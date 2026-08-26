La Ligue Conférence de l’UEFA n’est peut-être pas la principale compétition de clubs du continent, mais un trophée européen reste toujours extrêmement convoité et donne un énorme élan aux clubs, ainsi qu’à leurs supporters. Un match de football européen sous les projecteurs a toujours une saveur particulière, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Bien qu’il ne s’agisse que de la sixième édition de la Ligue Conférence de l’UEFA, la compétition continue de gagner en prestige. Elle a offert une plateforme à des équipes émergentes pour gagner en visibilité sur la scène européenne et à des clubs plus modestes pour décrocher de prestigieuses victoires internationales.

Avec des équipes comme Brighton, l’Atalanta, Monaco et l’Ajax en lice pour la gloire en Ligue Conférence lors de la campagne 2026/27, nous nous préparons à vivre d’autres rencontres palpitantes dans les mois à venir.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la Ligue Conférence de l’UEFA, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches sélectionnés de la Ligue Conférence de l’UEFA

Date et heure (heure locale) Affiche Lieu Billets jeu. 15 oct. (21 h) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bergame) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Fribourg) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Copenhagen vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhague) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Billets jeu. 22 oct. (18 h 45) Crvena Zvezda vs Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrade) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue Conférence de l’UEFA

Les billets officiels pour la Ligue Conférence de l’UEFA, pour la phase de ligue comme pour la phase à élimination directe, sont vendus exclusivement via les portails officiels de billetterie des clubs hôtes ou à domicile, tandis que les billets pour la finale de la Ligue Conférence de l’UEFA sont vendus de manière centralisée via le portail billetterie de l’UEFA.

Les supporters à domicile peuvent acheter des billets officiels directement sur le site officiel de leur club. Chaque club fixe ses propres règles d’achat, exigeant généralement une adhésion, ou en donnant la priorité aux abonnés avant d’ouvrir une fenêtre de vente au grand public.

L’UEFA impose aux équipes à domicile d’allouer au moins 5 % de la capacité de leur stade aux supporters visiteurs. Ces billets visiteurs sont distribués exclusivement via les canaux officiels de billetterie du club en déplacement.

Les billets pour la finale 2027 au Besiktas Park d’Istanbul seront vendus directement par l’UEFA via un système neutre de loterie publique sur le site officiel de l’UEFA. Celui-ci devrait ouvrir à la mi-mars 2027. Les équipes qui se qualifieront pour la finale recevront également une allocation directe de billets à vendre à leurs propres supporters enregistrés.

Si vous cherchez des billets de match de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la Ligue Conférence de l’UEFA ?

Les prix des billets officiels de la Ligue Conférence de l’UEFA varient considérablement selon que vous achetez des billets pour des matches de phase de ligue, de phase à élimination directe, ou pour la grande finale.

Pour les matches standards de la compétition, les prix des billets sont fixés individuellement par les clubs hôtes, ce qui signifie que les tarifs reflètent les standards des championnats nationaux et la structure des places dans chaque enceinte. Ils s’échelonnent généralement entre environ 30 £ et 95 £.

Cependant, l’UEFA applique des directives strictes pour les supporters visiteurs. Pour l’actuelle campagne 2026/27, les prix des billets dans les secteurs réservés aux supporters visiteurs sont plafonnés à 20 €.

Pour les grandes finales récentes, comme la finale 2026 à Leipzig, les billets officiels vendus via le portail billetterie de l’UEFA étaient répartis en quatre grandes catégories de places, ainsi qu’avec des options spécialisées :

Fans First : situées directement derrière les buts. Ces places sont exclusivement réservées aux supporters enregistrés des deux finalistes participants (25 €-40 €).

Catégorie 3 : situées dans les angles et dans les tribunes supérieures du stade derrière les lignes de but (45 €-65 €).

Catégorie 2 : situées dans les angles du stade et dans les rangées hautes des tribunes principales/latérales. (140 €).

Catégorie 1 : ces places sont situées dans les tribunes principales sur la longueur du terrain, dans les niveaux inférieurs et intermédiaires, et offrent une vue privilégiée sur le bord du terrain (190 €).

Consultez les sites officiels des clubs à l’approche de l’événement pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les sites secondaires de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Qui participe à la Ligue Conférence de l’UEFA 2026/27 ?

36 équipes participent à la phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA 2026/27. C’est la troisième saison durant laquelle ce nouveau format est utilisé, avec un total de 6 matches pour chaque équipe contre 6 clubs différents dans une structure de ligue.

Les huit premières équipes du classement de la ligue se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent un barrage en aller-retour, les 8 vainqueurs rejoignant ensuite les qualifiés automatiques en huitièmes de finale. La compétition se poursuit ensuite dans un format classique à élimination directe jusqu’à la finale.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de tous les clubs actuellement engagés dans la phase de ligue 2026/27 de la Ligue Conférence :

Liste des clubs de la Ligue Conférence de l’UEFA 2026-27