La Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord nous a offert un été de football sensationnel. Place désormais aux futures légendes du jeu, qui vont briller au Moyen-Orient.

La Coupe du monde U-17 de la FIFA revient au Qatar pour son édition 2026, du 19 novembre au 13 décembre, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Le tournoi mondial des jeunes a pris une nouvelle dimension depuis que la FIFA a définitivement transformé son format en faisant une compétition annuelle réunissant 48 équipes. Le Qatar l’a accueilli pour la première fois en 2025 et continuera de le faire jusqu’en 2029.

Des stars du football comme Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos et Victor Osimhen ont déjà brillé sur la scène des moins de 17 ans. Qui marquera cette édition de son empreinte ? Vous pourriez être au Qatar pour le découvrir sur place.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour acheter des billets pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 se déroulera du 19 novembre au 13 décembre au Qatar, avec 104 matches au total.

Les 48 équipes sont réparties en 12 groupes (de A à L). Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui débutera par les seizièmes de finale.

Les rencontres se joueront principalement sur les terrains de classe mondiale de l’Aspire Zone, à Doha. La finale, prévue le dimanche 13 décembre, aura lieu dans l’historique stade international Khalifa.

Phase du tournoi Date(s) Billets Lieu(x) Phase de groupes Du 19 au 27 novembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Seizièmes de finale Du 30 novembre au 1er décembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Huitièmes de finale Les 3 et 4 décembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Quarts de finale 7 décembre Billets Aspire Zone / Doha (plusieurs terrains) Demi-finales 10 décembre Billets Aspire Zone / Doha (terrains 2 et 7) Match pour la 3e place 13 décembre Billets Aspire Zone / Doha (terrain 2) Finale (et match pour la 3e place) 13 décembre Billets Stade international Khalifa (Doha)

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 ?

Les billets officiels pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026, peuvent être achetés directement par les canaux suivants :

Plateforme principale : le portail officiel de billetterie de la FIFA ou la page dédiée aux billets de la Coupe du monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026.

Plateforme locale du tournoi : la plateforme officielle du pays hôte est également accessible sur « Road to Qatar ».

Dates importantes et phases de vente

Phase de vente Date de début Public concerné Prévente Visa 19 octobre 2026 Période réservée aux titulaires d’une carte Visa Vente au grand public 26 octobre 2026 Ouverte à tous les supporters utilisant un moyen de paiement accepté

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente telles que Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, faute de quoi vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 ?

Les billets officiels pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026, sont proposés à partir de 20 QAR (environ 4,20 £ / 5,50 $ US) pour les pass journée standard. Les billets pour la finale coûtent entre 15 et 35 QAR (environ 3,20 à 7,20 £ / 4,10 à 9,60 $ US).

Catégories de billets et tarifs

Pass journée :

À partir de 20 QAR : accès général à six terrains (terrains 1, 3, 4, 5, 8 et 9) du complexe de compétition de l’Aspire Zone pendant une journée, avec des places attribuées selon l’ordre d’arrivée, ainsi qu’un accès au Fan Festival.

Pass match phare :

À partir de 35 QAR : comprend tous les avantages du pass journée, ainsi qu’une place réservée sur l’un des deux terrains principaux (terrain 2 ou terrain 7) pour le match important ou très demandé de votre choix, sous réserve de la capacité du terrain.

Billets pour la finale (stade international Khalifa) :

Catégorie 1 : de 30 à 35 QAR

Catégorie 2 : 15 QAR

Consultez le site de la FIFA et le site officiel du tournoi pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente telles que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles équipes participeront à la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 marque les débuts historiques du format élargi à 48 équipes. Les sept pays suivants participeront au tournoi pour la première fois : la Grèce, le Monténégro, le Mozambique, la Roumanie, la Serbie, la Tanzanie et le Vietnam.

Fait surprenant, quatre des cinq derniers vainqueurs de la Coupe du monde U-17 (le Nigeria, l’Angleterre, l’Allemagne et le Portugal) ne se sont pas qualifiés pour l’édition 2026. Le Brésil, sacré à quatre reprises par le passé, sera donc la nation participante la plus titrée.

Groupe Équipes qualifiées Groupe A Qatar, Panama, Grèce, Égypte Groupe B Nouvelle-Calédonie, Équateur, Corée du Sud, Ouganda Groupe C Argentine, Australie, Danemark, Mozambique Groupe D France, Haïti, Arabie saoudite, Uruguay Groupe E Italie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Jamaïque Groupe F Croatie, Cuba, Tadjikistan, Sénégal Groupe G Belgique, Mali, Nouvelle-Zélande, Vietnam Groupe H Espagne, République populaire de Chine, Maroc, Fidji Groupe I Brésil, Costa Rica, République d’Irlande, Tanzanie Groupe J États-Unis, Algérie, Chili, Monténégro Groupe K Mexique, Cameroun, Roumanie, Venezuela Groupe L Japon, Colombie, Honduras, Serbie

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde U-17 de la FIFA ?

Le Nigeria domine le palmarès de la Coupe du monde U-17 de la FIFA, avec cinq titres depuis la création du tournoi en 1985.

Année Vainqueur Finaliste 2025 Portugal Autriche 2023 Allemagne France 2019 Brésil Mexique 2017 Angleterre Espagne 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria Mexique 2011 Mexique Uruguay 2009 Suisse Nigeria 2007 Nigeria Espagne 2005 Mexique Brésil







