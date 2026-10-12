Assister à un match de l’élite espagnole est l’un des grands pèlerinages du football mondial, que l’on veuille voir le spectacle d’El Clásico au Spotify Camp Nou, vivre l’ambiance bouillonnante de San Mamés ou profiter d’un jour de match au Santiago Bernabéu.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires, des dates des grandes affiches aux prix moyens, pour ne manquer aucun coup d’envoi.

Prochains matches de Liga et billets

Où acheter des billets pour la Liga ?

Plusieurs formules de billetterie sont proposées pour les matches de Liga, des billets à l’unité aux abonnements, sans oublier les offres d’hospitalité.

Pour acheter des billets de Liga, le moyen le plus fiable est de se rendre sur le site officiel du club concerné, puis dans sa rubrique « Billetterie ».

Les billets sont souvent mis en vente quelques semaines avant chaque match. Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Vous pouvez également acheter vos billets aux guichets, généralement situés dans les stades des clubs ou à proximité. Certains clubs disposent aussi de points de vente répartis dans leur ville.

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, si vous souhaitez réserver des places avant leur mise en vente officielle ou trouver des billets à la dernière minute, vous pouvez envisager une plateforme de revente comme StubHub.

Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

Le premier Clásico de la saison 2026/27 est confirmé pour la 10e journée, en octobre. Le match retour aura lieu au Bernabéu en mai.

Les deux dates du derby de Madrid sont également confirmées cette saison : l’Atlético de Madrid recevra le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano le 20 septembre (7e journée), avant le match retour au Bernabéu le 4 avril 2027 (30e journée).

Match Date et heure (heure locale) Billets Derby de Madrid : Atlético de Madrid contre Real Madrid 20 septembre 2026 (18 h 00) Billets El Clásico : Barcelone contre Real Madrid 25 octobre 2026 (horaire à confirmer) Billets Derby de Madrid : Real Madrid contre Atlético de Madrid 4 avril 2027 (horaire à confirmer) Billets El Clásico : Real Madrid contre Barcelone 9 mai 2027 (horaire à confirmer) Billets

Combien coûtent les billets de Liga ?

Le prix des billets de Liga varie considérablement.

La plupart des clubs proposent des tarifs selon l’âge, notamment pour les adultes, les jeunes et les seniors, mais les tranches d’âge diffèrent d’un club à l’autre.

À ces facteurs s’ajoute l’emplacement du siège dans le stade, qui influe fortement sur le prix du billet : les places offrant les meilleures vues sont souvent les plus chères. Certains clubs classent également les rencontres par catégorie. Les grandes affiches face à des adversaires de renom, comme le derby de Madrid (Real Madrid contre Atlético de Madrid) et El Clásico (Barcelone contre Real Madrid), figurent alors dans la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

À quoi s’attendre pour la saison de Liga ?

Barcelone aborde la saison 2026/27 avec deux titres consécutifs. La saison dernière, l’équipe de Hansi Flick a battu le Real Madrid 2-0 dans un El Clásico décisif pour le titre, décrochant sa 29e couronne en championnat alors qu’il restait trois matches à jouer. Il s’agissait de son deuxième titre de suite depuis l’arrivée de Flick en 2024, auquel se sont ajoutées une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne remportées entre-temps.

Le Real Madrid, à l’inverse, a vécu une saison à oublier. Xabi Alonso a été remplacé par Alvaro Arbeloa à la mi-saison, sur fond de tensions rapportées au sein de l’effectif. Le club a terminé deuxième sans remporter le moindre trophée, un résultat rare et douloureux pour une formation de son rang. En réaction, le président Florentino Perez a fait appel à Jose Mourinho, de retour au Bernabéu pour un deuxième passage 13 ans après le premier, afin de renouer avec la victoire.

Un joueur n’a jamais eu une cote aussi élevée : Kylian Mbappe. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de Liga lors de ses deux premières saisons en Espagne. Il aborde la saison 2026/27 après être devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à remporter deux fois le Soulier d’or, grâce à ses 10 buts inscrits lors du tournoi 2026 en Amérique du Nord, où la France a terminé quatrième. Avec un effectif stabilisé et Mourinho, un entraîneur qui n’a jamais achevé une saison sans trophée dans aucun des grands clubs qu’il a dirigés, le Real Madrid espère ardemment que la forme affichée par Mbappe en Coupe du monde se traduira par une véritable course au titre en championnat.