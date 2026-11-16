La Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, cinquième édition de cette compétition internationale, se poursuit ce mois-ci. En réservant vos billets dès aujourd’hui, vous pourrez voir les plus grandes nations européennes à l’œuvre à travers le continent.

La phase de groupes connaîtra un dénouement passionnant en novembre, les équipes disputant deux matches en l’espace de six jours seulement. Après cette phase, les quarts de finale auront lieu en mars 2027, puis les demi-finales et la finale en juin 2027.

Le Portugal défend le titre de la Ligue des nations de l’UEFA qu’il a remporté en 2025. Il est l’équipe la plus titrée de la compétition, dont il avait également gagné la première édition en 2019. L’Espagne vise une quatrième finale consécutive, après avoir terminé deuxième en 2021 et en 2025 et soulevé le trophée en 2023.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue des nations de l’UEFA : comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA

Date et heure locales Match Billets Lieu Lundi 16 novembre (20 h 45) Allemagne - Pays-Bas Billets Olympiastadion (Berlin) Lundi 16 novembre (21 h 45) Grèce - Serbie Billets Panthessaliko (Volos) Mardi 17 novembre (20 h 45) Danemark - Norvège Billets Parken Stadium (Copenhague) Mardi 17 novembre (19 h 45) Pays de Galles - Portugal Billets Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendrier complet de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Phase Tour Date(s) Billets Phase de groupes 6e journée Du 15 au 17 novembre 2026 Billets Quarts de finale Matches aller Du 25 au 27 mars 2027 À confirmer Matches retour Du 28 au 30 mars 2027 À confirmer Phase finale Demi-finales Les 9 et 10 juin 2027 À confirmer Finale Le 13 juin 2027 À confirmer

Comment acheter des billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27

Pour la phase de groupes (septembre à novembre 2026) : La vente des billets officiels pour chaque match de groupe est entièrement gérée par les fédérations nationales participantes. Vous devrez acheter vos billets directement sur le portail officiel de la fédération de l’équipe qui reçoit (par exemple, England Football pour les matches de l’Angleterre à domicile, la FAW pour ceux du pays de Galles, etc.).

Pour la phase finale (juin 2027) : Les billets officiels pour la phase finale seront distribués exclusivement sur le portail de billetterie de l’UEFA.

Les billets officiels pour les premiers matches de la phase de groupes sont déjà en vente ou arrivent actuellement au terme de leur période de vente. La plupart des fédérations nationales ouvrent leur billetterie environ 4 à 6 semaines avant le match concerné. La plupart accordent un accès prioritaire aux clubs de supporters enregistrés, comme l’England Supporters Travel Club ou les membres du « Red Wall » gallois, avant de mettre en vente les billets restants auprès du grand public.

Pour la phase finale de la Ligue des nations (juin 2027), la vente au grand public et les tirages au sort permettant de demander des billets auprès de l’UEFA débuteront en avril ou mai 2027, une fois les quatre équipes finalistes qualifiées. En prévision de cette phase finale en juin, il peut être utile de créer un compte « myUEFA » afin de recevoir des alertes automatiques à l’ouverture des périodes de vente.

Les supporters à la recherche de billets de dernière minute peuvent également en acheter sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 ?

Pour la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, les billets officiels sont vendus et tarifés séparément par la fédération du pays hôte, et non sur un portail centralisé de l’UEFA. Chaque pays fixant ses propres prix en fonction du stade et de l’affiche, les tarifs et la définition des catégories varient d’un match à l’autre.

Si l’emplacement exact des places dépend entièrement du stade hôte, la plupart des fédérations répartissent les billets en 3 ou 4 grandes catégories accessibles au public, auxquelles s’ajoutent des offres familiales et haut de gamme.

En prenant l’Angleterre pour exemple, les billets pour les matches au stade de Wembley peuvent être répartis approximativement comme suit :

Catégorie 1 (haut de gamme / tribunes latérales basses et intermédiaires) : Situées le long des lignes de touche principales, ces places offrent les meilleures vues. Les billets ordinaires dans ces secteurs prisés coûtent entre 65 et 80 £, tandis que les places haut de gamme sont proposées entre 95 et 120 £.

: Situées le long des lignes de touche principales, ces places offrent les meilleures vues. Les billets ordinaires dans ces secteurs prisés coûtent entre 65 et 80 £, tandis que les places haut de gamme sont proposées entre 95 et 120 £. Catégorie 2 (angles / tribunes latérales hautes) : Ces places se trouvent dans les angles du stade ou dans les tribunes supérieures. Elles coûtent généralement environ 45 £.

: Ces places se trouvent dans les angles du stade ou dans les tribunes supérieures. Elles coûtent généralement environ 45 £. Catégorie 3 (tribunes derrière les buts) : Ces secteurs accueillent souvent les supporters locaux les plus fervents ou les places réservées aux visiteurs. Les billets ordinaires derrière les buts coûtent environ 35 £ ou plus.

: Ces secteurs accueillent souvent les supporters locaux les plus fervents ou les places réservées aux visiteurs. Les billets ordinaires derrière les buts coûtent environ 35 £ ou plus. Tribunes familiales et tarifs réduits : De nombreux pays hôtes proposent des tarifs fortement réduits pour les familles et les jeunes. Par exemple, on peut trouver des billets en tribune familiale à 25 £ pour les adultes et à 12,50 £ pour les enfants de moins de 16 ans.

À l’approche des matches, consultez les sites officiels des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quelles équipes figurent dans les groupes de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Groupe A1 Groupe A2 Groupe A3 Groupe A4 France Allemagne Espagne Portugal Italie Pays-Bas Croatie Danemark Belgique Serbie Angleterre Norvège Turquie Grèce Tchéquie Pays de Galles

Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux quarts de finale en mars 2027.

Quels sont les derniers vainqueurs de la Ligue des nations de l’UEFA ?