La Supercoupe d’Espagne change de décor. Après des années en Arabie saoudite, l’édition 2027 de la Supercoupe d’Espagne se tiendra au stade olympique Atatürk d’Istanbul du 2 au 7 février 2027, et amènera pour la toute première fois les plus grands clubs espagnols dans l’un des stades les plus emblématiques du football européen.

Le casting est relevé. Le FC Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atletico Madrid lutteront pour le trophée, avec une demi-finale entre la Real Sociedad et le Real Madrid, et une autre entre le FC Barcelone et l’Atletico Madrid. Le Barça arrive en double tenant du titre et vise un troisième sacre consécutif, tandis que le vainqueur de la Copa del Rey, la Real Sociedad, fait son retour dans la compétition pour la première fois depuis des décennies.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL vous présente les dernières informations sur les billets de la Supercoupe d’Espagne 2027, notamment comment réserver votre place et à quel prix.

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Quand aura lieu la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera du mardi 2 février au dimanche 7 février 2027 à Istanbul, en Turquie. C’est la première fois que le tournoi quitte sa case habituelle de janvier, et la première fois qu’il est organisé à Istanbul. Les dates et horaires exacts des coups d’envoi sur cette période n’ont pas encore été confirmés par la RFEF.

Quel est le calendrier de la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Date Affiche Lieu Billets 2 février 2027 Demi-finale 1 : Real Madrid vs Real Sociedad Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets 2 février 2027 Demi-finale 2 : FC Barcelone vs Atletico Madrid Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets 7 février 2027 (TBC) Finale : Vainqueurs des demi-finales Stade olympique Atatürk, Istanbul Billets

Où se joue la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les trois matches se disputeront au stade olympique Atatürk d’Istanbul, en Turquie.

Le stade olympique Atatürk est l’une des enceintes les plus mythiques du football mondial. Il a accueilli la légendaire finale de la Ligue des champions 2005, lorsque Liverpool est revenu de trois buts de retard contre l’AC Milan, ainsi que le sacre de Manchester City en Ligue des champions face à l’Inter Milan en 2023.

Le stade a ouvert en 2002 et fait partie des plus grandes enceintes jamais utilisées pour cette compétition. Il se situe à l’ouest des principaux quartiers touristiques du centre d’Istanbul et est relié au réseau de transports publics de la ville, donc les supporters logeant autour de Sultanahmet, Taksim ou du Bosphore doivent anticiper leur trajet les jours de match.

Istanbul remplace l’Arabie saoudite comme pays hôte car le Royaume organise la Coupe d’Asie de l’AFC du 7 janvier au 5 février 2027, l’Arabie saoudite devant retrouver ce rôle en 2028.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La façon la plus simple d’obtenir dès maintenant des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 est de passer par Ticombo, où les supporters peuvent consulter des annonces vérifiées pour le tournoi d’Istanbul, comparer les prix et acheter en toute sécurité avec une protection acheteur sur chaque commande.

Les détails de la billetterie officielle pour l’édition d’Istanbul n’ont pas encore été annoncés par la RFEF et la Fédération turque de football. D’après les éditions précédentes, la vente officielle ouvre généralement plus près du tournoi et les billets partent vite, surtout pour la finale. Avec quatre des plus grands clubs espagnols en lice et Istanbul bien plus accessible pour les supporters européens que Djeddah, la demande pour cette édition s’annonce exceptionnelle, ce qui signifie que les acheteurs les plus précoces auront le plus large choix de places.

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Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les tarifs officiels pour l’édition d’Istanbul n’ont pas encore été publiés. À titre indicatif, les billets des éditions récentes en Arabie saoudite démarraient à l’équivalent d’environ 25 USD pour les catégories les moins chères des demi-finales et d’environ 47 USD pour la finale via les canaux officiels, tandis que les places premium en tribune basse coûtaient nettement plus cher.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix varient selon la demande et l’emplacement des sièges, et les annonces pour les plus grandes affiches augmentent généralement à l’approche des matches. Une demi-finale avec le Real Madrid et une éventuelle finale de Clasico ou derby de Madrid feront grimper les prix dans les catégories les plus élevées, ce qui fait d’un achat anticipé l’option la plus judicieuse.

Cette page sera mise à jour avec les catégories et les prix officiels dès qu’ils seront confirmés.

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Que faut-il savoir sur la Supercoupe d’Espagne ?

Il s’agira de la 43e édition de la Supercoupe d’Espagne, la compétition annuelle qui réunit les vainqueurs et les dauphins de la Liga et de la Copa del Rey de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d’un mini-tournoi à quatre équipes, et 2027 marquera sa toute première édition en Turquie.

Le FC Barcelone se rend à Istanbul en tant que tenant du titre et favori. Les Catalans ont remporté leur 16e titre, un record encore amélioré, en janvier 2026 en battant le Real Madrid en finale à Djeddah, pour une troisième victoire dans un Clasico de Supercoupe en quatre ans. Ils sont qualifiés en tant que champions de Liga, le Real Madrid les accompagnant comme dauphin du championnat.

La nouveauté cette année vient de la Copa del Rey. La Real Sociedad a surpris l’Atletico Madrid en finale 2026, en s’imposant 4-3 aux tirs au but après prolongation pour décrocher sa quatrième Coupe, et les deux finalistes ont validé leur place à Istanbul. Cela donne une Supercoupe rare, sans l’Athletic Bilbao ni outsider de bas de tableau, avec quatre poids lourds et rien d’autre.

Le tirage des demi-finales offre aussi un nouvel enjeu. Le format oppose le vainqueur de la Copa del Rey au dauphin de la Liga, ce qui donne à la Real Sociedad une occasion d’affronter le Real Madrid, tandis que le FC Barcelone défie l’Atletico Madrid pour une place en finale. Une finale de Clasico est encore possible, mais pour la première fois depuis des années, elle est loin d’être garantie.

Qui jouera la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent tous ce qu’il faut pour remporter ce trophée. Voici les participants et leur pedigree en Supercoupe :