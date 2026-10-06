Les passionnés d’équitation du monde entier auront les yeux rivés sur l’hippodrome de Keeneland, à Lexington, dans le Kentucky, qui accueille la 43e édition annuelle des Breeders' Cup World Championships sur deux jours, les 30 et 31 octobre.

Ne manquez pas l’un des temps forts du calendrier mondial des courses hippiques et réservez vos billets dès aujourd’hui.

Si le héros japonais à sabots, Forever Young, avait fait les gros titres il y a douze mois en remportant une victoire historique dans l’épreuve phare, la Breeders' Cup Classic, chacune des 14 courses de Grade 1 disputées sur ces deux jours offre un spectacle palpitant qui fait vibrer l’immense foule présente sur place du début à la fin.

L’attente en dehors de la piste avant ces deux journées mémorables est presque aussi exaltante que l’action hippique elle-même. Le Breeders' Cup Festival, organisé dans toute la ville, investit Lexington à partir du lundi 25 octobre, avec des événements sur le thème du cheval, des animations en direct et des célébrations.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment acheter des billets pour la Breeders' Cup 2026, notamment où les obtenir, combien ils coûtent et plus encore.

Quand a lieu la Breeders' Cup 2026 ?

Les Breeders' Cup World Championships 2026 auront lieu le vendredi 30 octobre et le samedi 31 octobre. L’hippodrome de Keeneland, à Lexington, accueille cette extravagance hippique pour la quatrième fois cette année, après l’avoir déjà organisée en 2015, 2020 et 2022.

Comment acheter des billets pour la Breeders' Cup 2026

Les billets officiels pour les Breeders' Cup World Championships 2026 à Keeneland ont d’abord été mis en vente au grand public le 21 avril 2026. Ils pouvaient être achetés en ligne directement via le Breeders' Cup Ticket Hub, ainsi que par téléphone en appelant la billetterie.

Tous les billets pour la Breeders' Cup 2026 doivent être achetés à l’avance, aucun billet n’étant vendu sur place à l’hippodrome de Keeneland. L’affluence est limitée à 43 000 personnes par jour. Le stock est très limité, de nombreuses sections en tribune et en restauration affichant déjà complet, ce qui laisse principalement des admissions générales au bord de la piste et des forfaits voyage encore disponibles.

Pour obtenir des billets de dernière minute, les fans peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour l’événement.

Combien coûtent les billets de la Breeders' Cup 2026 ?

Les prix officiels des billets pour les Breeders' Cup World Championships 2026 à Keeneland allaient de 85 $ pour une admission générale d’une journée à 2 465 $ pour des forfaits premium tout compris de restauration sur deux jours.

Le détail des prix officiels des billets par catégorie, section et durée est le suivant :

Type de billet/forfait Prix du vendredi Prix du samedi Prix sur 2 jours Admission générale au bord de la piste 85 $ 159 $ 244 $ Admission générale Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Places réservées à table 186 $ 371 $ 557 $ Sièges réservés en tribune 265 $ 477 $ 742 $ Sièges réservés Clubhouse N/A N/A 1 166 $ Grandstand Box & Loge Boxes N/A N/A à partir de 1 590 $ par siège Clubhouse Boxes N/A N/A à partir de 1 802 $ par siège Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1 378 $ First Turn Chalet N/A N/A 1 961 $ Premium Clubhouse Dining N/A N/A 2 465 $

Consultez le site officiel de la Breeders' Cup à l’approche de l’événement pour davantage d’informations, ainsi que des sites de revente secondaires tels que StubHub, afin de vérifier les disponibilités actuelles.

Quel est le programme des courses de la Breeders' Cup 2026 ?

Quatorze courses au total sont disputées pendant les deux jours d’action de la Breeders' Cup. Le vendredi 30 octobre, cinq courses de championnat réservées aux chevaux de deux ans sont au programme. Le lendemain, samedi 31 octobre, neuf autres courses sont prévues, dont le point culminant est la Breeders' Cup Classic dotée de 7 millions de dollars. Voici le détail course par course (tous les horaires indiqués sont en heure locale de l’Est, ET) :

Vendredi 30 octobre

Le programme du vendredi comprend des courses préliminaires à partir de 11 h 55, comme The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes et des épreuves allowance, avant les grands championnats de Grade 1 pour les jeunes chevaux :

14 h 55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15 h 35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16 h 15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16 h 55 - Breeders' Cup Juvenile

17 h 35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

Samedi 31 octobre

Le samedi propose neuf divisions de championnat du monde pour les chevaux plus âgés et l’élite des trois ans, avec comme apothéose la prestigieuse Breeders' Cup Classic. La journée débute avec des maiden et des courses allowance de l’undercard à partir de 11 h 15, avant le lancement des épreuves phares de Grade 1 selon le programme suivant :

13 h 10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13 h 48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14 h 26 - Breeders' Cup Sprint

15 h 04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15 h 42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16 h 20 - Breeders' Cup Mile

16 h 48 - Breeders' Cup Distaff

17 h 36 - Breeders' Cup Turf

18 h 16 - Breeders' Cup Classic

Tout ce qu’il faut savoir sur l’hippodrome de Keeneland

L’hippodrome de Keeneland, qui a ouvert ses portes pour la première fois en 1936, est largement considéré comme le joyau des courses de pur-sang américaines. Situé à Lexington, dans le Kentucky, au cœur de la région du Bluegrass, Keeneland fonctionne selon un modèle unique à but non lucratif, dans lequel les revenus issus des courses et des ventes aux enchères sont directement réinvestis dans l’industrie équine et les œuvres caritatives locales.

Classé National Historic Landmark en 1986, il fait office à la fois d’hippodrome d’élite et de plus grande maison de ventes aux enchères de pur-sang au monde.

Moments mémorables à Keeneland

Visite royale de la reine Elizabeth II (1984) : la reine Elizabeth II s’est rendue à Keeneland pour assister à la première édition d’une stakes race créée en son honneur, la « Queen Elizabeth II Challenge Cup ». Keeneland a construit un Winner's Circle dédié au bord de la piste spécialement pour sa visite.

Le Grand Chelem d’American Pharoah (2015) : Keeneland a accueilli les prestigieuses Breeders’ Cup World Championships pour la première fois en 2015. Lors de la dernière course de sa carrière, la légende de la Triple Crown American Pharoah a dominé la Breeders’ Cup Classic, pulvérisant le record de la piste et devenant le premier cheval de l’histoire à remporter le « Grand Chelem » informel des courses.

Des ventes aux enchères aux records fracassants : les ventes de chevaux de Keeneland sont emblématiques. Plus de 20 vainqueurs du Kentucky Derby, dont le héros de la Triple Crown Justify, sont passés par le ring de vente de Keeneland. En 1985, un yearling a été vendu 13,1 millions de dollars, établissant un record du monde qui a tenu pendant des décennies. Sa vente de yearlings de septembre continue de battre des références modernes du secteur, avec un record historique de 536,7 millions de dollars.

La piste préférée d’Hollywood : grâce à son « charme rétro » intemporel, ses pelouses impeccables et ses emblématiques structures en calcaire, Keeneland a été largement utilisé comme lieu de tournage. Il a notamment servi de doublure à d’autres pistes historiques dans de grands films comme Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) et Secretariat (2010).

Derniers vainqueurs de la Breeders' Cup Classic

Année Cheval vainqueur Entraîneur vainqueur Jockey vainqueur Piste 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







