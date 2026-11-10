La Supercoupe d’Espagne change de décor. Après cinq années en Arabie saoudite, la prochaine édition de ce tournoi se tiendra en Turquie du 2 au 6 février 2027. Les plus grands clubs espagnols joueront dans trois des enceintes les plus emblématiques du football européen, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Le plateau réunit Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atletico Madrid, tous en lice pour le titre. Tenant du titre, Barcelone affrontera l’Atletico Madrid lors de la première demi-finale (2 février), tandis que la Real Sociedad rencontrera le Real Madrid dans la seconde (3 février). Les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront en finale le 6 février.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL vous présente toutes les dernières informations sur les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027, notamment les moyens d’obtenir une place et les prix auxquels vous pouvez vous attendre.

Quand aura lieu la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera du mardi 2 au samedi 6 février 2027 en Turquie. Ce sera la première fois que le tournoi quittera son créneau habituel de janvier.

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mardi 2 février 2027 1re demi-finale : Barcelone contre l’Atletico Madrid Billets Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Mercredi 3 février 2027 2e demi-finale : Real Sociedad contre le Real Madrid Billets Stade Beşiktaş (Istanbul) Samedi 6 février 2027 Finale : affiche à confirmer Billets Rams Park (Istanbul)

Où se jouera la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les trois matches de la Supercoupe d’Espagne 2027, les deux demi-finales et la finale, se joueront dans trois stades différents d’Istanbul :

Stade Şükrü Saracoğlu (1re demi-finale)

Le stade Şükrü Saracoğlu (actuellement appelé Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex pour des raisons de sponsoring) est l’une des enceintes de football les plus légendaires, intimidantes et chargées d’histoire d’Europe. Ses fervents supporters le surnomment souvent « Le Temple ».

Situé dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, ce stade de 47 430 à 50 530 places, toutes assises, accueille le Fenerbahçe, grand club omnisports turc, depuis son ouverture en 1908.

Stade Beşiktaş (2e demi-finale)

Le stade Beşiktaş (également appelé stade Tüpraş) est une enceinte sportive moderne située au cœur d’Istanbul, au bord du détroit du Bosphore. Son emplacement, avec vue sur les eaux qui séparent l’Europe et l’Asie, est largement considéré comme l’un des plus beaux au monde pour un stade. D’une capacité d’environ 42 684 spectateurs, il accueille le Beşiktaş et ses fervents supporters depuis 2016.

Rams Park (finale)

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans l’arrondissement de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il accueille Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et peut recevoir 53 978 spectateurs.

L’ancien stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, utilisé pendant plus de 60 ans et réputé pour son atmosphère incroyablement intense, était apparemment au bord de l’effondrement. Une catastrophe majeure aurait pu s’y produire s’il était resté en service.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027

La Supercoupe d’Espagne est organisée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Pour acheter des billets officiels, voici les canaux à surveiller :

La liste d’attente officielle : La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 afin de bénéficier d’un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant la mise en vente générale.

: La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 afin de bénéficier d’un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant la mise en vente générale. Le site officiel de la fédération : La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF.

: La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF. Les billetteries des clubs : Les équipes participantes, le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, recevront également chacune un contingent officiel de billets destiné à leurs supporters. Les membres des clubs (socios) pourront consulter les billetteries officielles à l’approche de l’événement.

La RFEF n’a pas encore annoncé la date exacte de la mise en vente générale. Lors des précédentes éditions, les billets officiels pour la Supercoupe d’Espagne ont généralement été mis en vente quelques semaines avant le coup d’envoi du tournoi.

L’édition 2027 ayant lieu début février, les billets destinés au grand public devraient être mis en vente vers fin décembre 2026 ou en janvier 2027.

Outre les ventes directes sur les billetteries officielles, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent acheter des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les prix officiels des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 à Istanbul n’ont pas encore été publiés. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) annonce généralement les périodes de vente officielles, les catégories précises de places et leurs prix au guichet à l’approche du coup d’envoi du tournoi.

À titre de comparaison, lors des éditions récentes en Arabie saoudite, les billets officiels les moins chers étaient proposés à partir d’environ 25 $ pour les demi-finales et de 47 $ pour la finale. Les prix grimpaient fortement pour les places les mieux situées dans les tribunes basses et les espaces VIP.

Consultez les sites officiels de la RFEF et des clubs pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Supercoupe d’Espagne

Il s’agira de la 43e édition de la Supercoupe d’Espagne, compétition annuelle réunissant les vainqueurs et les finalistes de la Liga et de la Coupe du Roi de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d’un tournoi à quatre équipes. L’édition 2027 sera la première organisée en Turquie.

Barcelone se rendra à Istanbul en tant que tenant du titre et favori. Le club catalan a décroché son 16e titre, un record, en janvier 2026, en battant le Real Madrid en finale à Djeddah pour sa troisième victoire dans un Clasico en Supercoupe en quatre ans. Il est qualifié en tant que champion de la Liga, tandis que le Real Madrid participe en tant que vice-champion.

La nouveauté de cette année vient de la Coupe du Roi. La Real Sociedad a créé la surprise face à l’Atletico Madrid en finale de l’édition 2026, s’imposant 4-3 aux tirs au but après prolongation pour remporter sa quatrième Coupe du Roi. Les deux finalistes ont ainsi décroché leur place à Istanbul. La Supercoupe réunira donc, fait rare, quatre poids lourds, sans l’Athletic Bilbao ni équipe moins bien classée.

Le tirage des demi-finales ajoute un autre enjeu. Le format oppose le vainqueur de la Coupe du Roi au vice-champion de la Liga : la Real Sociedad aura donc l’occasion de défier le Real Madrid, tandis que Barcelone affrontera l’Atletico Madrid pour une place en finale. Une finale sous forme de Clasico reste possible, mais, pour la première fois depuis des années, elle est loin d’être garantie.

Quelles équipes participeront à la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent ce qu’il faut pour remporter le trophée. Voici les participants et leur palmarès en Supercoupe :