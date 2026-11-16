Les Nitto ATP Finals constituent l’apothéose de la saison de tennis professionnel masculin : un rendez-vous intense où les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double du monde s’affrontent pour décrocher les titres de fin d’année. Un événement à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se déroule à Turin, en Italie, dans la magnifique Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico). Cette enceinte offre un cadre spectaculaire aux stars du tennis et les accueillera de nouveau en novembre, du 15 au 22.

Lors de l’édition 2025, le favori local Jannik Sinner a conservé son titre, ajoutant un nouveau chapitre palpitant à l’histoire du tournoi. Malheureusement absent cette année en raison d’une blessure, l’Italien laisse néanmoins place à un plateau de premier plan, avec notamment Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, prêts à enthousiasmer les supporters.

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Quand auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi comprend 15 séances distinctes, en journée et en soirée, jusqu’à la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date Phase (heure d’Europe centrale) Billets Lundi 16 novembre Phase de groupes : séance en journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : séance en soirée (18 h) Billets Mardi 17 novembre Phase de groupes : séance en journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : séance en soirée (18 h) Billets Mercredi 18 novembre Phase de groupes : séance en journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : séance en soirée (18 h) Billets Jeudi 19 novembre Phase de groupes : séance en journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : séance en soirée (18 h) Billets Vendredi 20 novembre Phase de groupes : séance en journée (11 h 30) Billets Phase de groupes : séance en soirée (18 h) Billets Samedi 21 novembre Demi-finales : séance en journée (11 h 30) Billets Demi-finales : séance en soirée (18 h) Billets Dimanche 22 novembre Finales : séance unique (15 h) Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels à la séance et les forfaits de plusieurs jours pour les Nitto ATP Finals 2026 ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient auparavant bénéficié d’une phase de prévente spéciale, ouverte une semaine plus tôt.

Les canaux de vente officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences, pour les forfaits haut de gamme.

Les personnes qui espèrent trouver des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varient considérablement selon la séance, des premiers matches de la phase de groupes aux demi-finales et à la finale, ainsi que selon la catégorie de place. Pour payer le moins cher, les séances du début de la phase de groupes, surtout en semaine, sont généralement les meilleures options.

Les billets sont vendus pour une séance en journée ou en soirée, ou sous forme de forfaits de plusieurs jours.

• Séances de la phase de groupes : les prix commencent à environ 82 € pour les matches en journée.

• Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent de 254 € ou 305 € à plus de 1 100 €, selon la séance et la proximité du court.

• Finales (dimanche 22 novembre) : les billets d’entrée commencent à 749 €, tandis que les places haut de gamme au parterre atteignent 2 172 €.

• Autres options : si les billets pour assister aux derniers tours dans l’arène sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (de 15 à 30 €) pour profiter de l’ambiance du tournoi au plus près.

Consultez le site officiel du tournoi pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les billets actuellement disponibles.

Où se dérouleront les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront une nouvelle fois à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour la richesse de son histoire, l’élégance de son architecture et sa gastronomie, Turin offre un cadre exceptionnel à ce tournoi de tennis de classe mondiale.

L’Inalpi Arena est la plus grande enceinte sportive couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de l’organiser jusqu’en 2027.

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