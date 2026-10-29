Les passionnés de courses hippiques du monde entier auront les yeux rivés sur l’hippodrome de Keeneland, à Lexington, dans le Kentucky, qui accueillera la 43e édition des championnats du monde de la Breeders’ Cup les 30 et 31 octobre.

Ne manquez pas l’un des temps forts du calendrier hippique mondial : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Si Forever Young, le champion japonais, a fait les gros titres il y a douze mois en remportant une victoire historique dans l’épreuve phare, la Breeders’ Cup Classic, chacune des 14 courses de Grade 1 disputées sur les deux jours promet un spectacle palpitant au nombreux public présent sur place.

L’effervescence qui précède ces deux journées mémorables est presque aussi grisante que les courses elles-mêmes. Le Breeders’ Cup Festival investira toute la ville de Lexington à partir du lundi 25 octobre, avec des événements sur le thème du cheval, des spectacles et des festivités.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations sur les billets de la Breeders’ Cup 2026 : où les acheter, combien ils coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quand aura lieu la Breeders’ Cup 2026 ?

Les championnats du monde de la Breeders’ Cup 2026 se dérouleront le vendredi 30 et le samedi 31 octobre. L’hippodrome de Keeneland, à Lexington, accueillera l’événement pour la quatrième fois cette année, après les éditions de 2015, 2020 et 2022.

Comment acheter des billets pour la Breeders’ Cup 2026 ?

Les billets officiels pour les championnats du monde de la Breeders’ Cup 2026 à Keeneland ont été mis en vente auprès du grand public le 21 avril 2026. Ils pouvaient être achetés en ligne directement sur le portail de billetterie de la Breeders’ Cup, auprès de SeatGeek (le fournisseur officiel de billets), ou par téléphone auprès de la billetterie.

Tous les billets pour la Breeders’ Cup 2026 doivent être achetés à l’avance : aucun ne sera vendu sur place à l’hippodrome de Keeneland. La fréquentation est limitée à 43 000 personnes par jour. Les places disponibles sont très limitées : de nombreuses sections des tribunes et espaces de restauration affichent déjà complet. Il reste principalement des billets d’entrée générale au bord de la piste et des forfaits voyage.

Les spectateurs à la recherche de billets à la dernière minute peuvent également en acheter sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets pour la Breeders’ Cup 2026 ?

Les tarifs officiels des billets pour les championnats du monde de la Breeders’ Cup 2026 à Keeneland vont de 85 $ pour une entrée générale valable une journée à 2 465 $ pour un forfait restauration haut de gamme tout compris valable deux jours.

Voici le détail des tarifs officiels par catégorie, emplacement et durée :

Type de billet ou de forfait Tarif du vendredi Tarif du samedi Tarif pour deux jours Entrée générale au bord de la piste 85 $ 159 $ 244 $ Entrée générale au club-house 212 $ 477 $ 689 $ Places réservées à une table 186 $ 371 $ 557 $ Places réservées en tribune 265 $ 477 $ 742 $ Places réservées au club-house Non disponible Non disponible 1 166 $ Loges de tribune et loges de type « loge » Non disponible Non disponible à partir de 1 590 $ par place Loges du club-house Non disponible Non disponible à partir de 1 802 $ par place Pavillon des ventes 398 $ 530 $ 928 $ Salle de restauration équestre 583 $ 795 $ 1 378 $ Chalet du premier virage Non disponible Non disponible 1 961 $ Restauration haut de gamme au club-house Non disponible Non disponible 2 465 $

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la Breeders’ Cup pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quel est le programme des courses de la Breeders’ Cup 2026 ?

