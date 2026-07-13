La Coupe du monde 2026 de la FIFA a atteint un niveau de ferveur absolument exceptionnel, et la ruée mondiale pour les billets du Mondial a officiellement battu tous les records historiques.

Le tableau final a déjà offert des spectacles à couper le souffle : la Norvège a surpris le Brésil, quintuple champion du monde, à New York, tandis qu’une Angleterre réduite à dix a pris le dessus sur le coorganisateur mexicain 3-2 dans un thriller déjà entré dans la légende au stade Azteca. Sa récompense ? Un quart de finale de gala, verrouillé et rempli de stars, le samedi 11 juillet à Miami.

Planifier votre stratégie d’achat de billets pour le tournoi demande une recherche minutieuse sur les fenêtres officielles de candidature et les catégories de places dans les stades. Pendant que vous finalisez vos préparatifs pour le tournoi, il est judicieux de vous assurer que votre compte de paris sportifs est entièrement approvisionné avec des crédits bonus. Consultez notre avis promo pour débloquer des récompenses de premier ordre avec notre code promo 1xbet vérifié. Nous sommes officiellement en plein cœur d’un huitième de finale dramatique, où les rêves de tournoi se forgent et où les géants tombent les uns après les autres.

Pendant ce temps, la France et le Maroc ont validé leur billet pour un duel à très fort enjeu à Boston aujourd’hui.

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Calendrier complet des prochains matches de la Coupe du monde 2026

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, notamment la prévente Visa, le tirage anticipé des billets et le tirage au sort après le tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité sur le marché primaire est désormais à son plus bas niveau historique.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après avoir été lancée le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des places de marché secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

LIRE AUSSI : Comment acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore

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Puis-je acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Oui. La plateforme de revente de la FIFA est le canal officiel pour des échanges sécurisés et a rouvert le 2 avril.

Elle est accessible via le portail billetterie du site de la FIFA pour les résidents internationaux, américains et canadiens.

Les résidents du Mexique doivent utiliser le FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), qui a lui aussi rouvert pour gérer les transactions locales de revente dans le cadre des garanties officielles.

Les places de marché secondaires comme StubHub restent une option populaire et viable pour les supporters à la recherche de blocs de sièges spécifiques ou d’un accès aux affiches les plus brûlantes du tournoi.

Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La FIFA avait précédemment annoncé qu’avec la tarification dynamique en place, les billets peuvent commencer à seulement 60 $ pour les premiers matches de phase de groupes, mais peuvent grimper à plus de 10 000 $ pour la finale.

Les prix sont susceptibles de fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente / de vente des billets.

Les estimations ci-dessous sont indiquées :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 10 875 $

Qu’est-ce que la tarification variable de la FIFA ?

L’approche de la FIFA en matière de billetterie s’aligne sur les tendances observées dans divers secteurs du sport et du divertissement, où les prix fluctuent afin d’optimiser les ventes et l’affluence.

La FIFA applique une tarification variable, ainsi qu’une tarification dynamique, au processus de billetterie de la Coupe du monde 2026, ce qui signifie que les prix peuvent fluctuer tout au long des différentes phases de vente sur la base d’un examen de la demande et de la disponibilité pour chaque match.

Les prix des billets peuvent changer à tout moment, ce qui offre davantage de flexibilité pour s’adapter à d’éventuels développements imprévus.

Avec la tarification variable de la FIFA pour la Coupe du monde 2026, les prix sont fixés de manière flexible avant que les billets ne soient proposés à chaque phase de vente. En revanche, la tarification dynamique entre en vigueur une fois qu’une phase de vente est ouverte.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Au total, 211 équipes se sont lancées dans la course à la 23e édition de la Coupe du monde de la FIFA, et les 48 places des sélections nationales sont désormais toutes officiellement pourvues. Cela comprend les trois pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis, qui se sont qualifiés automatiquement.

Le plateau final de la Coupe du monde 2026 de la FIFA est le suivant :

AFC (Asie) : Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan

Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan CAF (Afrique) : Algérie, Cap-Vert, RD Congo, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie

Algérie, Cap-Vert, RD Congo, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie CONCACAF (Amérique du Nord/Centrale et Caraïbes) : Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis

Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande UEFA (Europe) : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Tchéquie, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Écosse, Espagne, Suède, Suisse, Türkiye

Le processus de qualification s’est achevé le 31 mars 2026, les derniers vainqueurs des barrages intercontinentaux et européens ayant décroché leur place dans ce tournoi élargi à 12 groupes qui doit débuter en juin prochain.

Quels sont les sites de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA avaient été annoncées, avec deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Pays Stade (ville) Capacité pour le tournoi de la Coupe du monde Canada BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Azteca (Mexico) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75 000 Gillette Stadium (Boston) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium, Houston 72 000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70 000 Hard Rock Stadium, Miami 65 000 MetLife Stadium, New York 82 500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69 000 Levi's Stadium, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

Quand a lieu la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La Coupe du monde 2026 de la FIFA se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matches seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera coorganisé par trois nations.

Où se déroule la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

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