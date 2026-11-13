La Super League et la NRL nous ont récemment offert des rencontres passionnantes, mais l’attention se porte désormais sur la scène internationale et la Coupe du monde de rugby à XIII, qui s’achèvera ce dimanche 15 novembre à Brisbane par une finale très attendue.

Après quatre semaines de phase de groupes et de demi-finales intenses et palpitantes, seules deux équipes peuvent encore prétendre au titre : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces rivaux des antipodes s’affronteront également en finale féminine, disputée le même jour et dans le même stade. Vous pouvez assister à cette affiche en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie a entamé le tournoi en grande favorite pour décrocher un quatrième titre consécutif, et son 13e au total depuis la première édition en 1954. Elle a remporté tous ses matches jusqu’ici, mais sait que son épreuve la plus difficile l’attend désormais. La Nouvelle-Zélande ne s’était inclinée que de deux points (24-22) lors de leur rencontre à Sydney, en ouverture du tournoi le 15 octobre.

GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour la prochaine finale de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure (locales) Match Billets Stade (ville) Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST) Finale : Australie contre Nouvelle-Zélande Billets Suncorp Stadium (Brisbane)

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026

Les billets officiels sont disponibles sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour le Suncorp Stadium de Brisbane.

Ticketmaster Australia est la principale plateforme de distribution agréée. Ticketek est également utilisé comme agent partenaire.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en admission générale pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) étaient proposés à partir de 39 $ AUD pour les adultes.

Match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 $ AUD À partir de 109 $ AUD

Les places sont réparties en plusieurs catégories générales :

Catégorie 1 / Premium : places situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain.

: places situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, offrant les meilleures vues centrales sur le terrain. Catégorie 2 : places généralement situées sur les côtés des tribunes supérieures ou dans les angles des stades.

: places généralement situées sur les côtés des tribunes supérieures ou dans les angles des stades. Catégorie 3 / Admission générale : places généralement situées derrière les poteaux ou dans les parties hautes des tribunes supérieures, aux tarifs les plus abordables.

Consultez le site officiel du tournoi pour toute information complémentaire, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quand se déroule la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, coorganisée par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroule du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprend 18 matches au total (15 matches de groupes, les demi-finales et la finale).

La compétition se déroule en même temps que les compétitions féminine et de rugby à XIII fauteuil.

Phase Date(s) Matches de groupes Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500 Allianz Stadium (Sydney) 42 500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000 CommBank Stadium (Sydney) 30 000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455 WIN Stadium (Wollongong) 23 750 HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :