La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de la compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourriez voir les plus grandes sélections européennes en action sur tout le continent.

La phase de ligue connaîtra un dénouement passionnant en novembre, chaque équipe disputant deux matches en l’espace de seulement six jours. Une fois cette phase terminée, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, puis les demi-finales et la finale en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de Ligue des nations de l’UEFA remporté en 2025. Vainqueur également de la première édition en 2019, il est la sélection la plus titrée de la compétition. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Jeudi 12 novembre (20 h) Turquie - Belgique Billets Stade Gursel Aksel (İzmir) Jeudi 12 novembre (20 h 45) Italie - France Billets San Siro (Milan) Jeudi 12 novembre (20 h 45) République tchèque - Espagne Billets Stade Letna (Prague) Jeudi 12 novembre (19 h 45) Angleterre - Croatie Billets Stade de Wembley (Londres) Vendredi 13 novembre (20 h 45) Pays-Bas - Grèce Billets Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Vendredi 13 novembre (20 h 45) Serbie - Allemagne Billets Stade Rajko Mitić (Belgrade) Samedi 14 novembre (18 h) Norvège - pays de Galles Billets Ullevaal Stadion (Oslo) Samedi 14 novembre (19 h 45) Portugal - Danemark Billets Estádio Municipal de Braga (Braga) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Belgique - Italie Billets Stade Roi Baudouin (Bruxelles) Dimanche 15 novembre (20 h 45) France - Turquie Billets Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Croatie - République tchèque Billets Opus Arena (Osijek) Dimanche 15 novembre (20 h 45) Espagne - Angleterre Billets Wanda Metropolitano (Madrid) Lundi 16 novembre (20 h 45) Allemagne - Pays-Bas Billets Olympiastadion (Berlin) Lundi 16 novembre (21 h 45) Grèce - Serbie Billets Panthessaliko (Volos) Mardi 17 novembre (20 h 45) Danemark - Norvège Billets Parken Stadium (Copenhague) Mardi 17 novembre (19 h 45) Pays de Galles - Portugal Billets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase Tour Date(s) Billets Phase de ligue 5e journée Du 12 au 14 novembre 2026 Billets 6e journée Du 15 au 17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Matches aller Du 25 au 27 mars 2027 À annoncer Matches retour Du 28 au 30 mars 2027 À annoncer Phase finale Demi-finales Les 9 et 10 juin 2027 À annoncer Finale 13 juin 2027 À annoncer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre à novembre 2026) : La billetterie officielle de chaque match de groupe est entièrement gérée par les fédérations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit (par exemple, England Football pour les matches de l’Angleterre à domicile, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels seront distribués exclusivement sur le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations nationales ouvrent leur billetterie environ 4 à 6 semaines avant le match concerné. La plupart accordent un accès prioritaire aux membres de clubs de supporters enregistrés (comme l’England Supporters Travel Club ou les membres de « Red Wall » au pays de Galles), avant de mettre en vente au grand public les billets restants.

Pour la phase finale de la Ligue des nations (juin 2027), la vente au grand public et les tirages au sort permettant de demander des billets auprès de l’UEFA débuteront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. En prévision de cette phase finale de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes de vente.

Les supporters à la recherche de billets de dernière minute peuvent aussi en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés séparément par la fédération du pays hôte, et non sur un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et la définition des catégories varient d’un match à l’autre.

Si l’emplacement exact des places dépend entièrement du stade qui accueille la rencontre, la plupart des fédérations répartissent les billets destinés au grand public en 3 ou 4 catégories principales, auxquelles s’ajoutent des offres pour les familles et des places premium.

À titre d’exemple, les billets pour les matches de l’Angleterre au stade de Wembley peuvent être répartis approximativement comme suit :

Catégorie 1 (premium / tribunes latérales basses et intermédiaires) : Situées le long des lignes de touche, ces places offrent les meilleures vues. Les billets standard pour ces emplacements prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £.

: Situées le long des lignes de touche, ces places offrent les meilleures vues. Les billets standard pour ces emplacements prisés coûtent entre 65 £ et 80 £, tandis que les places premium sont proposées entre 95 £ et 120 £. Catégorie 2 (angles / tribunes latérales hautes) : Situées dans les angles du stade ou dans les niveaux supérieurs. Ces places coûtent généralement environ 45 £.

: Situées dans les angles du stade ou dans les niveaux supérieurs. Ces places coûtent généralement environ 45 £. Catégorie 3 (tribunes derrière les buts) : C’est souvent là que se trouvent les supporters locaux les plus bruyants ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard derrière les buts coûtent à partir d’environ 35 £.

: C’est souvent là que se trouvent les supporters locaux les plus bruyants ou les secteurs réservés aux visiteurs. Les billets standard derrière les buts coûtent à partir d’environ 35 £. Tribunes familiales et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en tribune familiale sont disponibles à 25 £ pour les adultes et à 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche des matches pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles équipes composent les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4 France Allemagne Espagne Portugal Italie Pays-Bas Croatie Danemark Belgique Serbie Angleterre Norvège Turquie Grèce République tchèque Pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?