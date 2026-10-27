Vous avez encore envie d’assister à un Grand Prix avant la fin d’une saison de F1 sensationnelle ? Rien ne vaut l’expérience sur place. Réalisez ce rêve au Grand Prix de Mexico, qui se déroulera du 30 octobre au 1er novembre.

Le Grand Prix du Mexique, appelé Grand Prix de Mexico depuis 2021, se tient à l’Autodromo Hermanos Rodriguez depuis sa première apparition au calendrier de la F1, en 1963.

Malgré plusieurs périodes d’absence, l’épreuve figure désormais régulièrement au calendrier du sport automobile. Ce rendez-vous très populaire est réputé pour la ferveur de ses spectateurs et ses courses riches en rebondissements.

Que vous suiviez la F1 avec passion ou seulement de temps en temps, le Grand Prix de Mexico promet une expérience intense. GOAL vous explique comment acheter vos billets, combien ils coûtent et où vous pouvez vous les procurer.

Quand aura lieu le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Le Grand Prix de Mexico 2026 se déroulera tout au long du week-end, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre.

Date Heure locale Circuit (lieu) Billets Dimanche 1er novembre 14 h (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico) Billets

Comment acheter des billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la discipline, ainsi que sur le site de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Attention : le circuit du Grand Prix de Mexico est divisé en différentes zones, identifiées chacune par une couleur. Pour accéder à la zone indiquée sur votre billet, vous devez emprunter l’entrée correspondante. Chaque zone dispose de son propre espace réservé aux fans, avec tous les services et équipements nécessaires.

Voici un aperçu des différentes zones :

Zone Principales tribunes et espaces Principales vues sur le circuit Entrée recommandée Verte (Verde) Tribunes 1 et 2, Paddock Club, Champions Club Voie des stands, grille de départ, ligne droite principale de départ et d’arrivée Entrées 4, 6 et 7 Orange (Naranja) Tribune 2A Passages à grande vitesse dans la ligne droite principale (admission générale) Entrée 8 Bleue (Azul) Tribunes 3, 3A, 4, 5, 6 et 6A Zone de freinage du virage 1, enchaînement de S Moisés Solana (virages 1 à 3) Entrées 9 et 12 Jaune (Amarilla) Tribunes 7, 9, 10 et 11 Enchaînement sinueux des virages 4 à 6, à la fin de la deuxième zone DRS Entrées 13 et 14 Grise (Gris) Tribune 14 (Foro Sol Sur) Section du stade, virages 13 et 14, cérémonie du podium après la course Entrée 2 Marron (Café) Tribune 15 (Foro Sol Norte) Section du stade, virages lents, ambiance digne d’un grand concert Entrée 2

Pour obtenir des places à la dernière minute, les fans peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Les billets officiels valables trois jours pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 à l’Autódromo Hermanos Rodríguez coûtent entre 3 900 et 30 500 MXN (entre 215 et 1 678 USD), selon la zone et l’emplacement. L’accès est strictement limité à la zone indiquée sur le billet : une fois à l’intérieur du circuit, vous ne pouvez pas passer dans une autre zone identifiée par une couleur différente.

Tribune Zone du circuit Emplacement et vue Billet officiel de trois jours (MXN) Grada 1 et 2 Verte Ligne droite principale, voie des stands et grille de départ 30 500 Grada 10 Jaune Virages à grande vitesse (virages 4 à 6) 19 900 Grada 11 Jaune Virage 6 et approche des S du Lac 18 300 Grada 4 et 5 Bleue Important point de freinage et action dans les virages 1 et 2 15 000 Grada 5A Bleue Vue de l’intérieur sur l’enchaînement des premiers virages, du 1 au 3 13 900 Grada 7 Jaune Entrée de l’enchaînement des virages 4 et 5 13 900 Grada 6 Bleue Zone d’accélération à la sortie du virage 3 13 000 Grada 12 Jaune Section rapide des virages 4 à 6 12 800 Grada 9 Bleue Accélération dans la ligne droite opposée 12 400 Grada 8 Bleue Milieu de la ligne droite opposée, parcourue à grande vitesse 10 500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grise À l’intérieur de l’emblématique stade, derniers virages et podium 10 000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marron À l’intérieur de l’emblématique stade, section de la chicane lente 10 000 Grada 3A et 6B Bleue Entrée d’une zone propice aux dépassements et ligne droite opposée 9 900 Grada 6A Bleue Zone debout en admission générale 7 000 Grada 2A Orange Zone debout au milieu de la ligne droite des stands, admission générale nationale 3 900

Formules VIP et prestations d’accueil

Si vous souhaitez une autre expérience qu’une place classique en tribune, des formules VIP haut de gamme proposent une restauration de qualité, des bars à volonté et un accès au paddock :

Champions Club : situé le long de la ligne droite principale, avec des tarifs à partir d’environ 5 600 USD. Cette formule comprend une place réservée en tribune, l’accès à un salon d’accueil et des visites guidées du paddock.

