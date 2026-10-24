Vous avez encore envie d’assister à un Grand Prix avant la fin d’une saison de F1 sensationnelle ? Rien ne vaut l’expérience sur place. Réalisez ce rêve au Grand Prix de Mexico, qui se déroule du 30 octobre au 1er novembre.

Le Grand Prix du Mexique, appelé Grand Prix de Mexico depuis 2021, se tient à l’Autódromo Hermanos Rodríguez depuis sa première apparition au calendrier de la F1, en 1963.

Malgré plusieurs périodes d’absence, l’épreuve figure désormais régulièrement au calendrier du sport automobile. Très appréciée, elle est réputée pour la ferveur de ses supporters et ses courses spectaculaires.

Que vous soyez passionné de F1 ou simple curieux, le Grand Prix de Mexico promet de vous en mettre plein les yeux. GOAL vous explique comment acheter des billets, combien ils coûtent et où vous pouvez vous les procurer.

Quand se déroule le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Le Grand Prix de Mexico 2026 se déroule sur l’ensemble du week-end, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre.

Date Heure locale Circuit (ville) Billets Dimanche 1er novembre 14 h (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico) Billets

Comment acheter des billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026

Les spectateurs peuvent acheter des billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la discipline, ainsi que sur le site de l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Attention : le circuit du Grand Prix de Mexico est divisé en différentes zones, identifiées chacune par une couleur. Pour accéder à votre zone, vous devez emprunter l’entrée correspondante. Chaque zone dispose de son propre espace réservé aux spectateurs, avec tous les services et équipements nécessaires.

Voici un aperçu des différentes zones :

Zone Principales tribunes et espaces Principales portions du circuit visibles Entrée recommandée Verte (Verde) Tribunes 1 et 2, Paddock Club, Champions Club Voie des stands, grille de départ, ligne droite principale de départ et d’arrivée Entrées 4, 6 et 7 Orange (Naranja) Tribune 2A Passages à grande vitesse dans la ligne droite principale (admission générale) Entrée 8 Bleue (Azul) Tribunes 3, 3A, 4, 5, 6 et 6A Zone de freinage du virage 1, enchaînement en S Moisés Solana (virages 1 à 3) Entrées 9 et 12 Jaune (Amarilla) Tribunes 7, 9, 10 et 11 Enchaînement sinueux des virages 4 à 6, au bout de la deuxième zone DRS Entrées 13 et 14 Grise (Gris) Tribune 14 (Foro Sol Sur) Section du stade, virages 13 et 14, cérémonie du podium après la course Entrée 2 Marron (Café) Tribune 15 (Foro Sol Norte) Section du stade, virages lents, ambiance de grand concert Entrée 2

Pour trouver des places à la dernière minute, les spectateurs peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transfert garanti : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et arriveront à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Les billets officiels de trois jours pour le Grand Prix de Mexico de F1 2026 à l’Autódromo Hermanos Rodríguez coûtent entre 3 900 et 30 500 MXN (entre 215 et 1 678 USD), selon la zone et la tribune. Les billets donnent accès uniquement à la zone indiquée : une fois à l’intérieur du circuit, il est impossible de passer dans une autre zone identifiée par une couleur.

Tribune Zone du circuit Emplacement et vue Billets officiels de trois jours (MXN) Grada 1 et 2 Verte Ligne droite principale, voie des stands et grille de départ 30 500 Grada 10 Jaune Virages rapides (virages 4 à 6) 19 900 Grada 11 Jaune Virage 6 et approche de l’enchaînement en S du lac 18 300 Grada 4 et 5 Bleue Important point de freinage et action dans les virages 1 et 2 15 000 Grada 5A Bleue Vue depuis l’intérieur de l’enchaînement des premiers virages, du 1 au 3 13 900 Grada 7 Jaune Entrée de l’enchaînement des virages 4 et 5 13 900 Grada 6 Bleue Zone d’accélération à la sortie du virage 3 13 000 Grada 12 Jaune Section rapide des virages 4 à 6 12 800 Grada 9 Bleue Accélération dans la ligne droite opposée 12 400 Grada 8 Bleue Milieu de la ligne droite opposée parcourue à grande vitesse 10 500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grise À l’intérieur du stade emblématique, derniers virages et podium 10 000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marron À l’intérieur du stade emblématique, section de la chicane lente 10 000 Grada 3A et 6B Bleue Entrée d’une zone propice aux dépassements / ligne droite opposée 9 900 Grada 6A Bleue Zone debout en admission générale 7 000 Grada 2A Orange Zone debout au milieu de la ligne droite des stands / admission générale nationale 3 900

Formules VIP et prestations haut de gamme

Si vous recherchez autre chose qu’une place classique en tribune, les formules VIP haut de gamme proposent une restauration de qualité supérieure, des bars à volonté et un accès au paddock :

Champions Club : situé au bord de la ligne droite principale, à partir d’environ 5 600 USD. La formule comprend une place réservée en tribune, l’accès à un espace d’accueil et des visites guidées du paddock.

