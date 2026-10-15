La quête du trophée suprême du football européen reprend avec la saison 2026/27 de la Ligue des champions de l’UEFA. Les clubs de l’élite européenne s’affronteront dans une phase de ligue élargie à 36 équipes, où chaque journée promet du spectacle de haut niveau jusqu’à la finale de la Ligue des champions, prévue à l’Estadio Metropolitano de Madrid le 5 juin 2027.

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Calendrier des matches de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27

À l’issue du tirage au sort, chaque club connaît ses huit adversaires, répartis dans quatre chapeaux : il recevra quatre équipes et se déplacera chez quatre autres. Le calendrier établi par l’UEFA prévoit une phase de ligue de septembre 2026 à fin janvier 2027.

Calendrier de la phase de ligue

1re journée : du 8 au 10 septembre 2026 (terminée)

du 8 au 10 septembre 2026 (terminée) 2e journée : les 13 et 14 octobre 2026 (à venir)

les 13 et 14 octobre 2026 (à venir) 3e journée : les 20 et 21 octobre 2026

les 20 et 21 octobre 2026 4e journée : les 3 et 4 novembre 2026

les 3 et 4 novembre 2026 5e journée : les 24 et 25 novembre 2026

les 24 et 25 novembre 2026 6e journée : les 8 et 9 décembre 2026

les 8 et 9 décembre 2026 7e journée : les 19 et 20 janvier 2027

les 19 et 20 janvier 2027 8e journée : le 27 janvier 2027 (les 18 matches disputés simultanément)

Calendrier de la phase à élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe (équipes classées de la 9e à la 24e place) : les 16 et 17 février, puis les 23 et 24 février 2027

les 16 et 17 février, puis les 23 et 24 février 2027 Huitièmes de finale : les 9 et 10 mars, puis les 16 et 17 mars 2027

les 9 et 10 mars, puis les 16 et 17 mars 2027 Quarts de finale : les 6 et 7 avril, puis les 13 et 14 avril 2027

les 6 et 7 avril, puis les 13 et 14 avril 2027 Demi-finales : les 27 et 28 avril, puis les 4 et 5 mai 2027

les 27 et 28 avril, puis les 4 et 5 mai 2027 Finale : samedi 5 juin 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Comment les adversaires sont-ils attribués en Ligue des champions ?

Chaque club affronte deux équipes du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4. Dans chaque chapeau, il reçoit une équipe et se déplace chez l’autre.

Si les huit adversaires de chaque club sont déterminés lors du tirage au sort, l’ordre exact des rencontres, leurs dates précises et les heures des coups d’envoi (18 h 45 HEC et 21 h HEC) sont fixés et publiés par l’UEFA peu après. Cela permet d’éviter les conflits de calendrier entre stades et villes et de tenir compte des choix des diffuseurs.

Clubs qualifiés pour la Ligue des champions et répartition par chapeau

Chapeau Clubs qualifiés Chapeau 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelone, Atlético Madrid Chapeau 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Bruges, Real Betis, PSV Eindhoven Chapeau 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Chapeau 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athènes, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2027 ?

Date Match Stade Billets Samedi 5 juin 2027 Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h HEC) Estadio Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA ?

La demande de billets pour les matches de la Ligue des champions de l’UEFA est exceptionnellement forte tout au long de la compétition, particulièrement lors de la phase à élimination directe et pour la finale à Madrid.

Billetteries des clubs : pour les matches ordinaires de la phase de ligue et les rencontres à domicile de la phase à élimination directe, achetez vos billets directement lors des ventes réservées aux membres des clubs ou pendant les périodes d’inscription aux tirages au sort.

pour les matches ordinaires de la phase de ligue et les rencontres à domicile de la phase à élimination directe, achetez vos billets directement lors des ventes réservées aux membres des clubs ou pendant les périodes d’inscription aux tirages au sort. Tirage au sort public officiel de l’UEFA : les demandes de billets destinés au grand public pour la finale à l’Estadio Metropolitano ouvriront sur le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.

les demandes de billets destinés au grand public pour la finale à l’Estadio Metropolitano ouvriront sur le portail officiel de l’UEFA en mars 2027. Plateforme de revente de l’UEFA : il s’agit de la seule plateforme officielle permettant d’acheter, à leur valeur nominale, des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les contingents initiaux épuisés.

il s’agit de la seule plateforme officielle permettant d’acheter, à leur valeur nominale, des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les contingents initiaux épuisés. Plateformes de revente : pour les journées très demandées ou les achats de dernière minute, des plateformes comme LiveFootballTickets proposent des billets sur le marché secondaire.

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Combien coûtent les billets pour la Ligue des champions ?

Les billets achetés directement lors des ventes officielles réservées aux membres des clubs ou des tirages au sort publics de l’UEFA sont proposés à des prix fixes correspondant à leur valeur nominale.

Phase de la compétition / catégorie Emplacements Fourchette de prix officiels à leur valeur nominale Phase de ligue Places grand public 35 € à 150 € (30 £ à 130 £) Phase à élimination directe (des huitièmes aux demi-finales) Places grand public 50 € à 350 € (45 £ à 300 £) Finale : Fans First Réservées aux supporters des finalistes 70 € à 82 € (environ 60 £ / 80 $ à 100 $) Finale : catégorie 3 Gradins supérieurs derrière les buts / dans les angles 180 € à 210 € (environ 150 £ / 210 $) Finale : catégorie 2 Gradins supérieurs et intermédiaires des tribunes principales et dans les angles 560 € à 650 € (environ 480 £ / 700 $ à 760 $) Finale : catégorie 1 Places de choix le long du terrain et dans les gradins inférieurs des tribunes principales 820 € à 950 € (environ 700 £ / 1 100 $)

Prix des billets sur le marché secondaire et à la revente

Les prix sur les plateformes de billetterie tierces fluctuent selon la popularité de l’adversaire, l’importance du match et la capacité du stade :

Phase de ligue : les prix des rencontres ordinaires commencent généralement entre 55 $ et plus de 300 $, mais ceux des affiches prestigieuses, comme Real Madrid contre Barcelone ou Liverpool contre le PSG, peuvent dépasser 600 $ à plus de 1 000 $.

Quarts et demi-finales : pour les rencontres à élimination directe très demandées, les premiers prix se situent généralement autour de 150 £ à plus de 375 £ (200 $ à plus de 500 $), et les prix moyens entre 500 £ et plus de 800 £.

Finale : les prix à la revente pour la finale de la Ligue des champions commencent autour de 1 350 $ à plus de 2 500 $ pour les places de catégories 3 et 4 et peuvent atteindre 5 000 $ à plus de 13 000 $ pour les places centrales les mieux situées.

Quels clubs ont déjà remporté la Ligue des champions ?

Année Vainqueur Finaliste Score Stade 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 (4-3 aux tirs au but) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Stade olympique Ataturk (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbonne) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Stade Metropolitano (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 Stade NSC Olimpiyskiy (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atlético Madrid 5-3 (aux tirs au but) San Siro (Milan)

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