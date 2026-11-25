La première édition du Rugby Nations Championship touche à sa fin. Son week-end des finales, inédit dans l’histoire de la compétition, se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : n’attendez pas pour réserver vos billets.

Ce tout nouveau tournoi remplace les matchs amicaux isolés par un classement où chaque résultat compte. Il répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront un match lors du week-end des finales. GOAL vous présente les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quand aura lieu le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

À l’issue de la phase de groupes du Nations Championship 2026, le week-end des finales se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale entre l’Afrique du Sud et la France, qui désignera le champion, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date et heure locale Classement et affiche Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : Fidji-Italie Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : Irlande-Australie Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : pays de Galles-Japon Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : Angleterre-Nouvelle-Zélande Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : Écosse-Argentine Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : Afrique du Sud-France Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six matchs de la phase finale organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire Ticketmaster.

Les billets ont d’abord été mis en vente selon le type de match et les différentes périodes d’accès prioritaire :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : les premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres.

: les premières périodes de vente ont ouvert en janvier 2026 pour les groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres. Vente générale pour le week-end des finales : les billets pour le dernier week-end de compétition à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Les supporters qui cherchent une place à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matchs et les forfaits de plusieurs jours du week-end des finales, les tarifs officiels sont les suivants :

Vendredi 27 novembre, deux matchs : les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £. Samedi 28 novembre, deux matchs : les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £. Dimanche 29 novembre, deux matchs : les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £. Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et ceux des équipes nationales pour obtenir davantage d’informations. Vérifiez aussi les disponibilités sur les plateformes de revente comme StubHub.

Offres premium et billets avec prestations d’hospitalité pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, une offre d’hospitalité désigne une formule haut de gamme pour le jour du match, qui va au-delà de l’expérience offerte par un billet classique.

Ces formules peuvent aller d’un simple accès aux salons et aux bars avant le match pour profiter de l’ambiance à différentes options de restauration, du buffet au repas en plusieurs services, jusqu’aux loges privées accueillant un nombre limité d’invités.

Les formules et pass officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : vous pouvez réserver une formule sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: vous pouvez réserver une formule sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires d’hospitalité officiels : l’agent d’hospitalité exclusif de l’Allianz Stadium gère aussi l’attribution des formules premium. Vous pouvez consulter le détail des prestations et effectuer une réservation sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six. Voici leur classement à l’issue de la phase de groupes :

Équipes de l’hémisphère Nord (points en phase de groupes) Équipes de l’hémisphère Sud (points en phase de groupes) France (26 points) Afrique du Sud (22 points, différence de points : +135) Angleterre (25 points) Nouvelle-Zélande (22 points, différence de points : +41) Irlande (24 points) Australie (14 points) Écosse (20 points) Argentine (11 points) Pays de Galles (17 points) Japon (5 points) Italie (2 points) Fidji (4 points)

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs test-matchs contre un même adversaire, chaque nation affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : elle se joue en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour leurs matchs à l’extérieur.

: elle se joue en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour leurs matchs à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : elle se joue en novembre. Les équipes de l’hémisphère Sud se rendent à leur tour dans le Nord pour disputer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Ainsi, les équipes du Tournoi des Six Nations sont départagées selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Le week-end des finales

Le dénouement se déroulera à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grands matchs à la fin du mois de novembre.

Les douze équipes se rendront à Londres pour disputer chacune un match de classement contre l’équipe ayant terminé à la même place dans l’autre groupe.