Quatorze courses au total sont organisées pendant les deux jours de la Breeders’ Cup. Le vendredi 30 octobre, cinq épreuves de championnat réservées aux jeunes chevaux auront lieu. Neuf autres courses suivront le lendemain, samedi 31 octobre, avec en point d’orgue la Breeders’ Cup Classic, dotée de 7 millions de dollars. Voici le programme détaillé des courses (tous les horaires indiqués correspondent à l’heure locale de l’Est des États-Unis) :

Vendredi 30 octobre

Le programme du vendredi comprend des courses préliminaires dès 11 h 55, notamment The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes et des courses à conditions, avant les grandes épreuves de Grade 1 réservées aux jeunes chevaux :

14 h 55 : Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint

15 h 35 : Breeders’ Cup Juvenile Fillies

16 h 15 : Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

16 h 55 : Breeders’ Cup Juvenile

17 h 35 : Breeders’ Cup Juvenile Turf

Samedi 31 octobre

Le samedi propose neuf catégories des championnats du monde pour les chevaux plus âgés et les meilleurs chevaux de trois ans, avec pour point culminant la prestigieuse Breeders’ Cup Classic. La journée commencera à 11 h 15 par des courses préliminaires, notamment des épreuves pour chevaux n’ayant encore jamais gagné et des courses à conditions, avant le début des grandes épreuves de Grade 1 selon le programme suivant :

13 h 10 : Breeders’ Cup Dirt Mile

13 h 48 : Breeders’ Cup Turf Sprint

14 h 26 : Breeders’ Cup Sprint

15 h 04 : Breeders’ Cup Filly & Mare Turf

15 h 42 : Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint

16 h 20 : Breeders’ Cup Mile

16 h 48 : Breeders’ Cup Distaff

17 h 36 : Breeders’ Cup Turf

18 h 16 : Breeders’ Cup Classic

Tout savoir sur l’hippodrome de Keeneland

L’hippodrome de Keeneland, ouvert en 1936, est largement considéré comme le joyau des courses de pur-sang américaines. Situé à Lexington, dans le Kentucky, au cœur de la région du Bluegrass, Keeneland fonctionne selon un modèle à but non lucratif singulier : les recettes de ses courses et de ses ventes aux enchères sont directement réinvesties dans la filière équine et des associations caritatives locales.

Classé monument historique national en 1986, il est à la fois un hippodrome de premier plan et le plus grand centre de ventes aux enchères de pur-sang au monde.

Les moments marquants de Keeneland

La visite royale de la reine Élisabeth II (1984) : la reine Élisabeth II s’est rendue à Keeneland pour assister à la première édition d’une course créée en son honneur, la « Queen Elizabeth II Challenge Cup ». Keeneland avait aménagé un espace dédié aux vainqueurs au bord de la piste spécialement pour sa visite.

: la reine Élisabeth II s’est rendue à Keeneland pour assister à la première édition d’une course créée en son honneur, la « Queen Elizabeth II Challenge Cup ». Keeneland avait aménagé un espace dédié aux vainqueurs au bord de la piste spécialement pour sa visite. Le Grand Chelem d’American Pharoah (2015) : Keeneland a accueilli les prestigieux championnats du monde de la Breeders’ Cup pour la première fois en 2015. Lors de la dernière course de sa carrière, American Pharoah, légende de la Triple Couronne, a dominé la Breeders’ Cup Classic, pulvérisant le record de la piste et devenant le premier cheval de l’histoire à réussir le « Grand Chelem » officieux des courses hippiques.

: Keeneland a accueilli les prestigieux championnats du monde de la Breeders’ Cup pour la première fois en 2015. Lors de la dernière course de sa carrière, American Pharoah, légende de la Triple Couronne, a dominé la Breeders’ Cup Classic, pulvérisant le record de la piste et devenant le premier cheval de l’histoire à réussir le « Grand Chelem » officieux des courses hippiques. Des ventes aux enchères record : les ventes de chevaux de Keeneland sont emblématiques. Plus de 20 vainqueurs du Kentucky Derby, dont Justify, lauréat de la Triple Couronne, sont passés par le ring de vente de Keeneland. En 1985, un yearling a été vendu 13,1 millions de dollars, établissant un record du monde qui a tenu pendant des décennies. Sa vente de yearlings de septembre continue de battre les records de la filière à l’époque moderne, avec un montant sans précédent de 536,7 millions de dollars.

Le lieu de tournage favori d’Hollywood : avec son atmosphère rétro intemporelle, ses pelouses impeccablement entretenues et ses constructions emblématiques en pierre calcaire, Keeneland a souvent servi de décor de cinéma. L’hippodrome a notamment représenté d’autres pistes historiques dans de grandes productions comme Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) et Secretariat (2010).

Les récents vainqueurs de la Breeders’ Cup Classic