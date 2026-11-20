Les Nitto ATP Finals constituent le point d’orgue de la saison du tennis professionnel masculin. Les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double du monde s’y affrontent pour décrocher les titres de fin d’année. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se tient à Turin, en Italie, dans l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico). Il y fera son retour en novembre, du 15 au 22.

Lors de l’édition 2025, le héros local Jannik Sinner a conservé son titre, ajoutant un nouveau chapitre à l’histoire du tournoi. Malheureusement absent cette année en raison d’une blessure, le joueur italien laisse néanmoins place à un plateau de choix, avec notamment Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, prêts à offrir du spectacle aux fans.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des billets pour les Nitto ATP Finals : où les acheter, combien ils coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quand se déroulent les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se déroulent du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi compte 15 sessions, en journée et en soirée, et s’achève par la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date Phase (heure HEC) Billets Vendredi 20 novembre Phase de groupes : session de journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Samedi 21 novembre Demi-finales : session de journée (11 h 30) Billets Demi-finales : session du soir (18 h) Billets Dimanche 22 novembre Finales : session unique (15 h) Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026, à la session ou pour plusieurs jours, ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Une semaine plus tôt, les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient eu accès à une phase de prévente spéciale.

Les canaux de vente officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences, pour les formules haut de gamme.

Les personnes souhaitant obtenir des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Le prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varie considérablement selon la session (matches de la phase de groupes, demi-finales ou finale) et la catégorie de places. Pour les tarifs les plus abordables, les premières sessions de la phase de groupes, notamment en semaine, sont généralement les moins chères.

Les billets sont vendus par session de journée ou de soirée, ou sous forme de forfaits couvrant plusieurs jours.

• Sessions de la phase de groupes : les prix commencent à environ 82 € pour les matches en journée.

• Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets vont de 254 € / 305 € à plus de 1 100 €, selon la session et la proximité du court.

• Finales (dimanche 22 novembre) : l’entrée générale commence à 749 €, tandis que les places haut de gamme au parterre atteignent 2 172 €.

• Autres possibilités : si les billets pour les derniers tours dans la salle sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (15 à 30 €) pour profiter de l’ambiance du tournoi au plus près.

Consultez le site officiel du tournoi pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroulent les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront de nouveau à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour sa riche histoire, son architecture élégante et sa gastronomie, Turin offre un cadre idéal à ce tournoi de tennis de premier plan.

L’Inalpi Arena est la plus grande salle de sport couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. Turin accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de le faire jusqu’en 2027.

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