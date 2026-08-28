La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, qui constitue la cinquième édition de cette compétition internationale, est sur le point de débuter et vous pouvez voir à l’œuvre les plus grandes nations européennes à travers le continent en réservant vos billets dès aujourd’hui.

La phase de ligue de la compétition débute en septembre/octobre et s’annonce passionnante, les équipes disputant quatre matches sur une période d’à peine une dizaine de jours. Après la fin de la phase de ligue en novembre, les quarts de finale auront ensuite lieu en mars 2027, puis les demi-finales et la finale se tiendront en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de Ligue des nations de l’UEFA remporté en 2025 et est l’équipe la plus titrée de la compétition après avoir également gagné l’édition inaugurale en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé finaliste en 2021 et 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure (locale) Match Lieu Billets jeu. 24 sept. (20 h 45) Pays-Bas vs Allemagne Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Billets jeu. 24 sept. (19 h 45) Portugal vs pays de Galles Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets jeu. 24 sept. (20 h 45) Norvège vs Danemark Ullevaal Stadion (Oslo) Billets ven. 25 sept. (20 h 45) Italie vs Belgique Stadio Olimpico (Rome) Billets sam. 26 sept. (20 h 45) Tchéquie vs Croatie Fortuna Arena (Prague) Billets sam. 26 sept. (19 h 45) Angleterre vs Espagne Wembley Stadium (Londres) Billets dim. 27 sept. (18 h) Danemark vs pays de Galles Parken Stadium (Copenhague) Billets dim. 27 sept. (20 h 45) Norvège vs Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Billets dim. 27 sept. (20 h 45) Allemagne vs Grèce WWK Arena (Augsbourg) Billets lun. 28 sept. (20 h 45) Belgique vs France King Baudouin Stadium (Bruxelles) Billets mar. 29 sept. (20 h 45) Tchéquie vs Angleterre Fortuna Arena (Prague) Billets mar. 29 sept. (20 h 45) Espagne vs Croatie Ramón Sánchez–Pizjuán (Séville) Billets jeu. 1er oct. (20 h 45) Allemagne vs Serbie Allianz Arena (Munich) Billets jeu. 1er oct. (20 h 45) Danemark vs Portugal Parken Stadium (Copenhague) Billets jeu. 1er oct. (19 h 45) pays de Galles vs Norvège Cardiff City Stadium (Cardiff) Billets ven. 2 oct. (20 h 45) Belgique vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Billets sam. 3 oct. (20 h 45) Espagne vs Tchéquie Carlos Tartiere (Oviedo) Billets dim. 4 oct. (20 h 45) Pays-Bas vs Serbie Philips Stadion (Eindhoven) Billets dim. 4 oct. (20 h 45) Portugal vs Danemark Estádio do Dragão (Porto) Billets mar. 6 oct. (19 h 45) Angleterre vs République tchèque Wembley Stadium (Londres) Billets

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase Journée Date(s) Billets Phase de ligue 1re journée 24-26 septembre 2026 Billets

2e journée 27-29 septembre 2026 Billets

3e journée 1er-3 octobre 2026 Billets

4e journée 4-6 octobre 2026 Billets

5e journée 12-14 novembre 2026 Billets

6e journée 15-17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Match aller 25-27 mars 2027 À confirmer

Match retour 28-30 mars 2027 À confirmer Finales Demi-finales 9-10 juin 2027 À confirmer

Finale 13 juin 2027 À confirmer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de ligue/de groupes (septembre - novembre 2026) : les billets officiels pour les matches individuels de groupe sont entièrement gérés par les associations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de football de l’équipe hôte (par exemple, England Football pour les matches à domicile de l’Angleterre, la FAW pour les matches à domicile du pays de Galles, etc.).

Pour les finales (juin 2027) : les billets officiels pour le tournoi final seront distribués exclusivement via le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leurs phases de vente. La plupart des associations ouvrent leurs fenêtres de vente environ 4 à 6 semaines avant la journée concernée. La plupart des associations accordent un accès prioritaire aux clubs de supporters enregistrés, comme l’England Supporters Travel Club ou l’adhésion « Red Wall » du pays de Galles, avant que les billets restants ne soient mis en vente générale au public.

Pour les finales de la Ligue des nations (juin 2027), la vente au public et les loteries de candidature via l’UEFA ouvriront en avril/mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. Pour vous préparer aux finales de juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA », afin de recevoir des alertes automatiques sur les périodes d’ouverture de la billetterie.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Les billets officiels pour la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 sont vendus et tarifés individuellement par l’association de football du pays hôte plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA. Comme chaque pays fixe ses propres prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs des billets et les définitions des catégories varient selon les rencontres.

Même si les sections exactes dépendent entièrement du stade hôte, la plupart des associations répartissent les billets en 3 ou 4 grandes catégories publiques, avec en plus des options famille et premium.

En prenant l’Angleterre comme exemple, les billets pour les matches à Wembley Stadium peuvent être répartis approximativement comme suit :

Catégorie 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : située le long des principales lignes de touche, elle offre les meilleures vues. Les prix en admission générale pour ces sections de premier choix vont de 65 £ à 80 £, avec des sièges premium disponibles de 95 £ à 120 £.

Catégorie 2 (Corners / Upper Longside) : positionnée dans les coins du stade ou dans les tribunes supérieures. Ces billets coûtent généralement autour de 45 £.

Catégorie 3 (Shortside / Behind the Goals) : c’est souvent là que prennent place les supporters locaux les plus bruyants ou les zones visiteurs désignées. Les billets standard derrière les buts sont proposés à partir d’environ 35 £.

Tribunes familles et tarifs réduits : de nombreux pays hôtes proposent des tarifs très réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, des billets en tribune famille peuvent être trouvés à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles équipes figurent dans les groupes de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4 France Allemagne Espagne Portugal Italie Pays-Bas Croatie Danemark Belgique Serbie Angleterre Norvège Turquie Grèce Tchéquie pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale en mars 2027.

Qui sont les récents vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?