Après des reports et des changements de calendrier plus tôt dans la saison, près d’un an se sera écoulé depuis la dernière apparition des stars de la F1 au Moyen-Orient lorsqu’elles arriveront au circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, le dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les passionnés de F1 en Asie attendent avec impatience le retour dans la région des pilotes les plus célèbres de la planète. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé la majeure partie de la saison, Max Verstappen et Lando Norris ont récemment haussé leur niveau et chercheront à conserver leur avantage compétitif jusqu’à la fin du championnat. Verstappen visera une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année consécutive, le Grand Prix du Qatar ouvrira un enchaînement de deux courses pour conclure la saison. La dernière épreuve de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, aura lieu une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite patienter trois mois avant le début de la saison 2027 de F1.

Que vous recherchiez une place en tribune, un billet d’admission générale ou une expérience VIP, il existe des billets pour le Grand Prix du Qatar adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. GOAL vous explique où les acheter, combien ils coûtent et quel sera le programme de cette nouvelle venue de la F1 au circuit international de Lusail.

Quand aura lieu le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroulera tout au long du week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (lieu) Dimanche 29 novembre 19 h 00 (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les supporters peuvent acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur celle du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour trouver des places à la dernière minute, il est aussi possible de se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui assure aux acheteurs que leurs billets sont valables et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le prix officiel des billets adultes pour les trois jours du Grand Prix du Qatar 2026 va de 600 QAR (environ 165 $ USD) à 2 000 QAR (environ 548 $ USD) pour les catégories standard. Toutes les places standard en tribune et les entrées donnant accès aux zones debout sont proposées sous forme de billets numériques valables trois jours, du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour trois jours en QAR (USD) Caractéristiques principales Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 $) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée ainsi qu’à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 $) Places couvertes au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 $) Tribunes non couvertes offrant une vue sur des virages clés Admission générale (« Lusail Hill ») 600 QAR (165 $) Zones debout en plein air avec vue sur la piste

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Programme du week-end du Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les séances d’essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar se répartissent sur trois jours, selon le programme suivant :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h 00 Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h 00 Dimanche 29 novembre Course 19 h 00

Où se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le circuit international de Lusail se trouve juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

Le tracé mesure 5,4 km et sa ligne droite principale s’étend sur 1 km. Ouvert en 2004, le circuit a accueilli la première édition du Grand Prix moto du Qatar la même année.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé pour permettre l’organisation de courses nocturnes. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix du Qatar de F1 s’est tenue en 2021. Avant la deuxième édition, en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, établi en 1 min 22 s 384 au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre pour le Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar a été organisé pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA en 2022, il n’a retrouvé le calendrier de F1 qu’en 2023, mais les organisateurs ont conclu un accord pour l’y maintenir pendant au moins dix ans.

La course est l’une des quatre épreuves nocturnes du calendrier actuel de Formule 1, comme celle d’Abou Dhabi. Les lumières qui éclairent la piste et la silhouette de la ville rendent le spectacle encore plus saisissant. Les températures sont aussi nettement plus fraîches la nuit, au grand soulagement de certains spectateurs.

En plus du spectacle en piste, un billet pour le Grand Prix du Qatar donne accès à d’autres divertissements. Tous les billets comprennent l’entrée aux concerts d’après-course, qui accueillent de grandes stars internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient les têtes d’affiche.

Et si assister sur place à l’un des grands rendez-vous de la saison de F1 ne suffisait pas, vous pourrez aussi profiter de tout ce que la ville de Doha a à offrir.

C’est une ville dynamique et magnifique, dotée d’une riche culture et d’innombrables activités et lieux à découvrir : restaurants gastronomiques, nombreux centres commerciaux, sites remarquables, merveilles naturelles et bien plus encore.

Grâce à l’accueil récent de plusieurs événements majeurs, dont la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha est rapidement devenue une destination phare du Moyen-Orient pour les voyages sportifs et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les passionnés de F1 qui viendront suivre toute l’action en piste arriveront à Doha à une période idéale pour profiter d’autres activités dans les environs. De novembre à mars, la météo dans la région se prête mieux aux sorties et aux excursions en plein air.