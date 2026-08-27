La quête du trophée suprême du football européen est de retour pour la saison 2026/27 de l’UEFA Champions League. Avec l’élite des clubs européens en lice dans la phase de ligue unique élargie à 36 équipes, chaque journée promet son lot de spectacle de très haut niveau sur la route de la finale de la Ligue des champions au Metropolitano de Madrid, le 5 juin 2027.
À la suite du tirage officiel de la phase de ligue, le jeudi 27 août 2026, organisé au Grimaldi Forum de Monaco, les 36 équipes participantes connaissent désormais leurs huit adversaires pour la phase principale de la compétition.
Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain aborde cette campagne avec une cible dans le dos, aux côtés dans le chapeau 1 de géants comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool et Barcelone.
Calendrier et affiches de l’UEFA Champions League 2026/27
Après le tirage, chaque club s’est vu attribuer huit adversaires, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, répartis sur quatre chapeaux. L’UEFA a structuré le calendrier de la phase de ligue de septembre 2026 à la fin janvier 2027.
Calendrier des journées de la phase de ligue
- Journée 1 : 8–10 septembre 2026
- Journée 2 : 13–14 octobre 2026
- Journée 3 : 20–21 octobre 2026
- Journée 4 : 3–4 novembre 2026
- Journée 5 : 24–25 novembre 2026
- Journée 6 : 8–9 décembre 2026
- Journée 7 : 19–20 janvier 2027
- Journée 8 : 27 janvier 2027 (les 18 matches de la dernière journée se joueront simultanément)
Comment fonctionne l’attribution des matches de la Ligue des champions ?
Chaque club affronte deux adversaires du chapeau 1, deux du chapeau 2, deux du chapeau 3 et deux du chapeau 4, avec un match à domicile et un à l’extérieur contre une équipe de chaque chapeau.
Si les huit affiches de chaque équipe sont déterminées lors du tirage, l’ordre chronologique exact des matches, les dates précises et les heures de coup d’envoi (18 h 45 CET et 21 h 00 CET) sont finalisés et publiés par l’UEFA peu après le tirage afin d’éviter les conflits de programmation de stades et de villes, tout en tenant compte des choix des diffuseurs.
Quand auront lieu les phases à élimination directe de la Ligue des champions 2026/27 ?
- Barrages de la phase à élimination directe (places 9 à 24) : 16–17 février et 23–24 février 2027
- Huitièmes de finale : 9–10 mars et 16–17 mars 2027
- Quarts de finale : 6–7 avril et 13–14 avril 2027
- Demi-finales : 27–28 avril et 4–5 mai 2027
- Finale : samedi 5 juin 2027 (Metropolitano, Madrid)
Quelles équipes sont qualifiées pour la Ligue des champions 2026/27 ?
|Chapeau
|Clubs qualifiés
|Chapeau 1
|Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
|Chapeau 2
|Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Chapeau 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Chapeau 4
|Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
Quand aura lieu la finale de l’UEFA Champions League 2027 ?
|Date
|Match
|Lieu
|Billets
|sam. 5 juin 2027
|Finale de l’UEFA Champions League (18 h 00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Billets
Comment acheter des billets pour l’UEFA Champions League ?
La demande pour les matches de l’UEFA Champions League est exceptionnellement élevée tout au long de la campagne, en particulier pendant les phases à élimination directe et pour la finale à Madrid.
- Portails billetterie des clubs : Pour les matches classiques de la phase de ligue et les rencontres à domicile des phases à élimination directe, achetez directement via les ventes officielles réservées aux membres des clubs et les fenêtres de tirage au sort.
- Vote au public officiel de l’UEFA : Les billets neutres pour la finale à l’Estadio Metropolitano seront ouverts aux demandes via le portail officiel de l’UEFA en mars 2027.
- Plateforme de revente de l’UEFA : La seule plateforme officielle au prix facial pour acheter des billets restitués par d’autres supporters une fois les allocations principales épuisées.
- Places de marché secondaires : Pour les journées à forte demande ou les achats de dernière minute, des plateformes secondaires comme LiveFootballTickets proposent des options sur le marché secondaire.
Combien coûtent les billets de la Ligue des champions ?
Les billets principaux achetés directement via les ventes officielles aux membres des clubs ou les tirages au sort publics de l’UEFA proposent des tarifs fixes au prix facial
|Phase du tournoi / Catégorie
|Attribution des places
|Fourchette officielle au prix facial
|Phase de ligue
|Admission générale
|35 € – 150 € (30 £ – 130 £)
|Phases à élimination directe (8es – demies)
|Admission générale
|50 € – 350 € (45 £ – 300 £)
|Finale : Fans First
|Réservé aux supporters dédiés des finalistes
|70 € – 82 € (~60 £ / 80 $–100 $)
|Finale : Catégorie 3
|Anneaux supérieurs derrière les buts / corners
|180 € – 210 € (~150 £ / 210 $)
|Finale : Catégorie 2
|Tribunes principales supérieures/intermédiaires et corners
|560 € – 650 € (~480 £ / 700 $–760 $)
|Finale : Catégorie 1
|Places premium le long de la touche et tribunes principales basses
|820 € – 950 € (~700 £ / 1.100 $)
Prix des billets sur le marché secondaire et en revente
Les prix sur les places de marché de billetterie tierces fluctuent selon la popularité de l’adversaire, l’importance du match et la capacité du stade :
- Phase de ligue : Les rencontres standard commencent généralement entre 55 $ et 300 $+, même si les grandes affiches, comme Real Madrid vs Barcelona ou Liverpool vs PSG, peuvent dépasser 600 $–1.000 $+.
- Quarts de finale et demi-finales : Les confrontations à élimination directe à forte demande commencent en général autour de 150 £ à 375 £+ (200 $ à 500 $+) et affichent une moyenne de 500 £ à 800 £+.
- Finale : Les prix de revente pour la finale de la Ligue des champions débutent autour de 1.350 $ à 2.500 $+ pour des sièges de catégorie 3/4 et peuvent grimper à 5.000 $ à 13.000 $+ pour des places centrales premium.
Qui a déjà remporté la Ligue des champions ?
|Année
|Vainqueur
|Finaliste
|Score
|Lieu
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 t.a.b.)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter Milan
|5-0
|Allianz Arena (Munich)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter Milan
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Munich
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbon)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (t.a.b.)
|San Siro (Milan)
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