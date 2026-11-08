Les Nitto ATP Finals constituent le point d’orgue de la saison de tennis professionnel masculin : les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double au monde s’y affrontent pour décrocher les titres de fin d’année. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se déroule à Turin, en Italie, dans la somptueuse Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), qui offre un cadre spectaculaire aux stars du tennis. Il y fera de nouveau son retour en novembre, du 15 au 22.

L’édition 2025 a vu le héros local Jannik Sinner conserver son titre, ajoutant un nouveau chapitre passionnant à la riche histoire de l’épreuve. Si le prodige italien sera malheureusement absent cette année en raison d’une blessure, un plateau de premier plan, comprenant notamment Carlos Alcaraz, Alexander Zverev et Ben Shelton, promet tout de même du spectacle aux supporters survoltés.

Avec GOAL, retrouvez toutes les dernières informations pour obtenir vos places aux Nitto ATP Finals : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi compte 15 sessions, avec des matchs en journée et en soirée, jusqu’à la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date Phase (heure de Paris) Billets Dimanche 15 novembre Phase de groupes : session de jour (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Lundi 16 novembre Phase de groupes : session de jour (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Mardi 17 novembre Phase de groupes : session de jour (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Mercredi 18 novembre Phase de groupes : session de jour (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Jeudi 19 novembre Phase de groupes : session de jour (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Vendredi 20 novembre Phase de groupes : session de jour (11 h 30) Billets Phase de groupes : session du soir (18 h) Billets Samedi 21 novembre Demi-finales : session de jour (11 h 30) Billets Demi-finales : session du soir (18 h) Billets Dimanche 22 novembre Finales : session unique (15 h) Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels, à la session ou pour plusieurs jours, ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient auparavant bénéficié d’une phase de prévente spéciale, ouverte une semaine plus tôt.

Les canaux de vente officiels agréés sont la billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences, pour les formules haut de gamme.

Les personnes qui espèrent trouver des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varient considérablement selon la session (matchs de la phase de groupes, demi-finales ou finale) et la catégorie de places. Si vous recherchez les billets les moins chers, les premières sessions de la phase de groupes, en particulier en semaine, sont généralement les plus abordables.

Les billets sont vendus pour chaque session de jour ou de soirée, ou sous forme de pass combinés pour plusieurs jours.

• Sessions de la phase de groupes : les prix débutent à environ 82 € pour les matchs en journée.

• Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent entre 254 € ou 305 € et plus de 1 100 €, selon la session et la proximité du court.

• Finales (dimanche 22 novembre) : les billets d’entrée commencent à 749 €, tandis que les places haut de gamme au parterre atteignent 2 172 €.

• Autres possibilités : si les places dans l’enceinte pour les derniers tours sont épuisées, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (15 à 30 €) pour profiter de l’ambiance du tournoi au plus près.

Consultez régulièrement le site officiel du tournoi pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront une nouvelle fois à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour sa riche histoire, son architecture élégante et sa gastronomie, Turin offre un cadre idéal à ce tournoi de tennis de classe mondiale.

L’Inalpi Arena est la plus grande salle de sport d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de l’organiser jusqu’en 2027.

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