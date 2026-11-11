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Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 : programme à Turin, prix des billets, informations sur le lieu de la compétition et plus encore

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Tout savoir pour obtenir des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 à Turin en novembre prochain

Les Nitto ATP Finals marquent le point culminant de la saison de tennis professionnel masculin. Dans cette confrontation décisive, les huit meilleurs joueurs en simple et les huit meilleures équipes de double au monde se disputent les titres de fin d’année. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se déroule à Turin, en Italie, dans la magnifique Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico). Cette enceinte offre un cadre spectaculaire aux plus grands noms du tennis et les accueillera de nouveau en novembre, du 15 au 22.

Lors de l’édition 2025, le héros local Jannik Sinner a conservé son titre, ajoutant un nouveau chapitre passionnant à la riche histoire de l’épreuve. Malheureusement absent cette année en raison d’une blessure, l’Italien laisse néanmoins place à un plateau de choix, avec notamment Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, prêts à offrir du spectacle à des supporters survoltés.

Découvrez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les Nitto ATP Finals : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi compte 15 sessions, en journée et en soirée, avant la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date

Phase (heure d’Europe centrale)

Billets

Dimanche 15 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : session de soirée (18 h)

Billets

Lundi 16 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : session de soirée (18 h)

Billets

Mardi 17 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : session de soirée (18 h)

Billets

Mercredi 18 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : session de soirée (18 h)

Billets

Jeudi 19 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : session de soirée (18 h)

Billets

Vendredi 20 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets

Phase de groupes : session de soirée (18 h)

Billets

Samedi 21 novembre

Demi-finales : session de journée (11 h 30)

Billets

Demi-finales : session de soirée (18 h)

Billets

Dimanche 22 novembre

Finales : session unique (15 h)

Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels à la session et les forfaits de plusieurs jours pour les Nitto ATP Finals 2026 ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient bénéficié d’une phase de prévente spéciale à partir de la semaine précédente.

Les canaux officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences pour les forfaits haut de gamme.

Les personnes qui espèrent obtenir des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varient considérablement selon la session (premiers matches de la phase de groupes, demi-finales ou finale) et la catégorie de places. Pour les tarifs les plus abordables, les premières sessions de la phase de groupes, notamment en semaine, sont généralement les moins chères.

Les billets sont vendus à la session, en journée ou en soirée, ainsi que sous forme de forfaits de plusieurs jours.

Sessions de la phase de groupes : les prix débutent à environ 82 € pour les matches en journée.

Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent entre 254 € ou 305 € et plus de 1 100 €, selon la session et la proximité du court.

Finales (dimanche 22 novembre) : les billets d’entrée commencent à 749 €, tandis que les places haut de gamme au parterre atteignent 2 172 €.

Autres possibilités : si les billets pour les derniers tours dans l’arène sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou un accès au Fan Village (15 à 30 €) pour vivre de près l’ambiance du tournoi.

Consultez le site officiel du tournoi pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se dérouleront les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront une nouvelle fois à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour sa riche histoire, son architecture élégante et sa gastronomie, Turin offre un cadre idéal à ce tournoi de tennis de renommée mondiale. 

L’Inalpi Arena est la plus grande enceinte sportive couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de l’organiser jusqu’en 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs des Nitto ATP Finals ?

Année

Vainqueur en simple

Vainqueurs en double

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers

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