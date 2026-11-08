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Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 : Australie contre Nouvelle-Zélande, prix des billets, lieu du match et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des places à la grande fête du rugby à XIII de cette année dans l’hémisphère Sud

La Super League et la NRL nous ont récemment offert des rencontres nationales de rugby à XIII passionnantes, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale et la Coupe du monde de rugby à XIII, qui s’achèvera ce dimanche 15 novembre à Brisbane avec une finale prometteuse.

Après quatre semaines de matches de poule et de demi-finales intenses et exaltants, seules deux équipes restent en lice pour le titre : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces rivales des antipodes disputeront également la finale féminine, organisée le même jour et au même endroit. Vous pouvez assister à cette dernière affiche en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie a abordé le tournoi en grande favorite pour décrocher un quatrième titre consécutif, le 13e au total depuis la première édition en 1954. Elle a remporté tous ses matches jusqu’à présent, mais sait que son épreuve la plus difficile l’attend désormais. La Nouvelle-Zélande ne s’était inclinée que de deux points (24-22) lors de la rencontre entre les deux équipes à Sydney, en ouverture du tournoi le 15 octobre.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des places pour la prochaine finale de la Coupe du monde de rugby à XIII, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales)

Match

Billets

Stade (ville)

Dimanche 15 novembre (18 h 35, heure de l’est de l’Australie)

Finale : Australie contre Nouvelle-Zélande

Billets

Suncorp Stadium (Brisbane)

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026

Les billets officiels peuvent être achetés sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées du Suncorp Stadium de Brisbane.

La principale plateforme de distribution agréée est Ticketmaster Australia. Ticketek est également utilisé comme agent partenaire.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valables et leur parviendront à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels d’entrée générale pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) étaient proposés à partir de 39 $ AUD pour les adultes.

Match

Billet adulte (16 ans et plus)

Billet familial (2+2 ou 1+3)

Finale (Suncorp Stadium)

À partir de 39 $ AUD

À partir de 109 $ AUD

Les places sont réparties en plusieurs catégories générales :

  • Catégorie 1 / Premium : situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, elles offrent les meilleures vues centrales sur le terrain.
  • Catégorie 2 : généralement situées dans les tribunes latérales supérieures ou dans les angles des stades.
  • Catégorie 3 / Entrée générale : généralement situées derrière les poteaux ou dans les parties les plus hautes des tribunes, elles proposent les places les plus abordables.

Consultez régulièrement le site officiel du tournoi pour toute information complémentaire, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quand se déroule la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroule du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprend 18 matches au total (15 matches de poule, les demi-finales et la finale).

La compétition se déroule en même temps que les tournois féminins et de rugby fauteuil.

Phase

Date(s)

Matches de poule

Du 15 octobre au 1er novembre

Demi-finales

7 et 8 novembre

Finale

15 novembre

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays

Stade (ville)

Capacité

Australie

Suncorp Stadium (Brisbane)

52 500

Allianz Stadium (Sydney)

42 500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33 000

CommBank Stadium (Sydney)

30 000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27 400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25 455

WIN Stadium (Wollongong)

23 750

HBF Park (Perth)

20 500

Nouvelle-Zélande

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :

Année

Vainqueur

Finaliste

Score de la finale

Stade (ville)

2021

Australie

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australie

Angleterre

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australie

Nouvelle-Zélande

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nouvelle-Zélande

Australie

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australie

Nouvelle-Zélande

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australie

Angleterre

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australie

Grande-Bretagne

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australie

Nouvelle-Zélande

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australie

Grande-Bretagne

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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