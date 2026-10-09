La quête du trophée ultime du football européen fait son retour pour la saison de Ligue des champions de l’UEFA 2026/27. Avec l’élite des clubs européens aux prises dans la phase de ligue élargie à 36 équipes, chaque journée promet un spectacle de classe mondiale sur la route de la finale de la Ligue des champions au stade Metropolitano de Madrid le 5 juin 2027.
À la suite du tirage officiel de la phase de ligue du jeudi 27 août 2026, organisé au Grimaldi Forum de Monaco, les 36 équipes participantes ont découvert leurs huit adversaires pour la phase principale de la compétition.
Paris Saint-Germain, double tenant du titre, aborde cette campagne avec une cible dans le dos, aux côtés dans le chapeau 1 de géants comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool et Barcelone.
Calendrier et matches de la Ligue des champions 2026/27 de l’UEFA
À la suite du tirage, chaque club s’est vu attribuer huit adversaires, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, répartis sur quatre chapeaux. L’UEFA a structuré le calendrier de la phase de ligue de septembre 2026 à fin janvier 2027.
Calendrier de la phase de ligue
- Journée 1 : 8–10 septembre 2026 (terminée)
- Journée 2 : 13–14 octobre 2026 (à venir)
- Journée 3 : 20–21 octobre 2026
- Journée 4 : 3–4 novembre 2026
- Journée 5 : 24–25 novembre 2026
- Journée 6 : 8–9 décembre 2026
- Journée 7 : 19–20 janvier 2027
- Journée 8 : 27 janvier 2027 (les 18 matches joués simultanément)
Calendrier de la phase à élimination directe
- Barrages de la phase à élimination directe (9e–24e) : 16–17 février et 23–24 février 2027
- Huitièmes de finale : 9–10 mars et 16–17 mars 2027
- Quarts de finale : 6–7 avril et 13–14 avril 2027
- Demi-finales : 27–28 avril et 4–5 mai 2027
- Finale : samedi 5 juin 2027 (stade Metropolitano, Madrid)
Comment fonctionne l’attribution des affiches en Ligue des champions ?
Chaque club affronte deux adversaires du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4, avec une équipe à domicile et une équipe à l’extérieur dans chaque chapeau.
Si les huit affiches de chaque équipe sont déterminées lors du tirage, l’ordre chronologique exact des matches, les dates précises des rencontres et les heures de coup d’envoi (18 h 45 CET et 21 h 00 CET) sont finalisés et publiés par l’UEFA peu après le tirage afin d’éviter les conflits de programmation dans les stades et les villes, et de s’adapter aux choix des diffuseurs.
Clubs qualifiés en Ligue des champions et répartition des chapeaux
|Chapeau
|Clubs qualifiés
|Chapeau 1
|Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
|Chapeau 2
|Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Chapeau 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Chapeau 4
|Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2027 de l’UEFA ?
|Date
|Match
|Lieu
|Billets
|sam. 5 juin 2027
|Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h 00 CET)
|stade Metropolitano, Madrid
|Billets
Comment acheter des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA ?
La demande pour les matches de Ligue des champions de l’UEFA est exceptionnellement élevée tout au long de la campagne, en particulier lors de la phase à élimination directe et de la finale à Madrid.
- Portails billetterie des clubs : Pour les matches réguliers de la phase de ligue et les rencontres à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles pour les membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.
- Vote public officiel de l’UEFA : Les billets neutres pour la finale au stade Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.
- Plateforme de revente de l’UEFA : La seule plateforme officielle au prix facial pour acheter des billets retournés par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées.
- Places de marché secondaires : Pour les journées à forte demande ou de dernière minute, des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets proposent des options sur le marché secondaire.
Combien coûtent les billets de la Ligue des champions ?
Les billets primaires achetés directement via les ventes officielles des clubs pour leurs membres ou les votes publics de l’UEFA offrent des tarifs fixes à leur valeur faciale
|Phase du tournoi / catégorie
|Répartition des places
|Fourchette officielle à valeur faciale
|Phase de ligue
|Admission générale
|35 € – 150 € (30 £ – 130 £)
|Phase à élimination directe (8es – demies)
|Admission générale
|50 € – 350 € (45 £ – 300 £)
|Finale : Fans First
|Réservé aux supporters dédiés des finalistes
|70 € – 82 € (~60 £ / 80 $–100 $)
|Finale : Catégorie 3
|Tribunes supérieures derrière les buts / angles
|180 € – 210 € (~150 £ / 210 $)
|Finale : Catégorie 2
|Tribunes principales supérieures/intermédiaires et angles
|560 € – 650 € (~480 £ / 700 $–760 $)
|Finale : Catégorie 1
|Places premium le long de la ligne de touche et tribunes principales inférieures
|820 € – 950 € (~700 £ / 1 100 $)
Prix des billets sur le marché secondaire et à la revente
Les prix sur les places de marché de billets tiers fluctuent selon la popularité de l’adversaire, l’importance du match et la capacité du stade :
- Phase de ligue : les affiches standard commencent généralement entre 55 $ et 300 $+, même si les grandes affiches, par exemple Real Madrid contre Barcelona ou Liverpool contre le PSG, peuvent dépasser 600 $–1 000 $+.
- Quarts de finale et demi-finales : les affiches à élimination directe à forte demande commencent généralement autour de 150 £ à 375 £+ (200 $ à 500 $+) et tournent en moyenne entre 500 £ et 800 £+.
- Finale : les prix de revente pour la finale de la Ligue des champions commencent autour de 1 350 $ à 2 500 $+ pour les places de catégorie 3/4 et peuvent grimper à 5 000 $ à 13 000 $+ pour les meilleures places centrales.
Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?
|Année
|Vainqueur
|Finaliste
|Score
|Lieu
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 t.a.b.)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter Milan
|5-0
|Allianz Arena (Munich)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter Milan
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Munich
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbonne)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (t.a.b.)
|San Siro (Milan)