La quête du trophée ultime du football européen fait son retour pour la saison de Ligue des champions de l’UEFA 2026/27. Avec l’élite des clubs européens aux prises dans la phase de ligue élargie à 36 équipes, chaque journée promet un spectacle de classe mondiale sur la route de la finale de la Ligue des champions au stade Metropolitano de Madrid le 5 juin 2027.

À la suite du tirage officiel de la phase de ligue du jeudi 27 août 2026, organisé au Grimaldi Forum de Monaco, les 36 équipes participantes ont découvert leurs huit adversaires pour la phase principale de la compétition.

Paris Saint-Germain, double tenant du titre, aborde cette campagne avec une cible dans le dos, aux côtés dans le chapeau 1 de géants comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool et Barcelone.

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Calendrier et matches de la Ligue des champions 2026/27 de l’UEFA

À la suite du tirage, chaque club s’est vu attribuer huit adversaires, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, répartis sur quatre chapeaux. L’UEFA a structuré le calendrier de la phase de ligue de septembre 2026 à fin janvier 2027.

Calendrier de la phase de ligue

Journée 1 : 8–10 septembre 2026 (terminée)

8–10 septembre 2026 (terminée) Journée 2 : 13–14 octobre 2026 (à venir)

13–14 octobre 2026 (à venir) Journée 3 : 20–21 octobre 2026

20–21 octobre 2026 Journée 4 : 3–4 novembre 2026

3–4 novembre 2026 Journée 5 : 24–25 novembre 2026

24–25 novembre 2026 Journée 6 : 8–9 décembre 2026

8–9 décembre 2026 Journée 7 : 19–20 janvier 2027

19–20 janvier 2027 Journée 8 : 27 janvier 2027 (les 18 matches joués simultanément)

Calendrier de la phase à élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe (9e–24e) : 16–17 février et 23–24 février 2027

16–17 février et 23–24 février 2027 Huitièmes de finale : 9–10 mars et 16–17 mars 2027

9–10 mars et 16–17 mars 2027 Quarts de finale : 6–7 avril et 13–14 avril 2027

6–7 avril et 13–14 avril 2027 Demi-finales : 27–28 avril et 4–5 mai 2027

27–28 avril et 4–5 mai 2027 Finale : samedi 5 juin 2027 (stade Metropolitano, Madrid)

Comment fonctionne l’attribution des affiches en Ligue des champions ?

Chaque club affronte deux adversaires du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4, avec une équipe à domicile et une équipe à l’extérieur dans chaque chapeau.

Si les huit affiches de chaque équipe sont déterminées lors du tirage, l’ordre chronologique exact des matches, les dates précises des rencontres et les heures de coup d’envoi (18 h 45 CET et 21 h 00 CET) sont finalisés et publiés par l’UEFA peu après le tirage afin d’éviter les conflits de programmation dans les stades et les villes, et de s’adapter aux choix des diffuseurs.

Clubs qualifiés en Ligue des champions et répartition des chapeaux

Chapeau Clubs qualifiés Chapeau 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Chapeau 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Chapeau 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Chapeau 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2027 de l’UEFA ?

Date Match Lieu Billets sam. 5 juin 2027 Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h 00 CET) stade Metropolitano, Madrid Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA ?

La demande pour les matches de Ligue des champions de l’UEFA est exceptionnellement élevée tout au long de la campagne, en particulier lors de la phase à élimination directe et de la finale à Madrid.

Portails billetterie des clubs : Pour les matches réguliers de la phase de ligue et les rencontres à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles pour les membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.

Pour les matches réguliers de la phase de ligue et les rencontres à domicile de la phase à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles pour les membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort. Vote public officiel de l’UEFA : Les billets neutres pour la finale au stade Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.

Les billets neutres pour la finale au stade Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027. Plateforme de revente de l’UEFA : La seule plateforme officielle au prix facial pour acheter des billets retournés par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées.

La seule plateforme officielle au prix facial pour acheter des billets retournés par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées. Places de marché secondaires : Pour les journées à forte demande ou de dernière minute, des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets proposent des options sur le marché secondaire.

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Combien coûtent les billets de la Ligue des champions ?

Les billets primaires achetés directement via les ventes officielles des clubs pour leurs membres ou les votes publics de l’UEFA offrent des tarifs fixes à leur valeur faciale

Phase du tournoi / catégorie Répartition des places Fourchette officielle à valeur faciale Phase de ligue Admission générale 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) Phase à élimination directe (8es – demies) Admission générale 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Finale : Fans First Réservé aux supporters dédiés des finalistes 70 € – 82 € (~60 £ / 80 $–100 $) Finale : Catégorie 3 Tribunes supérieures derrière les buts / angles 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) Finale : Catégorie 2 Tribunes principales supérieures/intermédiaires et angles 560 € – 650 € (~480 £ / 700 $–760 $) Finale : Catégorie 1 Places premium le long de la ligne de touche et tribunes principales inférieures 820 € – 950 € (~700 £ / 1 100 $)

Prix des billets sur le marché secondaire et à la revente

Les prix sur les places de marché de billets tiers fluctuent selon la popularité de l’adversaire, l’importance du match et la capacité du stade :

Phase de ligue : les affiches standard commencent généralement entre 55 $ et 300 $+, même si les grandes affiches, par exemple Real Madrid contre Barcelona ou Liverpool contre le PSG, peuvent dépasser 600 $–1 000 $+.

Quarts de finale et demi-finales : les affiches à élimination directe à forte demande commencent généralement autour de 150 £ à 375 £+ (200 $ à 500 $+) et tournent en moyenne entre 500 £ et 800 £+.

Finale : les prix de revente pour la finale de la Ligue des champions commencent autour de 1 350 $ à 2 500 $+ pour les places de catégorie 3/4 et peuvent grimper à 5 000 $ à 13 000 $+ pour les meilleures places centrales.

Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?

Année Vainqueur Finaliste Score Lieu 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 t.a.b.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbonne) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (t.a.b.) San Siro (Milan)

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