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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
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Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027 : prix des places pour Espagne-Angleterre et Allemagne-Pays-Bas, calendrier et plus encore

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UEFA Nations League A
France
Espagne
Angleterre
Allemagne
Portugal

Ne manquez pas l’occasion de voir jouer certaines des meilleures sélections nationales d’Europe et du monde.

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de la compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourrez voir les plus grandes sélections européennes à l’œuvre à travers le continent.

La phase de groupes connaîtra un dénouement passionnant en novembre, chaque équipe disputant deux matches en l’espace de seulement six jours. Les quarts de finale se joueront ensuite en mars 2027, avant les demi-finales et la finale en juin 2027.

Le Portugal défend le titre remporté en 2025. C’est la sélection la plus titrée de la Ligue des nations de l’UEFA, puisqu’elle avait aussi gagné la première édition, en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et en 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure locales

Match

Billets

Lieu

Vendredi 13 novembre (20 h 45)

Pays-Bas contre Grèce

Billets

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Vendredi 13 novembre (20 h 45)

Serbie contre Allemagne

Billets

Stade Rajko Mitić (Belgrade)

Samedi 14 novembre (18 h)

Norvège contre pays de Galles

Billets

Ullevaal Stadion (Oslo)

Samedi 14 novembre (19 h 45)

Portugal contre Danemark

Billets

Estádio Municipal de Braga (Braga)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

Belgique contre Italie

Billets

Stade Roi Baudouin (Bruxelles)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

France contre Turquie

Billets

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

Croatie contre République tchèque

Billets

Opus Arena (Osijek)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

Espagne contre Angleterre

Billets

Wanda Metropolitano (Madrid)

Lundi 16 novembre (20 h 45)

Allemagne contre Pays-Bas

Billets

Olympiastadion (Berlin)

Lundi 16 novembre (21 h 45)

Grèce contre Serbie

Billets

Panthessaliko (Volos)

Mardi 17 novembre (20 h 45)

Danemark contre Norvège

Billets

Parken Stadium (Copenhague)

Mardi 17 novembre (19 h 45)

Pays de Galles contre Portugal

Billets

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase

Journée ou tour

Date(s)

Billets

Phase de groupes

5e journée

Du 12 au 14 novembre 2026

Billets

6e journée

Du 15 au 17 novembre 2026

Billets

Quarts de finale

Matches aller

Du 25 au 27 mars 2027

À annoncer

Matches retour

Du 28 au 30 mars 2027

À annoncer

Phase finale

Demi-finales

Les 9 et 10 juin 2027

À annoncer

Finale

13 juin 2027

À annoncer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de groupes (septembre à novembre 2026) : Les billets officiels pour les matches de groupe sont entièrement gérés par les fédérations nationales participantes. Vous devrez les acheter directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit, par exemple England Football pour les matches de l’Angleterre à domicile ou la FAW pour ceux du pays de Galles.

Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels seront distribués exclusivement par l’intermédiaire de la billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de groupe sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations ouvrent leur billetterie environ quatre à six semaines avant la journée concernée. Elles donnent généralement un accès prioritaire aux membres des clubs de supporters inscrits, comme l’England Supporters Travel Club ou le programme d’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant de mettre les éventuels billets restants en vente auprès du grand public.

Pour la phase finale de la Ligue des nations, en juin 2027, la vente au public et les tirages au sort permettant de demander des billets auprès de l’UEFA débuteront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. En prévision de cette phase finale, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes de vente.

Les supporters à la recherche de billets à la dernière minute peuvent aussi en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par la fédération du pays qui reçoit, et non sur un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et la définition des catégories varient d’un match à l’autre.

Si l’emplacement exact des places dépend entièrement du stade qui accueille le match, la plupart des fédérations répartissent les billets entre trois ou quatre grandes catégories ouvertes au public, auxquelles s’ajoutent des options familiales et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches au stade de Wembley peuvent être classés approximativement comme suit :

  • Catégorie 1 (premium / parties basses et intermédiaires des tribunes latérales) : Situées le long des lignes de touche, ces places offrent les meilleures vues. Les billets classiques pour ces emplacements prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £.
  • Catégorie 2 (angles / parties hautes des tribunes latérales) : Ces places se trouvent dans les angles du stade ou dans les niveaux supérieurs. Elles coûtent généralement autour de 45 £.
  • Catégorie 3 (tribunes derrière les buts) : C’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus fervents ou que se trouvent les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets classiques dans ces tribunes coûtent à partir d’environ 35 £.
  • Espaces familiaux et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits aux familles et aux jeunes. Par exemple, on peut trouver des billets en espace familial à 25 £ pour les adultes et à 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

À l’approche des matches, consultez les sites officiels des sélections nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quelles équipes composent les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

France

Allemagne

Espagne

Portugal

Italie

Pays-Bas

Croatie

Danemark

Belgique

Serbie

Angleterre

Norvège

Turquie

Grèce

Tchéquie

Pays de Galles

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Année

Vainqueur

Finaliste

Score

2025

Portugal

Espagne

5-3 (aux tirs au but)

2023

Espagne

Croatie

5-4 (aux tirs au but)

2021

France

Espagne

2-1

2019

Portugal

Pays-Bas

1-0

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