h 45)
Espagne contre Angleterre
Wanda Metropolitano (Madrid)
Lundi 16 novembre (20 h 45)
Allemagne contre Pays-Bas
Olympiastadion (Berlin)
Lundi 16 novembre (21 h 45)
Grèce contre Serbie
Panthessaliko (Volos)
Mardi 17 novembre (20 h 45)
Danemark contre Norvège
Parken Stadium (Copenhague)
Mardi 17 novembre (19 h 45)
Pays de Galles contre Portugal
Cardiff City Stadium (Cardiff)
Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27
Phase
Journée ou tour
Date(s)
Billets
Phase de groupes
5e journée
Du 12 au 14 novembre 2026
6e journée
Du 15 au 17 novembre 2026
Quarts de finale
Matches aller
Du 25 au 27 mars 2027
À annoncer
Matches retour
Du 28 au 30 mars 2027
À annoncer
Phase finale
Demi-finales
Les 9 et 10 juin 2027
À annoncer
Finale
13 juin 2027
À annoncer
Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27
Pour la phase de groupes (septembre à novembre 2026) : Les billets officiels pour les matches de groupe sont entièrement gérés par les fédérations nationales participantes. Vous devrez les acheter directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit, par exemple England Football pour les matches de l’Angleterre à domicile ou la FAW pour ceux du pays de Galles.
Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels seront distribués exclusivement par l’intermédiaire de la billetterie de l’UEFA.
Les billets officiels pour les premiers matches de groupe sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations ouvrent leur billetterie environ quatre à six semaines avant la journée concernée. Elles donnent généralement un accès prioritaire aux membres des clubs de supporters inscrits, comme l’England Supporters Travel Club ou le programme d’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant de mettre les éventuels billets restants en vente auprès du grand public.
Pour la phase finale de la Ligue des nations, en juin 2027, la vente au public et les tirages au sort permettant de demander des billets auprès de l’UEFA débuteront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. En prévision de cette phase finale, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes de vente.
Les supporters à la recherche de billets à la dernière minute peuvent aussi en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.
Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?
Les billets officiels pour la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par la fédération du pays qui reçoit, et non sur un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et la définition des catégories varient d’un match à l’autre.
Si l’emplacement exact des places dépend entièrement du stade qui accueille le match, la plupart des fédérations répartissent les billets entre trois ou quatre grandes catégories ouvertes au public, auxquelles s’ajoutent des options familiales et premium.
En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches au stade de Wembley peuvent être classés approximativement comme suit :
- Catégorie 1 (premium / parties basses et intermédiaires des tribunes latérales) : Situées le long des lignes de touche, ces places offrent les meilleures vues. Les billets classiques pour ces emplacements prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £.
- Catégorie 2 (angles / parties hautes des tribunes latérales) : Ces places se trouvent dans les angles du stade ou dans les niveaux supérieurs. Elles coûtent généralement autour de 45 £.
- Catégorie 3 (tribunes derrière les buts) : C’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus fervents ou que se trouvent les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets classiques dans ces tribunes coûtent à partir d’environ 35 £.
- Espaces familiaux et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits aux familles et aux jeunes. Par exemple, on peut trouver des billets en espace familial à 25 £ pour les adultes et à 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.
À l’approche des matches, consultez les sites officiels des sélections nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.
Quelles équipes composent les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?
Groupe A1
Groupe A2
Groupe A3
Groupe A4
France
Allemagne
Espagne
Portugal
Italie
Pays-Bas
Croatie
Danemark
Belgique
Serbie
Angleterre
Norvège
Turquie
Grèce
Tchéquie
Pays de Galles
Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.
Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?
Année
Vainqueur
Finaliste
Score
2025
Portugal
Espagne
5-3 (aux tirs au but)
2023
Espagne
Croatie
5-4 (aux tirs au but)
2021
France
Espagne
2-1
2019
Portugal
Pays-Bas
1-0