F1 Paddock Club : la formule la plus luxueuse, située soit au-dessus du bâtiment des stands, soit au deuxième niveau du stade Foro Sol, à partir d’environ 9 600 USD.

À l’approche de l’événement, consultez les sites officiels de la F1 et de l’Autódromo Hermanos Rodríguez pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Programme du week-end du Grand Prix de Mexico de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix de Mexico se répartissent sur trois jours, selon le programme suivant :

Date Séance Heure locale (CST) Vendredi 30 octobre Essais libres 1 12 h 30 Vendredi 30 octobre Essais libres 2 16 h Samedi 31 octobre Essais libres 3 11 h 30 Samedi 31 octobre Qualifications 15 h Dimanche 1er novembre Course 14 h

Où se déroule le Grand Prix de Mexico de F1 2026 ?

Le Grand Prix de Mexico se déroule à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, comme cela a toujours été le cas, même si le circuit portait le nom de Magdalena Mixhuca avant 1979.

Inauguré en 1959, le circuit conserve aujourd’hui en grande partie le tracé d’origine. Toutefois, sa configuration moderne, longue d’environ 4,3 kilomètres, passe par un ancien stade de baseball, qui offre l’un des décors les plus impressionnants de la saison de F1.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez se trouve à plus de 2 200 mètres d’altitude, ce qui rend le Grand Prix éprouvant pour les pilotes. La faible densité de l’air donne également matière à réflexion aux écuries de F1, car elle influe sur les performances des moteurs et l’aérodynamique.

Valtteri Bottas détient le record du tour en 1 min 17 s 774. Il a signé ce chrono lors de l’édition 2021 de la course, remportée par Max Verstappen.

Comment se rendre au Grand Prix de Mexico de F1

L’aéroport le plus proche de l’Autódromo Hermanos Rodríguez est l’aéroport international Benito Juarez, également appelé aéroport international de Mexico. Il se trouve à environ 10 kilomètres à l’est du circuit.

Location de voiture :

À l’aéroport international Benito Juarez, plusieurs agences de location de voitures sont facilement accessibles dans les terminaux, notamment Avis, Budget et Hertz.

Taxis et services de VTC :

À Mexico, les voyageurs disposent de plusieurs solutions pour se déplacer confortablement en taxi ou en VTC. Parmi les plus courantes figurent Uber, Didi et les taxis classiques (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transports en commun :

Pour rejoindre le centre de Mexico depuis l’aéroport international Benito Juarez en transports en commun, plusieurs possibilités s’offrent à vous, notamment le métro et le Metrobus. Le circuit de Mexico organise aussi un service Ticket2ride, qui propose des navettes aller-retour entre certains lieux de départ et le circuit.

À quoi s’attendre lors du Grand Prix du Mexique de F1 2026 ?

Dans les années 1970, le Grand Prix du Mexique était l’un des rendez-vous phares de l’âge d’or de la F1, attirant des foules immenses et offrant un spectacle palpitant. Le succès du pilote mexicain Sergio Perez a contribué à son récent regain de popularité et de prestige. Deuxième derrière Max Verstappen au championnat de F1 2023, il a terminé onze années consécutives dans le top 10 du classement des pilotes (2014-2024). Après avoir été absent de la saison 2025, il revient cette année au volant de sa Cadillac.

Le seul autre Mexicain à avoir remporté une course de F1 est Pedro Rodriguez, en 1970. Il est malheureusement mort un an plus tard à la suite d’un incident en course, mais sa mémoire reste présente : le circuit de Mexico a été rebaptisé en 1979 en son honneur et en celui de son frère Ricardo, lui aussi ancien pilote de F1.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez est un circuit spectaculaire que les passionnés de F1 devraient découvrir sur place au moins une fois dans leur vie. Situé en plein cœur de la capitale mexicaine, il se distingue par son immense ligne droite principale de 1,2 km, l’une des plus longues de la saison de F1, où les monoplaces modernes peuvent atteindre 330 km/h. Autre particularité marquante : la section du stade Foro Sol, où les voitures traversent une tribune en forme de cuvette.

Lando Norris a dominé le Grand Prix de Mexico 2025, un résultat qui lui a permis de prendre la tête du championnat des pilotes. Le pilote McLaren a terminé avec plus de 30 secondes d’avance sur Charles Leclerc, de Ferrari, et Max Verstappen, de Red Bull. Une nouvelle édition riche en rebondissements nous attend-elle ? Si vous voulez vous joindre à la foule pour l’une des journées les plus marquantes du calendrier sportif mexicain, ne tardez pas.



