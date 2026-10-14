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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 : calendrier à Turin, prix des billets, informations sur le lieu et plus encore

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Tout savoir pour obtenir des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 à Turin en novembre

Les Nitto ATP Finals constituent le point d’orgue de la saison de tennis professionnel masculin : les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double au monde s’y affrontent pour décrocher les titres de fin d’année. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour lequel vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Depuis 2021, le tournoi se tient à Turin, en Italie, dans la spectaculaire Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico). Les plus grands noms du tennis y retrouveront le public du 15 au 22 novembre.

Lors de l’édition 2025, le favori local Jannik Sinner a conservé son titre, ajoutant un nouveau chapitre à l’histoire du tournoi. Malheureusement absent cette année en raison d’une blessure, l’Italien laisse néanmoins place à un plateau de premier plan, avec notamment Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, prêts à offrir du spectacle aux supporters.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les Nitto ATP Finals : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront du dimanche 15 au dimanche 22 novembre à Turin, en Italie. Le tournoi comprend 15 sessions, en journée et en soirée, et s’achèvera par la finale très attendue du deuxième dimanche.

Date

Phase (heure d’Europe centrale)

Billets

Dimanche 15 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets


Phase de groupes : session du soir (18 h)

Billets

Lundi 16 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets


Phase de groupes : session du soir (18 h)

Billets

Mardi 17 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets


Phase de groupes : session du soir (18 h)

Billets

Mercredi 18 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets


Phase de groupes : session du soir (18 h)

Billets

Jeudi 19 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets


Phase de groupes : session du soir (18 h)

Billets

Vendredi 20 novembre

Phase de groupes : session de journée (11 h 30)

Billets


Phase de groupes : session du soir (18 h)

Billets

Samedi 21 novembre

Demi-finales : session de journée (11 h 30)

Billets


Demi-finales : session du soir (18 h)

Billets

Dimanche 22 novembre

Finales : session unique (15 h)

Billets

Comment acheter des billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les billets officiels à la journée et les pass de plusieurs jours pour les Nitto ATP Finals 2026 ont été mis en vente auprès du grand public en novembre dernier (2025). Une semaine auparavant, les membres de la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) avaient bénéficié d’une phase de prévente spéciale.

Les canaux de vente officiels agréés sont le site de billetterie des Nitto ATP Finals et ATP Tour Experiences, pour les formules haut de gamme.

Les personnes qui espèrent trouver des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les prix des billets officiels pour les Nitto ATP Finals 2026 varient considérablement selon la session (matchs de la phase de groupes, demi-finales ou finale) et la catégorie de places. Pour payer le moins cher, les sessions du début de la phase de groupes, surtout en semaine, sont généralement les meilleures options.

Les billets sont vendus par session de journée ou de soirée, ou sous forme de pass combinés de plusieurs jours.

Sessions de la phase de groupes : les prix commencent à environ 82 € pour les matchs en journée.

Demi-finales (samedi 21 novembre) : les billets coûtent de 254 € / 305 € à plus de 1 100 €, selon la session et la proximité du court.

Finales (dimanche 22 novembre) : les places en catégorie générale commencent à 749 €, tandis que les places au parterre les plus chères atteignent 2 172 €.

Autres possibilités : si les billets pour les derniers tours dans l’arène sont épuisés, vous pouvez acheter des billets pour les séances d’entraînement (à partir de 15 à 45 €) ou accéder au Fan Village (15 à 30 €) pour vivre l’ambiance du tournoi de près.

Consultez le site officiel du tournoi pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où auront lieu les Nitto ATP Finals 2026 ?

Les Nitto ATP Finals 2026 se tiendront à nouveau à l’Inalpi Arena (anciennement Palaolimpico), à Turin, en Italie.

Réputée pour sa riche histoire, son architecture élégante et sa gastronomie, Turin offre un cadre remarquable à ce tournoi de tennis de classe mondiale. 

L’Inalpi Arena est la plus grande enceinte sportive couverte d’Italie et offre aux spectateurs des installations ultramodernes. La ville accueille le tournoi depuis 2021 et continuera de le faire jusqu’en 2027.

Qui sont les derniers vainqueurs des Nitto ATP Finals ?

Année

Vainqueur en simple

Vainqueurs en double

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara et Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz et Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram et Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram et Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof et Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock et Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen et John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen et John Peers



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