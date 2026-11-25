La route vers le Brésil atteint son dénouement alors que les qualifications à la Coupe du monde féminine 2027 entrent dans leur dernier tour de barrages européens. Seize nations, dont l’Angleterre, la Suède, l’Italie et les Pays-Bas, s’affrontent en matches aller-retour pour les sept dernières places qualificatives directes à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

L’Espagne, la France, l’Allemagne et le Danemark étant déjà qualifiés à l’issue de la phase de ligue, l’enjeu est considérable. Du Wembley Stadium à l’Aviva Stadium, de grandes affluences sont attendues dans certaines des plus grandes enceintes d’Europe.

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Quand ont lieu les qualifications à la Coupe du monde féminine 2027 ?

Le deuxième et dernier tour des qualifications européennes à la Coupe du monde féminine 2027 se dispute en matches aller-retour les mardi 1er décembre 2026 et samedi 5 décembre 2026. Retrouvez ci-dessous le calendrier complet des rencontres à venir, les heures des coups d’envoi (HEC) et les stades.

Date et heure Match Lieu Billets 1er décembre 2026, 17 h HEC Slovénie - Pays-Bas Sportni park Domzale, Domzale Billets 1er décembre 2026, 17 h 30 HEC Finlande - Italie Helsinki Football Stadium, Helsinki Billets 1er décembre 2026, 18 h HEC Ukraine - Angleterre Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Billets 1er décembre 2026, 18 h HEC Portugal - Islande Estadio D. Afonso Henriques, Guimarães Billets 1er décembre 2026, 18 h HEC Pologne - République d’Irlande Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Billets 1er décembre 2026, 19 h HEC Suisse - Autriche Stadion Wankdorf, Berne Billets 1er décembre 2026, 20 h 15 HEC Pays de Galles - Norvège Cardiff City Stadium, Cardiff Billets 1er décembre 2026, 20 h 25 HEC Écosse - Suède The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Billets 5 décembre 2026, 15 h HEC Islande - Portugal Laugardalsvollur, Reykjavik Billets 5 décembre 2026, 16 h HEC Suède - Écosse Stockholm Arena, Stockholm Billets 5 décembre 2026, 16 h 10 HEC Autriche - Suisse Franz-Horr-Stadion, Vienne Billets 5 décembre 2026, 17 h HEC Norvège - Pays de Galles Ullevaal Stadion, Oslo Billets 5 décembre 2026, 18 h HEC République d’Irlande - Pologne Aviva Stadium, Dublin Billets 5 décembre 2026, 18 h HEC Pays-Bas - Slovénie Stadion Galgenwaard, Utrecht Billets 5 décembre 2026, 18 h 30 HEC Angleterre - Ukraine Wembley Stadium, Londres Billets 5 décembre 2026, 21 h 15 HEC Italie - Finlande Stadio Erasmo Iacovone, Tarente Billets

Où acheter des billets pour les qualifications à la Coupe du monde féminine 2027 ?

Les billets officiels pour les qualifications à la Coupe du monde féminine 2027 sont vendus directement par les fédérations nationales des pays hôtes et leurs partenaires de billetterie principaux, notamment le Wembley Stadium et Ticketmaster pour l’Angleterre, la FAI pour la République d’Irlande, la FAW pour le Pays de Galles et le portail de la fédération norvégienne pour la Norvège.

Après le tirage au sort des barrages, des périodes de prévente ont d’abord été réservées aux membres des clubs officiels de supporters et aux personnes inscrites à l’avance. La vente générale est désormais ouverte sur tous les portails des pays hôtes. Les billets numériques sur mobile et les billets PDF sont envoyés avant le jour du match.

La demande étant très forte pour ces matches retour décisifs, Ticombo constitue une solution si les billets proposés sur les sites officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour les qualifications à la Coupe du monde féminine 2027 ?

Assister à un match international de football féminin reste l’une des expériences les plus abordables du sport mondial. Les prix officiels varient selon le stade hôte et la catégorie de places.

Angleterre - Ukraine (Wembley Stadium) : Les billets officiels pour adultes en catégorie générale commencent autour de 19 $ et peuvent atteindre 75 $ . Les places à tarif réduit pour les moins de 16 ans, les étudiants et les seniors commencent à environ 6 $ .

Les billets officiels pour adultes en catégorie générale commencent autour de et peuvent atteindre . Les places à tarif réduit pour les moins de 16 ans, les étudiants et les seniors commencent à environ . Norvège - Pays de Galles (Ullevaal Stadion) : Les billets officiels pour adultes vendus par la fédération norvégienne commencent à environ 18 $ , et ceux pour enfants sont proposés autour de 9 $ .

Les billets officiels pour adultes vendus par la fédération norvégienne commencent à environ , et ceux pour enfants sont proposés autour de . Autres stades européens : Dans les pays hôtes que sont l’Irlande, la Pologne, la Suède et les Pays-Bas, les places standard en catégorie générale commencent généralement entre 15 $ et 25 $, selon la catégorie de places dans le stade.

Si les billets mis en vente générale par les canaux officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo offrent une autre possibilité pour obtenir des places à la dernière minute. Les billets y commencent actuellement à 35 $.

Tout savoir sur les qualifications à la Coupe du monde féminine 2027

La Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, organisée au Brésil, sera la première édition disputée en Amérique du Sud. L’Europe dispose de 11 places qualificatives directes, ainsi que d’une place pour les barrages interconfédérations.

À l’issue de la phase de ligue des qualifications, organisée sur le modèle de la Ligue des nations de mars à juin 2026, quatre grandes nations européennes ont décroché leur billet pour le Brésil en terminant en tête de leur groupe de Ligue A : l’Espagne, championne du monde en titre, la France, l’Allemagne et le Danemark.

Les autres équipes encore en lice ont disputé le premier tour des barrages en octobre 2026, qui a débouché sur huit confrontations aller-retour au deuxième tour. L’Angleterre s’est facilement imposée face à la Grèce sur le score cumulé de 8-1 et retrouve l’Ukraine. La République d’Irlande affronte la Pologne, qui a éliminé la Belgique au terme d’une séance de tirs au but haletante.

Le deuxième tour comporte un enjeu supplémentaire. Si huit équipes remporteront leur confrontation au score cumulé, seules les sept équipes victorieuses les mieux classées au classement général de la phase de ligue des qualifications européennes se qualifieront directement pour le Brésil en 2027. L’équipe victorieuse des barrages la moins bien classée disputera les barrages interconfédérations de la FIFA en février 2027, pour une dernière chance d’accéder à la phase finale.