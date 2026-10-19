Les traditionnelles tournées d’automne et d’été du rugby à XV ont été repensées pour former la Nations Championship de World Rugby, une compétition mondiale unifiée lancée en juillet et qui s’achèvera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et équipes de ce sport en action ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu grâce à un classement, à des confrontations entre hémisphères et à une grande finale de fin de saison à Twickenham, le dimanche 29 novembre.

Trois journées se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. La compétition se déplace désormais dans l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour acheter vos billets pour la Nations Championship de World Rugby 2026 : où vous les procurer, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

La première édition de la Nations Championship de World Rugby se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. La compétition comprend deux périodes distinctes, suivies d’une phase finale :

Phase estivale (journées 1 à 3) : Du 4 au 18 juillet, les équipes de l’hémisphère Nord se déplacent dans le Sud.

Phase automnale (journées 4 à 6) : Du 6 au 21 novembre, les équipes de l’hémisphère Sud disputent leurs matchs dans le Nord.

Week-end des finales : Du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Comment acheter des billets pour la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

Les billets officiels pour la Nations Championship de World Rugby 2026 sont disponibles sur les plateformes centralisées de la compétition ou auprès des fédérations organisatrices, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six matchs disputés à l’Allianz Stadium de Twickenham est gérée de manière centralisée sur le site officiel de la Nations Championship et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par les fédérations des pays hôtes. Vous pouvez les acheter sur les portails officiels de ces fédérations.

La mise en vente initiale des billets dépendait du type de match et des différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de titres de réservation : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires, notamment aux détenteurs de titres de réservation et aux clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Ventes générales pour la phase de poules : Chaque pays a suivi son propre calendrier de mise en vente. Par exemple, après les périodes réservées aux membres, la vente au grand public des billets pour les matchs organisés au Principality Stadium, au pays de Galles, a débuté en avril 2026.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement. Dans le cas contraire, vous serez intégralement remboursé.

Combien coûtent les billets pour la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

Le prix des billets officiels pour la Nations Championship de World Rugby 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le week-end des finales à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres.

Pour les journées comprenant chacune deux matchs pendant le week-end des finales, les tarifs officiels sont les suivants :

Vendredi 27 novembre, deux matchs : Billets à la journée de 20 £ à 125 £

Samedi 28 novembre, deux matchs : Billets à la journée de 40 £ à 180 £

Dimanche 29 novembre, deux matchs : Billets à la journée de 125 £ à 280 £

Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Matchs de la phase de poules en novembre, par pays hôte

Voici les tarifs des billets adultes standard pour les matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 £ à 103 £

contre l’Australie : de 79 £ à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 € à 120 €

contre l’Argentine : de 40 € à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

contre l’Australie : de 40 £ à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 £ à 66 £

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : billets à partir de 35 €

À l’approche des matchs, consultez le site officiel de la compétition et les sites des fédérations nationales pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez également vérifier les disponibilités sur des sites de revente comme Ticombo.

Quel est le calendrier des matchs de la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

Date et heure locale Journée et match Billets Stade Vendredi 6 novembre (20 h 10) J4 : Irlande contre Argentine Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 7 novembre (12 h 40) J4 : Italie contre Afrique du Sud Billets Juventus Stadium, Turin Samedi 7 novembre (14 h 10) J4 : Écosse contre Nouvelle-Zélande Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 7 novembre (16 h 40) J4 : Pays de Galles contre Japon Billets Millennium Stadium, Cardiff Samedi 7 novembre (21 h 10) J4 : France contre Fidji Billets Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dimanche 8 novembre (15 h 10) J4 : Angleterre contre Australie Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 13 novembre (21 h 10) J5 : France contre Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Samedi 14 novembre (12 h 40) J5 : Italie contre Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Samedi 14 novembre (14 h 10) J5 : Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre contre Japon Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 14 novembre (20 h 10) J5 : Irlande contre Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dimanche 15 novembre (15 h 10) J5 : Écosse contre Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Samedi 21 novembre (20 h 10) J6 : Pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Vendredi 27 novembre (16 h 40) Match pour la 11e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 27 novembre (20 h 10) Match pour la 5e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (13 h 10) Match pour la 9e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (16 h 40) Match pour la 3e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (13 h 10) Match pour la 7e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Quelles équipes participent à la Nations Championship 2026 ?

La compétition réunit 12 équipes parmi les meilleures du monde, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format de la Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs matchs contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre poule géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La phase estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont déplacées dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

La phase automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteint son apogée à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grands matchs à la fin du mois de novembre.

Les 12 équipes se rendent à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé à la même place dans l’autre poule.

La grande finale : L’équipe arrivée première dans l’hémisphère Nord affronte celle arrivée première dans l’hémisphère Sud. Le vainqueur est officiellement sacré champion de la Nations Championship.

Les matchs de classement : Les deux équipes classées deuxièmes se disputent la 3e place au classement général, les deux équipes classées troisièmes la 5e place, et ainsi de suite jusqu’aux deux équipes classées sixièmes.

Le défi des hémisphères : Un système de points inspiré de la Ryder Cup permet de déterminer quel hémisphère domine l’autre sur l’ensemble du week-end des finales.



