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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 : voir Alexander Zverev, Carlos Alcaraz et d’autres joueurs en action, le programme à Turin, les derniers tarifs des billets et plus encore

SHOPPING

Tout savoir pour obtenir des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 à Turin

Les Nitto ATP Finals constituent l’apothéose de la saison de tennis professionnel masculin : un rendez-vous intense où les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double du monde s’affrontent pour décrocher les titres de fin d’année. Un événement à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se déroule à Turin, en Italie, dans la magnifique Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico). Cette enceinte offre un cadre spectaculaire aux stars du tennis et les accueillera de nouveau en novembre, du 15 au 22.

Lors de l’édition 2025, le favori local Jannik Sinner a conservé son titre, ajoutant un nouveau chapitre palpitant à l’histoire du tournoi. Malheureusement absent cette année en raison d’une blessure, l’Italien laisse néanmoins place à un plateau de premier plan, avec notamment Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, prêts à enthousiasmer les supporters.

Découvrez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des places aux Nitto ATP Finals : où acheter vos billets, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi comprend 15 séances distinctes, en journée et en soirée, jusqu’à la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date

Phase (heure d’Europe centrale)

Billets

Lundi 16 novembre

Phase de groupes : séance en journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : séance en soirée (18 h)

Billets

Mardi 17 novembre

Phase de groupes : séance en journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : séance en soirée (18 h)

Billets

Mercredi 18 novembre

Phase de groupes : séance en journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : séance en soirée (18 h)

Billets

Jeudi 19 novembre

Phase de groupes : séance en journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : séance en soirée (18 h)

Billets

Vendredi 20 novembre

Phase de groupes : séance en journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : séance en soirée (18 h)

Billets

Samedi 21 novembre

Demi-finales : séance en journée (11 h 30)

Billets

Demi-finales : séance en soirée (18 h)

Billets

Dimanche 22 novembre

Finales : séance unique (15 h)

Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels à la séance et les forfaits de plusieurs jours pour les Nitto ATP Finals 2026 ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient auparavant bénéficié d’une phase de prévente spéciale, ouverte une semaine plus tôt.

Les canaux de vente officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences, pour les forfaits haut de gamme.

Les personnes qui espèrent trouver des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varient considérablement selon la séance, des premiers matches de la phase de groupes aux demi-finales et à la finale, ainsi que selon la catégorie de place. Pour payer le moins cher, les séances du début de la phase de groupes, surtout en semaine, sont généralement les meilleures options.

Les billets sont vendus pour une séance en journée ou en soirée, ou sous forme de forfaits de plusieurs jours.

Séances de la phase de groupes : les prix commencent à environ 82 € pour les matches en journée.

Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent de 254 € ou 305 € à plus de 1 100 €, selon la séance et la proximité du court.

Finales (dimanche 22 novembre) : les billets d’entrée commencent à 749 €, tandis que les places haut de gamme au parterre atteignent 2 172 €.

Autres options : si les billets pour assister aux derniers tours dans l’arène sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (de 15 à 30 €) pour profiter de l’ambiance du tournoi au plus près.

Consultez le site officiel du tournoi pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les billets actuellement disponibles.

Où se dérouleront les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront une nouvelle fois à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour la richesse de son histoire, l’élégance de son architecture et sa gastronomie, Turin offre un cadre exceptionnel à ce tournoi de tennis de classe mondiale. 

L’Inalpi Arena est la plus grande enceinte sportive couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de l’organiser jusqu’en 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs des Nitto ATP Finals ?

Année

Vainqueur en simple

Vainqueurs en double

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara et Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz et Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram et Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram et Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof et Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock et Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen et John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen et John Peers

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