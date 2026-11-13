Les traditionnelles tournées estivales et rencontres internationales d’automne du rugby à XV ont été repensées pour former le World Rugby Nations Championship, un tournoi mondial unifié lancé en juillet et qui culminera en novembre. Vous voulez voir les meilleurs joueurs et équipes du monde à l’œuvre ? Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Cette nouvelle compétition biennale vise à mettre fin aux matchs « amicaux » sans enjeu grâce à un classement, des confrontations entre les deux hémisphères et une grande finale de fin de saison à Twickenham, le dimanche 29 novembre.

Trois journées de matchs se sont déroulées dans l’hémisphère Sud pendant l’été. La compétition se déplace désormais dans l’hémisphère Nord pour les trois dernières journées et la phase finale.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quel est le calendrier des matchs du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Date (et heure locale) Journée et affiche Billets Stade Vendredi 13 novembre (21 h 10) J5 : France contre Afrique du Sud Billets Stade de France, Paris Samedi 14 novembre (12 h 40) J5 : Italie contre Argentine Billets Stadio Luigi Ferraris, Gênes Samedi 14 novembre (14 h 10) J5 : pays de Galles contre Nouvelle-Zélande Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 14 novembre (16 h 40) J5 : Angleterre contre Japon Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 14 novembre (20 h 10) J5 : Irlande contre Fidji Billets Aviva Stadium, Dublin Dimanche 15 novembre (15 h 10) J5 : Écosse contre Australie Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Angleterre contre Nouvelle-Zélande Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 21 novembre (14 h 10) J6 : Écosse contre Japon Billets Murrayfield Stadium, Édimbourg Samedi 21 novembre (16 h 40) J6 : Irlande contre Afrique du Sud Billets Aviva Stadium, Dublin Samedi 21 novembre (17 h 40) J6 : Italie contre Fidji Billets Stadio Friuli, Udine Samedi 21 novembre (20 h 10) J6 : pays de Galles contre Australie Billets Principality Stadium, Cardiff Samedi 21 novembre (21 h 10) J6 : France contre Argentine Billets Stade de France, Paris Vendredi 27 novembre (16 h 40) Match pour la 11e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Vendredi 27 novembre (20 h 10) Match pour la 5e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (13 h 10) Match pour la 9e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Samedi 28 novembre (16 h 40) Match pour la 3e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (13 h 10) Match pour la 7e place : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : équipes à déterminer Billets Allianz Stadium, Londres

Comment acheter des billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Les billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 peuvent être achetés sur les plateformes centralisées du tournoi ou auprès des fédérations organisatrices, selon le match.

Week-end des finales (du 27 au 29 novembre) : La billetterie des six matchs de la phase finale organisés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

: La billetterie des six matchs de la phase finale organisés à l’Allianz Stadium (Twickenham) est gérée de manière centralisée sur le site officiel du Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster. Matchs de poule (juillet et novembre) : Les billets pour chaque match de la phase de poules sont distribués directement par la fédération du pays hôte. Vous pouvez les acheter sur le portail officiel de celle-ci.

Les premiers billets pour la compétition ont été mis en vente à des dates différentes selon le type de match et les diverses périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de droits d’accès : Les toutes premières périodes de vente réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits d’accès et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

: Les toutes premières périodes de vente réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de droits d’accès et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le week-end de la grande finale à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

: Les billets pour le week-end de la grande finale à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026. Ventes générales pour la phase de poules : Chaque pays a établi son propre calendrier. Par exemple, la vente au grand public des billets pour les matchs organisés au Principality Stadium, au pays de Galles, a ouvert en avril 2026, après les périodes réservées aux membres.

Si les plateformes centralisées du tournoi et les fédérations organisatrices constituent le moyen le plus sûr d’acheter des billets, les supporters souhaitant assister à un prochain match du Nations Championship peuvent également envisager les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances de trouver des places.

