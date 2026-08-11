Nous nous préparons à vivre une nouvelle saison fantastique de DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne), qui culminera avec la finale à l’Olympiastadion de Berlin le 29 mai 2027, et vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour un ou plusieurs des prochains chocs.

Le Bayern Munich aborde cette nouvelle campagne en tant que tenant du titre après une large victoire 3-0 contre le VfB Stuttgart en finale la saison dernière, soulevant ce trophée emblématique pour la 21e fois, un record encore amélioré. Avec Harry Kane qui a terminé meilleur buteur de la compétition lors du dernier exercice, l’aura du Bayern en DFB-Pokal ne montre aucun signe d’essoufflement, même si, comme toujours dans la compétition historique allemande, les surprises face à des équipes de divisions inférieures font partie de son attrait.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la DFB-Pokal, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

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Prochains matches de la DFB-Pokal 2026/27

Le tirage au sort du premier tour a offert une série d’affiches intrigantes, avec le tenant du titre, le Bayern Munich, qui se déplacera chez le VfL Osnabrück, promu en 2. Bundesliga, tandis que le Borussia Dortmund ira affronter HEBC Hamburg, pensionnaire d’Oberliga Hamburg. Les matches du Bayern et de Dortmund sont les derniers de ce tour, repoussés à septembre car les deux clubs disputent d’abord la Franz Beckenbauer Super Cup, le traditionnel lever de rideau de la saison en Allemagne, récemment rebaptisé en l’honneur de la légende disparue du Bayern et de l’Allemagne.

Voici ci-dessous les rencontres confirmées du premier tour impliquant des clubs de Bundesliga.

Date et heure (CEST) Match Stade Billets ven. 21 août, 18:00 St. Tönis vs Eintracht Francfort Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Billets ven. 21 août, 18:00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Billets ven. 21 août, 18:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Billets ven. 21 août, 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Billets sam. 22 août, 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Billets sam. 22 août, 13:00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Billets sam. 22 août, 15:30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Billets sam. 22 août, à confirmer Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Billets sam. 22 août, à confirmer 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Billets sam. 22 août, 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Billets dim. 23 août, à confirmer Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Billets dim. 23 août, à confirmer Eintracht Trier vs RB Leipzig Moselstadion (Trier) Billets dim. 23 août, 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Billets dim. 23 août, 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Fribourg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Billets dim. 23 août, à confirmer Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Billets dim. 23 août, à confirmer SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Billets lun. 24 août, 18:00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Billets mar. 1er sept., 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Billets mer. 2 sept., 20:45 Bayern Munich vs VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Billets

Quel est le calendrier complet de la DFB-Pokal 2026/27 ?

Tour Date(s) Billets Premier tour 21-24 août et 1er-2 septembre 2026 Billets Deuxième tour 27-28 octobre 2026 Billets Huitièmes de finale 1er-2 décembre 2026 Billets Quarts de finale 2-3 février et 9-10 février 2027 Billets Demi-finales 20-21 avril 2027 Billets Finale 29 mai 2027 Billets

Comment acheter des billets pour la DFB-Pokal 2026/27

Pour les matches de DFB-Pokal, les billets sont principalement vendus sur les sites officiels des clubs engagés ou dans leurs boutiques officielles.

Ils sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres des clubs et les abonnés, avant une mise en vente au grand public, s’il en reste.

En ce qui concerne la finale de la DFB-Pokal à l’Olympiastadion de Berlin, le même processus s’applique, même si la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible.

Chacun des deux finalistes devrait recevoir environ 20 000 à 25 000 billets.

Les billets restants, soit environ 25 000 à 30 000, sont réservés à la Fédération allemande de football (DFB), aux sponsors, aux VIP et à une loterie destinée aux supporters neutres. Les billets pour la finale et les offres hospitality seront également disponibles via la billetterie officielle de la DFB.

En plus de l’achat de billets pour la DFB-Pokal via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs, avec des annonces vérifiées et une protection des acheteurs pour les supporters qui souhaitent obtenir une place une fois les quotas officiels épuisés.

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Combien coûtent les billets pour la DFB-Pokal 2026/27 ?

Lors des premiers tours de la DFB-Pokal, les billets se situent généralement entre 15 € et 25 €.

Les prix augmentent à mesure que la compétition avance, les billets pour les quarts de finale et les demi-finales coûtant à partir de 50 € via les canaux officiels.

En se basant sur les éditions précédentes, les prix devraient probablement commencer à 75 € pour les places standard et pourraient dépasser 250 € pour les emplacements premium à l’Olympiastadion de Berlin pour la finale du 29 mai 2027.

N’oubliez pas de surveiller les portails officiels de billetterie des clubs à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

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Où se joue la finale de la DFB-Pokal ? Olympiastadion

L’Olympiastadion de Berlin a été construit à l’origine au milieu des années 1930 pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1936.

Le stade a connu deux rénovations majeures, entre 1972 et 1974 puis entre 2000 et 2004, afin d’être modernisé pour le football national et international, et il a désormais une capacité de 74 475 places.

En plus d’avoir accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (1974 et 2006) et de l’Euro de l’UEFA (2024), le Hertha Berlin, qui évolue actuellement en 2. Bundesliga, a fait de l’Olympiastadion son domicile depuis 1963.

En dehors du football, l’Olympiastadion reste un site important pour l’athlétisme. Usain Bolt y a notamment établi le record du 100 m masculin lors des Championnats du monde d’athlétisme 2009. Son temps de 9,58 secondes n’a toujours pas été battu.

Quels sont les récents vainqueurs de la DFB-Pokal ?