Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 ticketsBook UEFA Nations League 2026/27 tickets
Traduit par

Comment obtenir des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027 : prix des billets pour Italie-France et Espagne-Angleterre, calendrier et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
France
Espagne
Angleterre
Allemagne
Portugal

Ne manquez pas l’occasion de voir à l’œuvre certaines des meilleures sélections de football d’Europe et du monde.

La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de la compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourriez voir les plus grandes sélections européennes en action sur tout le continent.

La phase de ligue connaîtra un dénouement passionnant en novembre, chaque équipe disputant deux matches en l’espace de seulement six jours. Une fois cette phase terminée, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, puis les demi-finales et la finale en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de Ligue des nations de l’UEFA remporté en 2025. Vainqueur également de la première édition en 2019, il est la sélection la plus titrée de la compétition. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure (locales)

Match

Billets

Lieu

Jeudi 12 novembre (20 h)

Turquie - Belgique

Billets

Stade Gursel Aksel (İzmir)

Jeudi 12 novembre (20 h 45)

Italie - France

Billets

San Siro (Milan)

Jeudi 12 novembre (20 h 45)

République tchèque - Espagne

Billets

Stade Letna (Prague)

Jeudi 12 novembre (19 h 45)

Angleterre - Croatie

Billets

Stade de Wembley (Londres)

Vendredi 13 novembre (20 h 45)

Pays-Bas - Grèce

Billets

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Vendredi 13 novembre (20 h 45)

Serbie - Allemagne

Billets

Stade Rajko Mitić (Belgrade)

Samedi 14 novembre (18 h)

Norvège - pays de Galles

Billets

Ullevaal Stadion (Oslo)

Samedi 14 novembre (19 h 45)

Portugal - Danemark

Billets

Estádio Municipal de Braga (Braga)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

Belgique - Italie

Billets

Stade Roi Baudouin (Bruxelles)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

France - Turquie

Billets

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

Croatie - République tchèque

Billets

Opus Arena (Osijek)

Dimanche 15 novembre (20 h 45)

Espagne - Angleterre

Billets

Wanda Metropolitano (Madrid)

Lundi 16 novembre (20 h 45)

Allemagne - Pays-Bas

Billets

Olympiastadion (Berlin)

Lundi 16 novembre (21 h 45)

Grèce - Serbie

Billets

Panthessaliko (Volos)

Mardi 17 novembre (20 h 45)

Danemark - Norvège

Billets

Parken Stadium (Copenhague)

Mardi 17 novembre (19 h 45)

Pays de Galles - Portugal

Billets

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase

Tour

Date(s)

Billets

Phase de ligue

5e journée

Du 12 au 14 novembre 2026

Billets

6e journée

Du 15 au 17 novembre 2026

Billets

Quarts de finale

Matches aller

Du 25 au 27 mars 2027

À annoncer

Matches retour

Du 28 au 30 mars 2027

À annoncer

Phase finale

Demi-finales

Les 9 et 10 juin 2027

À annoncer

Finale

13 juin 2027

À annoncer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre à novembre 2026) : La billetterie officielle de chaque match de groupe est entièrement gérée par les fédérations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit (par exemple, England Football pour les matches de l’Angleterre à domicile, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels seront distribués exclusivement sur le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations nationales ouvrent leur billetterie environ 4 à 6 semaines avant le match concerné. La plupart accordent un accès prioritaire aux membres de clubs de supporters enregistrés (comme l’England Supporters Travel Club ou les membres de « Red Wall » au pays de Galles), avant de mettre en vente au grand public les billets restants.

Pour la phase finale de la Ligue des nations (juin 2027), la vente au grand public et les tirages au sort permettant de demander des billets auprès de l’UEFA débuteront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. En prévision de cette phase finale de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes de vente.

Les supporters à la recherche de billets de dernière minute peuvent aussi en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés séparément par la fédération du pays hôte, et non sur un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et la définition des catégories varient d’un match à l’autre.

Si l’emplacement exact des places dépend entièrement du stade qui accueille la rencontre, la plupart des fédérations répartissent les billets destinés au grand public en 3 ou 4 catégories principales, auxquelles s’ajoutent des offres pour les familles et des places premium.

À titre d’exemple, les billets pour les matches de l’Angleterre au stade de Wembley peuvent être répartis approximativement comme suit :

  • Catégorie 1 (premium / tribunes latérales basses et intermédiaires) : Situées le long des lignes de touche, ces places offrent les meilleures vues. Les billets standard pour ces emplacements prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £.
  • Catégorie 2 (angles / tribunes latérales hautes) : Situées dans les angles du stade ou dans les niveaux supérieurs. Ces places coûtent généralement environ 45 £.
  • Catégorie 3 (tribunes derrière les buts) : C’est souvent là que se trouvent les supporters locaux les plus bruyants ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard derrière les buts coûtent à partir d’environ 35 £.
  • Tribunes familiales et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en tribune familiale sont disponibles à 25 £ pour les adultes et à 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche des matches pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles équipes composent les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

France

Allemagne

Espagne

Portugal

Italie

Pays-Bas

Croatie

Danemark

Belgique

Serbie

Angleterre

Norvège

Turquie

Grèce

République tchèque

Pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Année

Vainqueur

Finaliste

Score

2025

Portugal

Espagne

5-3 (aux tirs au but)

2023

Espagne

Croatie

5-4 (aux tirs au but)

2021

France

Espagne

2-1

2019

Portugal

Pays-Bas

1-0

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google