Combien coûtent les billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le prix des billets officiels pour le World Rugby Nations Championship 2026 varie considérablement selon que vous achetez des billets à la journée ou des forfaits de plusieurs jours pour le « week-end des finales » à l’Allianz Stadium (Twickenham), à Londres.

Pour les journées comprenant deux matchs, ainsi que les forfaits de plusieurs jours, pendant le « week-end des finales », les tarifs officiels sont les suivants :

Deux matchs le vendredi 27 novembre : Les billets à la journée coûtent entre 20 £ et 125 £

: Les billets à la journée coûtent entre 20 £ et 125 £ Deux matchs le samedi 28 novembre : Les billets à la journée coûtent entre 40 £ et 180 £

: Les billets à la journée coûtent entre 40 £ et 180 £ Deux matchs le dimanche 29 novembre : Les billets à la journée coûtent entre 125 £ et 280 £

: Les billets à la journée coûtent entre 125 £ et 280 £ Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Matchs de la phase de poules en novembre (par pays hôte)

Les tarifs des billets adultes standard pour les différents matchs de poule organisés par les équipes de l’hémisphère Nord sont les suivants :

Angleterre (Allianz Stadium, Twickenham)

contre le Japon : de 51 £ à 103 £

contre l’Australie : de 79 £ à 166 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 103 £ à 238 £

Irlande (Aviva Stadium, Dublin)

contre les Fidji : de 30 € à 120 €

contre l’Argentine : de 40 € à 180 €

contre l’Afrique du Sud : de 55 € à 210 €

Écosse (Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg)

contre le Japon : de 30 £ à 65 £

contre l’Australie : de 40 £ à 100 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 85 £ à 160 £

Pays de Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contre le Japon : de 26 £ à 66 £

contre l’Australie : de 38 £ à 78 £

contre la Nouvelle-Zélande : de 68 £ à 128 £

France

contre les Fidji (Groupama Stadium, Lyon) : Billets à partir de 30 €

contre l’Afrique du Sud (Stade de France, Saint-Denis) : Billets à partir de 30 €

contre l’Argentine (Stade de France, Saint-Denis) : Billets à partir de 25 €

Italie

contre l’Afrique du Sud (Allianz Stadium, Turin) : Billets à partir de 32 €

contre l’Argentine (Stadio Luigi Ferraris, Gênes) : Billets à partir de 12 €

contre les Fidji (Bluenergy Stadium, Udine) : Billets à partir de 35 €

Consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales à l’approche des matchs pour obtenir des informations complémentaires. Pour connaître les disponibilités actuelles, consultez également les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo.

Quand se déroule le World Rugby Nations Championship 2026 ?

La première édition du World Rugby Nations Championship se déroule du 4 juillet au 29 novembre 2026. Le tournoi est divisé en deux périodes de compétition distinctes, suivies d’une phase finale :

Série estivale (journées 1 à 3) : Disputée du 4 au 18 juillet, avec les équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud.

: Disputée du 4 au 18 juillet, avec les équipes de l’hémisphère Nord en déplacement dans le Sud. Série automnale (journées 4 à 6) : La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec les équipes de l’hémisphère Sud disputant leurs matchs dans le Nord.

: La compétition reprend du 6 au 21 novembre, avec les équipes de l’hémisphère Sud disputant leurs matchs dans le Nord. Week-end des finales : Il se tient du 27 au 29 novembre à l’Allianz Stadium, à Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre.

Quelles équipes participent au Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 équipes parmi l’élite mondiale, réparties en deux poules géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs rencontres contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois les six équipes de l’autre poule géographique, sur deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matchs à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. Les rôles s’inversent : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : Bien que les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre poule, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances contre les équipes du Sud.

Week-end des finales

La compétition atteint son apogée à l’Allianz Stadium, à Twickenham, lors d’un seul grand week-end à la fin du mois de novembre.

Les 12 équipes se rendent à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé à la même place dans l’autre poule.