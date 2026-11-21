Les Nitto ATP Finals marquent l’apogée de la saison du tennis professionnel masculin. Dans ce rendez-vous spectaculaire, les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double au monde se disputent les titres de fin d’année. Un événement à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se déroule à Turin, en Italie, dans l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), qui offre un cadre spectaculaire aux stars du tennis. Il y fait son retour en novembre, du 15 au 22.

L’édition 2025 a vu l’enfant du pays Jannik Sinner conserver son titre, ajoutant un nouveau chapitre palpitant à l’histoire du tournoi. Si l’Italien manque malheureusement l’édition de cette année en raison d’une blessure, un plateau de premier plan, comprenant Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, promet encore du spectacle aux supporters passionnés.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des places aux Nitto ATP Finals : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi compte 15 sessions, avec des matches en journée et en soirée, avant la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date Phase (heure CET) Billets Samedi 21 novembre Demi-finales : session du soir (18 h) Billets Dimanche 22 novembre Finales : session unique (15 h) Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels à la session et les forfaits de plusieurs jours pour les Nitto ATP Finals 2026 ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient auparavant bénéficié d’une phase de prévente ouverte une semaine plus tôt.

Les canaux officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences pour les personnes à la recherche de formules premium.

Les personnes souhaitant obtenir des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Le prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varie considérablement selon la session (matches de poule, demi-finales ou finale) et la catégorie de places. Pour payer le moins cher possible, les sessions de la phase de poules, surtout en semaine, sont généralement les plus abordables.

Les billets sont vendus pour une session en journée ou en soirée, ou sous forme de forfaits couvrant plusieurs jours.

• Sessions de la phase de poules : les prix commencent à environ 82 € pour les matches en journée.

• Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent de 254 € ou 305 € à plus de 1 100 €, selon la session et la proximité du court.

• Finales (dimanche 22 novembre) : les billets d’entrée commencent à 749 €, tandis que les places premium au parterre peuvent atteindre 2 172 €.

• Autres possibilités : si les billets pour les derniers tours dans l’arène sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (de 15 à 30 €) pour vivre de près l’ambiance du tournoi.

Consultez le site officiel du tournoi pour plus d’informations, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se dérouleront les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront de nouveau à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour la richesse de son histoire, l’élégance de son architecture et sa gastronomie, Turin offre un cadre idéal à ce tournoi de tennis de classe mondiale.

L’Inalpi Arena est la plus grande salle de sport couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de le faire jusqu’en 2027.

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