F1 Paddock Club : la formule la plus luxueuse, située soit au-dessus du bâtiment des stands, soit au deuxième niveau du stade Foro Sol, à partir d’environ 9 600 USD.

Consultez les sites officiels de la F1 et de l’Autodromo Hermanos Rodriguez à l’approche de l’événement pour obtenir des informations complémentaires. Vous pouvez également vérifier les disponibilités sur des sites de revente comme StubHub.

Programme du week-end du Grand Prix de Mexico de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix de Mexico se répartissent sur trois jours, selon le programme suivant :

Date Séance Heure locale (CST) Vendredi 30 octobre Essais libres 1 12 h 30 Vendredi 30 octobre Essais libres 2 16 h Samedi 31 octobre Essais libres 3 11 h 30 Samedi 31 octobre Qualifications 15 h Dimanche 1er novembre Course 14 h

Où se déroulera le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Le Grand Prix de Mexico se déroule à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, comme cela a toujours été le cas, même si le circuit s’appelait Magdalena Mixhuca avant 1979.

Inauguré en 1959, le circuit actuel reprend encore largement le tracé d’origine. Toutefois, dans sa configuration moderne, longue d’environ 4,2 km (4,3 kilomètres), la piste traverse un ancien stade de baseball, offrant l’un des décors les plus saisissants de la saison de F1.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez se trouve à plus de 2 200 mètres d’altitude, ce qui rend le Grand Prix éprouvant pour les pilotes. Les écuries de F1 doivent elles aussi tenir compte de l’air raréfié, qui influe sur les performances des moteurs et l’aérodynamique.

Valtteri Bottas détient le record du tour en 1 min 17 s 774. Il a réalisé ce temps lors de l’édition 2021, remportée par Max Verstappen.

Comment se rendre au Grand Prix de Mexico de F1 ?

L’aéroport le plus proche de l’Autodromo Hermanos Rodriguez est l’aéroport international Benito Juarez, également appelé aéroport international de Mexico. Il se situe à environ 10 kilomètres à l’est du circuit.

Location de voiture :

Plusieurs agences de location de voitures sont facilement accessibles dans les terminaux de l’aéroport international Benito Juarez, notamment Avis, Budget et Hertz.

Taxis et services de VTC :

À Mexico, les voyageurs disposent de plusieurs solutions pour se déplacer confortablement en taxi ou en VTC. Parmi les options les plus populaires figurent Uber, Didi et les taxis classiques (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transports en commun :

Pour rejoindre le centre de Mexico depuis l’aéroport international Benito Juarez en transports en commun, plusieurs options s’offrent à vous, notamment le métro et le Metrobús. Le circuit de Mexico organise également un service Ticket2ride : des navettes assurent l’aller-retour entre certains points de départ et le circuit.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Mexique de F1 2026 ?

Dans les années 1970, le Grand Prix du Mexique était l’un des grands rendez-vous de l’âge d’or de la F1, attirant des foules immenses et offrant un spectacle passionnant. Le succès du pilote mexicain Sergio Perez a contribué à son récent regain de popularité et de prospérité. Deuxième derrière Max Verstappen au championnat de F1 2023, il a terminé dans le top 10 du classement des pilotes onze années consécutives (2014-2024). Absent lors de la saison 2025, il fait son retour cette année au volant de sa Cadillac.

Le seul autre Mexicain à avoir remporté une course de F1 est Pedro Rodriguez, en 1970. Il est malheureusement décédé un an plus tard à la suite d’un incident en course. Son héritage perdure toutefois : le circuit de Mexico a été renommé en 1979 en son honneur et en celui de son frère Ricardo, lui aussi ancien pilote de F1.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez est un circuit spectaculaire que les passionnés de F1 devraient découvrir sur place au moins une fois dans leur vie. Situé en plein cœur de la capitale mexicaine, il se distingue par son immense ligne droite principale de 1,2 km, l’une des plus longues du calendrier de F1, où les monoplaces modernes peuvent atteindre 330 km/h. Autre particularité marquante : la section du stade Foro Sol, où les voitures traversent une tribune en forme de cuvette.

Lando Norris a dominé le Grand Prix de Mexico 2025, un résultat qui l’a propulsé en tête du championnat des pilotes. Le pilote McLaren a terminé avec plus de 30 secondes d’avance sur Charles Leclerc, de Ferrari, et Max Verstappen, de Red Bull. Cette édition nous réserve-t-elle à nouveau une course riche en rebondissements ? Si vous voulez vous joindre à la foule pour l’un des rendez-vous les plus mémorables du calendrier sportif mexicain, n’attendez pas.



