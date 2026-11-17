La première édition du Rugby Nations Championship approche de son dénouement, avec un week-end des finales inédit prévu du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : n’attendez pas pour réserver vos billets.

En remplaçant les matches amicaux isolés par un classement à forts enjeux, cette toute nouvelle compétition répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront un match lors du week-end des finales. GOAL vous présente les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se déroule le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes du Nations Championship 2026, le week-end des finales se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date et heure locale Match Billets Ven. 27 nov. (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Ven. 27 nov. (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 nov. (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 nov. (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 nov. (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 nov. (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six matches finaux disputés à l’Allianz Stadium de Twickenham est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby, avec son partenaire Ticketmaster.

Les billets pour la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de match et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits de siège : Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de siège et les clubs membres.

: Les toutes premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits de siège et les clubs membres. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le dernier week-end de compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matches et les forfaits de plusieurs jours proposés lors du week-end des finales, les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matches du vendredi 27 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 20 et 125 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 20 et 125 £. Deux matches du samedi 28 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 40 et 180 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 40 et 180 £. Deux matches du dimanche 29 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 125 et 280 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 125 et 280 £. Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 et 514 £.

Consultez le site officiel de la compétition et les sites nationaux des équipes à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Forfaits premium et billets avec prestations d’accueil pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, les prestations d’accueil désignent des forfaits haut de gamme pour les jours de match, qui vont au-delà de l’expérience offerte par un billet classique.

Ces formules peuvent aller du simple accès à des salons et des bars avant le match pour profiter de l’ambiance à différentes options de restauration, du buffet au repas en plusieurs services, jusqu’aux loges privées réservées à un nombre limité d’invités.

Les forfaits et billets officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels de prestations d’accueil : L’agent exclusif de l’Allianz Stadium pour ces prestations gère également l’attribution des forfaits premium. Vous pouvez consulter le contenu de chaque formule et réserver sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

La compétition réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer une série de plusieurs matches contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour leurs matches à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour leurs matches à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. La situation s’inverse : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement se déroulera à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul grand week-end à la fin du mois de novembre.

Toutes les équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé exactement à la même place dans l’autre groupe.