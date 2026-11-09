La Supercoupe d'Espagne change de pays. Après cinq années fantastiques en Arabie saoudite, la prochaine édition de cette compétition se tiendra en Turquie du 2 au 6 février 2027. Les plus grands clubs espagnols joueront dans trois des stades les plus emblématiques du football européen, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd'hui.

Le plateau réunit le FC Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid, tous en lice pour le titre. Tenant du titre, le FC Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid lors de la première demi-finale, le 2 février, tandis que la Real Sociedad rencontrera le Real Madrid dans l'autre, le 3 février. Les vainqueurs de ces rencontres s'affronteront en finale le 6 février.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL fait le point sur les dernières informations concernant les billets pour la Supercoupe d'Espagne 2027, notamment sur la manière d'obtenir des places et leur prix probable.

Quand aura lieu la Supercoupe d'Espagne 2027 ?

La Supercoupe d'Espagne 2027 se déroulera du mardi 2 au samedi 6 février 2027 en Turquie. C'est la première fois que cette compétition quitte son créneau habituel de janvier.

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mardi 2 février 2027 1re demi-finale : FC Barcelone contre Atlético de Madrid Billets Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Mercredi 3 février 2027 2e demi-finale : Real Sociedad contre Real Madrid Billets Stade de Beşiktaş (Istanbul) Samedi 6 février 2027 Finale : affiche à déterminer Billets Rams Park (Istanbul)

Où se jouera la Supercoupe d'Espagne 2027 ?

Les trois matches de la Supercoupe d'Espagne 2027, les demi-finales et la finale, se joueront dans trois stades différents d'Istanbul :

Stade Şükrü Saracoğlu (1re demi-finale)

Le stade Şükrü Saracoğlu, actuellement appelé Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex pour des raisons de sponsoring, est l'une des enceintes de football les plus légendaires, intimidantes et chargées d'histoire d'Europe. Ses fervents supporters le surnomment souvent « le Temple ».

Situé dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d'Istanbul, ce stade entièrement doté de places assises, d'une capacité comprise entre 47 430 et 50 530 spectateurs, accueille le club omnisports turc Fenerbahçe depuis son ouverture en 1908.

Stade de Beşiktaş (2e demi-finale)

Le stade de Beşiktaş, également appelé stade Tüpraş, est une enceinte sportive moderne située au cœur d'Istanbul, au bord du détroit du Bosphore. Son emplacement, avec vue sur les eaux qui séparent l'Europe et l'Asie, est largement considéré comme l'un des plus beaux au monde pour un stade. Il accueille environ 42 684 supporters et sert de stade au Beşiktaş depuis 2016.

Rams Park (finale)

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d'Istanbul. Galatasaray y joue depuis son ouverture en 2011. Sa capacité est de 53 978 places.

L'ancien stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, utilisé pendant plus de 60 ans et réputé pour son atmosphère incroyablement intense, était apparemment au bord de l'effondrement. Une catastrophe majeure aurait pu s'y produire s'il était resté en service.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d'Espagne 2027

La Supercoupe d'Espagne est organisée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Pour acheter des billets officiels, voici les canaux à surveiller :

La liste d'attente officielle : La RFEF s'est associée à « Fever » pour ouvrir une liste d'attente officielle. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente officielle de la Supercoupe d'Espagne 2027 afin de bénéficier d'un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant la mise en vente générale.

: La RFEF s'est associée à « Fever » pour ouvrir une liste d'attente officielle. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente officielle de la Supercoupe d'Espagne 2027 afin de bénéficier d'un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant la mise en vente générale. Le site officiel de la fédération : La vente au grand public sera lancée ultérieurement directement sur le site de la RFEF.

: La vente au grand public sera lancée ultérieurement directement sur le site de la RFEF. Les billetteries des clubs : Les équipes participantes, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad, recevront également chacune un contingent officiel de billets destiné à leurs supporters. Les membres des clubs, les socios, pourront consulter leurs billetteries officielles à l'approche de l'événement.

La RFEF n'a pas encore annoncé la date exacte de la mise en vente générale. Habituellement, les billets officiels pour la Supercoupe d'Espagne sont mis en vente à l'approche de la compétition, généralement quelques semaines avant le coup d'envoi.

L'édition 2027 se déroulant début février, la mise en vente des billets au grand public est attendue vers la fin décembre 2026 ou en janvier 2027.

Les supporters qui souhaitent obtenir des places peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente, comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu'ils seront valables pour votre événement, faute de quoi vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d'Espagne 2027 ?

Les tarifs officiels des billets pour la Supercoupe d'Espagne 2027 à Istanbul n'ont pas encore été publiés. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) annonce généralement les dates de vente officielles, les catégories de places précises et les prix de vente officiels à l'approche du coup d'envoi de la compétition.

À titre de comparaison, les billets officiels des récentes éditions en Arabie saoudite coûtaient à partir d'environ 25 $ pour les places les moins chères en demi-finale et d'environ 47 $ pour la finale. Les prix grimpaient nettement pour les places les mieux situées en tribune basse et les places VIP.

Consultez régulièrement les sites officiels de la RFEF et des clubs pour obtenir davantage d'informations, ainsi que les sites de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Supercoupe d'Espagne

Il s'agira de la 43e édition de la Supercoupe d'Espagne, compétition annuelle réunissant les vainqueurs et les finalistes de la Liga et de la Coupe du Roi de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d'un tournoi à quatre équipes. L'édition 2027 sera la première organisée en Turquie.

Le FC Barcelone se rend à Istanbul en tant que tenant du titre et favori. Le club catalan a remporté un 16e titre, un record, en janvier 2026, en battant le Real Madrid en finale à Djeddah. C'était sa troisième victoire contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe en quatre ans. Il est qualifié en tant que champion de la Liga, tandis que le Real Madrid participe à la compétition en tant que vice-champion.

La nouveauté de cette édition vient de la Coupe du Roi. La Real Sociedad a créé la surprise face à l'Atlético de Madrid lors de la finale 2026, s'imposant 4-3 aux tirs au but après la prolongation pour décrocher sa quatrième Coupe du Roi. Les deux finalistes ont ainsi obtenu leur billet pour Istanbul. La compétition réunira donc, fait rare, quatre poids lourds, sans l'Athletic Bilbao ni équipe considérée comme un outsider.

Le tirage des demi-finales ajoute un autre enjeu. Le format oppose le vainqueur de la Coupe du Roi au vice-champion de la Liga : la Real Sociedad aura donc l'occasion d'affronter le Real Madrid, tandis que le FC Barcelone défiera l'Atlético de Madrid pour une place en finale. Une finale entre le FC Barcelone et le Real Madrid est de nouveau possible, mais, pour la première fois depuis des années, elle est loin d'être garantie.

Qui participera à la Supercoupe d'Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent ce qu'il faut pour remporter le trophée. Voici les participants et leur palmarès en Supercoupe d'Espagne :