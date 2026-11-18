Les Nitto ATP Finals constituent le point d’orgue de la saison de tennis professionnel masculin : les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double au monde s’y disputent les titres de fin d’année. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se déroule à Turin, en Italie, dans l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), qui offre un cadre spectaculaire aux grands noms du tennis. Il y revient cette année, du 15 au 22 novembre.

Lors de l’édition 2025, le héros local Jannik Sinner a conservé son titre, ajoutant un nouveau chapitre passionnant à l’histoire du tournoi. Si le prodige italien manque malheureusement l’édition de cette année en raison d’une blessure, une affiche de premier plan, avec notamment Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, promet tout de même du spectacle aux supporters en ébullition.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des billets pour les Nitto ATP Finals : où les acheter, combien ils coûtent et plus encore.

Quand se déroulent les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se déroulent du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi comprend 15 sessions, en journée et en soirée, et s’achève par la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date Phase (heure CET) Billets Mercredi 18 novembre Phase de groupes : session de journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : session de soirée (18 h) Billets Jeudi 19 novembre Phase de groupes : session de journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : session de soirée (18 h) Billets Vendredi 20 novembre Phase de groupes : session de journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : session de soirée (18 h) Billets Samedi 21 novembre Demi-finales : session de journée (11 h 30) Billets Demi-finales : session de soirée (18 h) Billets Dimanche 22 novembre Finales : session unique (15 h) Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels à la session et les pass de plusieurs jours pour les Nitto ATP Finals 2026 ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Auparavant, les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient bénéficié d’une phase de prévente spéciale, ouverte une semaine plus tôt.

Les canaux officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences, pour les formules haut de gamme.

Les personnes qui espèrent trouver des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varient considérablement selon la session, des premiers matches de la phase de groupes aux demi-finales et à la finale, ainsi que selon la catégorie de sièges. Les sessions de la première partie de la phase de groupes, notamment en semaine, sont généralement les plus abordables.

Les billets sont vendus pour chaque session de journée ou de soirée, ou sous forme de pass combinés de plusieurs jours.

• Sessions de la phase de groupes : les prix commencent à environ 82 € pour les matches en journée.

• Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent de 254 € ou 305 € à plus de 1 100 €, selon la session et la proximité du court.

• Finales (dimanche 22 novembre) : les billets d’entrée commencent à 749 €, tandis que les places haut de gamme au parterre atteignent 2 172 €.

• Autres possibilités : si les billets pour les derniers tours dans la salle sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (15 à 30 €) pour vivre de près l’ambiance du tournoi.

Consultez le site officiel du tournoi pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Où se déroulent les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront une nouvelle fois à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour sa riche histoire, son architecture élégante et sa gastronomie, Turin offre un cadre remarquable à ce tournoi de tennis de classe mondiale.

L’Inalpi Arena est la plus grande enceinte sportive couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations de pointe. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de l’organiser jusqu’en 2027.

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