Après les reports et les changements de calendrier intervenus plus tôt dans la saison, près d’un an se sera écoulé depuis la dernière apparition des stars de la F1 au Moyen-Orient lorsqu’elles arriveront au circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, lors du dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les passionnés de F1 en Asie attendent avec impatience le retour dans la région des pilotes les plus célèbres de la planète. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé la majeure partie de la saison, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc ont tous haussé leur niveau récemment et chercheront à conserver leur avantage compétitif jusqu’à la fin de la campagne. Verstappen vise une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année consécutive, le Grand Prix du Qatar ouvrira une série de deux courses pour conclure la saison. La dernière épreuve de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, aura lieu une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite patienter trois mois avant le début de la saison 2027 de F1.

Que vous recherchiez une place en tribune, un billet d’admission générale ou une expérience VIP, il existe des billets pour le Grand Prix du Qatar adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. GOAL vous explique comment acheter vos billets, combien ils coûtent et quel sera le programme de cette nouvelle visite de la F1 au circuit international de Lusail.

Quand aura lieu le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroulera tout au long du week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (ville) Dimanche 29 novembre 19 h 00 (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la plateforme de billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur celle du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les fans peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les billets officiels standard pour adultes, valables trois jours pour le Grand Prix du Qatar 2026, coûtent entre 600 QAR (environ 165 $ USD) et 2 000 QAR (environ 548 $ USD). Toutes les options standard en tribune ou debout prennent la forme de billets numériques valables trois jours, du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour trois jours en QAR (USD) Caractéristiques principales des places Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 $) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée et à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 $) Places couvertes situées au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 $) Tribunes non couvertes offrant une vue sur l’action dans des virages clés Admission générale (« colline de Lusail ») 600 QAR (165 $) Espaces ouverts où l’on se tient debout, avec vue sur la piste

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Programme du week-end du Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar se répartissent sur trois jours, selon le programme ci-dessous :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h 00 Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h 00 Dimanche 29 novembre Course 19 h 00

Où se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le circuit international de Lusail se trouve juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

La piste mesure 5,4 km de long et sa ligne droite principale s’étend sur 1 km. Le circuit a ouvert en 2004 et a accueilli la première édition du Grand Prix moto du Qatar la même année.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé pour permettre au circuit d’accueillir des courses nocturnes. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix du Qatar de F1 s’est tenue en 2021. Avant la deuxième édition, en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, avec un chrono de 1 min 22 s 384 réalisé au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar s’est tenu pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA en 2022, il n’a réintégré le calendrier de la F1 qu’en 2023, mais les organisateurs ont conclu un accord pour le maintenir pendant au moins dix ans.

La course est l’une des quatre épreuves nocturnes du calendrier actuel de Formule 1, tout comme celle d’Abou Dhabi. L’éclairage de la piste et de la silhouette de la ville rend le spectacle encore plus saisissant. Les températures sont aussi nettement plus fraîches la nuit, pour le plus grand confort de certains spectateurs.

En plus d’assister à l’action sur la piste, les détenteurs d’un billet pour le Grand Prix du Qatar ont accès à d’autres divertissements. Tous les types de billets donnent accès aux concerts organisés après la course, auxquels participent de grandes stars internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient les têtes d’affiche.

Si assister sur place à l’un des grands rendez-vous de la saison de F1 ne suffit pas, il est également possible de profiter de tout ce que Doha a à offrir.

C’est une ville dynamique et magnifique, dotée d’une culture riche, où les choses à faire et à voir ne manquent pas : restaurants gastronomiques, nombreux centres commerciaux, sites remarquables et merveilles naturelles, entre autres.

Après avoir accueilli plusieurs événements majeurs ces dernières années, notamment la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha est rapidement devenue une destination phare du Moyen-Orient pour les voyageurs amateurs de sport et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les fans de F1 qui souhaitent suivre toute l’action sur la piste arriveront à Doha à une période de l’année idéale pour profiter d’autres activités dans la région. De novembre à mars, la météo se prête davantage aux excursions et aux sorties en plein air.