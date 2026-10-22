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Comment obtenir des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027 : prochaines rencontres, matchs, prix des billets et plus encore

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Voici comment suivre les grands rendez-vous du football européen en Ligue des champions cette saison

La quête du trophée suprême du football européen reprend avec la saison 2026/27 de la Ligue des champions de l’UEFA. Les plus grands clubs d’Europe s’affronteront dans une phase de ligue élargie à 36 équipes, où chaque journée promet du spectacle de haut niveau jusqu’à la finale de la Ligue des champions, prévue à l’Estadio Metropolitano de Madrid le 5 juin 2027.

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Matchs et calendrier de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27

À l’issue du tirage au sort, chaque club connaît ses huit adversaires : quatre qu’il recevra et quatre qu’il affrontera à l’extérieur, répartis entre quatre chapeaux. Le calendrier de la phase de ligue établi par l’UEFA s’étend de septembre 2026 à fin janvier 2027.

Calendrier de la phase de ligue

  • 1re journée : du 8 au 10 septembre 2026 (terminée)
  • 2e journée : les 13 et 14 octobre 2026 (à venir)
  • 3e journée : les 20 et 21 octobre 2026
  • 4e journée : les 3 et 4 novembre 2026
  • 5e journée : les 24 et 25 novembre 2026
  • 6e journée : les 8 et 9 décembre 2026
  • 7e journée : les 19 et 20 janvier 2027
  • 8e journée : le 27 janvier 2027 (les 18 matchs se jouent simultanément)

Calendrier de la phase à élimination directe

  • Barrages (équipes classées de la 9e à la 24e place) : les 16 et 17 février, puis les 23 et 24 février 2027
  • Huitièmes de finale : les 9 et 10 mars, puis les 16 et 17 mars 2027
  • Quarts de finale : les 6 et 7 avril, puis les 13 et 14 avril 2027
  • Demi-finales : les 27 et 28 avril, puis les 4 et 5 mai 2027
  • Finale : samedi 5 juin 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Comment les adversaires sont-ils attribués en Ligue des champions ?

Chaque club affronte deux adversaires du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4. Dans chaque chapeau, il reçoit une équipe et se déplace chez l’autre.

 Si les huit affiches de chaque club sont déterminées lors du tirage au sort, l’ordre exact des rencontres, leurs dates précises et les horaires des coups d’envoi (18 h 45 CET et 21 h CET) sont arrêtés et publiés par l’UEFA peu après. Cela permet d’éviter les conflits de calendrier concernant les stades et les villes, tout en tenant compte des choix des diffuseurs.

Clubs qualifiés pour la Ligue des champions et répartition par chapeau

ChapeauClubs qualifiés
Chapeau 1Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético Madrid
Chapeau 2Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruges, Real Betis, PSV Eindhoven
Chapeau 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Naples, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Chapeau 4Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athènes, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2027 ?

DateMatchLieuBillets
Samedi 5 juin 2027Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h CET)Estadio Metropolitano, MadridBillets

Comment acheter des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA ?

La demande de billets pour les matchs de la Ligue des champions de l’UEFA est exceptionnellement forte tout au long de la compétition, en particulier pendant la phase à élimination directe et pour la finale à Madrid.

  • Billetteries des clubs : pour les matchs ordinaires de la phase de ligue et les matchs à domicile de la phase à élimination directe, achetez vos billets directement lors des ventes réservées aux membres et des périodes de tirage au sort organisées par les clubs.
  • Tirage au sort public officiel de l’UEFA : les demandes de billets destinés aux spectateurs neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano pourront être déposées sur le portail officiel de l’UEFA à partir de mars 2027.
  • Plateforme de revente de l’UEFA : c’est la seule plateforme officielle permettant d’acheter, à leur prix initial, des billets remis en vente par d’autres supporters une fois les premières allocations épuisées.
  • Plateformes de revente : pour les journées très demandées ou les achats de dernière minute, des plateformes comme LiveFootballTickets proposent des billets sur le marché secondaire.

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Combien coûtent les billets pour la Ligue des champions ?

Les billets achetés directement lors des ventes officielles réservées aux membres des clubs ou des tirages au sort publics de l’UEFA sont proposés à des prix fixes.

Phase de la compétition / catégorieEmplacementFourchette des prix officiels
Phase de liguePlaces standard35 € à 150 € (30 £ à 130 £)
Phase à élimination directe (huitièmes à demi-finales)Places standard50 € à 350 € (45 £ à 300 £)
Finale : Fans FirstRéservé aux supporters des finalistes70 € à 82 € (environ 60 £ / 80 $ à 100 $)
Finale : catégorie 3Tribunes hautes derrière les buts / dans les angles180 € à 210 € (environ 150 £ / 210 $)
Finale : catégorie 2Parties hautes et intermédiaires des tribunes principales et des angles560 € à 650 € (environ 480 £ / 700 $ à 760 $)
Finale : catégorie 1Places de choix le long du terrain et parties basses des tribunes principales820 € à 950 € (environ 700 £ / 1 100 $)

Prix des billets sur le marché secondaire et à la revente

Les prix pratiqués sur les plateformes de billetterie tierces fluctuent selon la popularité de l’adversaire, l’enjeu du match et la capacité du stade :

  • Phase de ligue : les prix des matchs ordinaires commencent généralement entre 55 $ et plus de 300 $, mais ceux des grandes affiches, comme Real Madrid contre FC Barcelone ou Liverpool contre le PSG, peuvent dépasser 600 $ à plus de 1 000 $.
  • Quarts et demi-finales : pour les rencontres à élimination directe très demandées, les prix débutent généralement autour de 150 £ à plus de 375 £ (200 $ à plus de 500 $) et se situent en moyenne entre 500 £ et plus de 800 £.
  • Finale : les prix de revente pour la finale de la Ligue des champions commencent autour de 1 350 $ à plus de 2 500 $ pour les places de catégories 3 et 4 et peuvent atteindre 5 000 $ à plus de 13 000 $ pour les meilleures places centrales.

Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?

AnnéeVainqueurFinalisteScoreLieu
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 aux tirs au but)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Munich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Stade de Wembley (Londres)
2023Manchester CityInter Milan1-0Stade olympique Atatürk (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estádio do Dragão (Porto)
2020Bayern MunichParis Saint-Germain1-0Estádio da Luz (Lisbonne)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Estadio Metropolitano (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1Stade NSC Olimpiyskiy (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtlético Madrid 5-3 (aux tirs au but)San Siro (Milan)

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