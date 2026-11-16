La Supercoupe d’Espagne change de décor. Après cinq années fantastiques en Arabie saoudite, la prochaine édition de ce mini-tournoi se tiendra en Turquie du 2 au 6 février 2027. Les plus grands clubs espagnols joueront dans trois des enceintes les plus emblématiques du football européen, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Le plateau réunit le FC Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, tous en lice pour le titre. Le tenant du titre, le FC Barcelone, affrontera l’Atlético de Madrid lors de la première demi-finale, le 2 février. La Real Sociedad rencontrera le Real Madrid dans l’autre demi-finale, le 3 février. Les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront en finale le 6 février.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL fait le point sur toutes les dernières informations concernant les billets de la Supercoupe d’Espagne 2027, notamment sur la façon d’obtenir des places et sur leur prix probable.

Quand aura lieu la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera du mardi 2 au samedi 6 février 2027 en Turquie. C’est la première fois que ce mini-tournoi quitte son créneau habituel de janvier.

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mardi 2 février 2027 1re demi-finale : FC Barcelone contre Atlético de Madrid Billets Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Mercredi 3 février 2027 2e demi-finale : Real Sociedad contre Real Madrid Billets Stade Beşiktaş (Istanbul) Samedi 6 février 2027 Finale : affiche à déterminer Billets Rams Park (Istanbul)

Où se jouera la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les trois matches de la Supercoupe d’Espagne 2027, les deux demi-finales et la finale, se joueront dans trois stades différents d’Istanbul :

Stade Şükrü Saracoğlu (1re demi-finale)

Le stade Şükrü Saracoğlu, actuellement appelé Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex pour des raisons de sponsoring, est l’une des enceintes de football les plus légendaires et intimidantes d’Europe, ainsi que l’une des plus importantes sur le plan historique. Ses fervents supporters le vénèrent souvent comme « le Temple ».

Située dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, cette enceinte entièrement équipée de sièges, d’une capacité comprise entre 47 430 et 50 530 places, accueille le Fenerbahçe, grand club omnisports turc, depuis son ouverture en 1908.

Stade Beşiktaş (2e demi-finale)

Le stade Beşiktaş, également connu sous le nom de Tüpraş Stadium, est une enceinte sportive moderne située au cœur d’Istanbul, au bord du pittoresque détroit du Bosphore. Son emplacement, avec une vue sur les eaux qui séparent l’Europe de l’Asie, est largement considéré comme l’un des plus beaux au monde pour un stade. L’enceinte peut accueillir environ 42 684 spectateurs et sert de stade au Beşiktaş et à ses fervents supporters depuis 2016.

Rams Park (finale)

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il accueille Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et dispose d’une capacité de 53 978 places.

L’ancien stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, utilisé pendant plus de 60 ans et réputé pour son atmosphère incroyablement intense, risquait apparemment de s’effondrer. Une catastrophe majeure aurait pu se produire s’il était resté en service.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027

La Supercoupe d’Espagne est organisée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Pour acheter des billets officiels, voici les canaux à surveiller :

La liste d’attente officielle : La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle pour les billets. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 afin de bénéficier d’un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant l’ouverture de la vente au grand public.

: La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle pour les billets. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 afin de bénéficier d’un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant l’ouverture de la vente au grand public. Le site officiel de la fédération : La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF.

: La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF. Les billetteries des clubs : Les équipes participantes, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, recevront également chacune un contingent officiel de billets destiné à leurs supporters. Les membres des clubs (socios) pourront consulter les billetteries officielles à l’approche de l’événement.

La RFEF n’a pas encore annoncé la date exacte de l’ouverture de la vente au grand public. Lors des éditions précédentes, les billets officiels de la Supercoupe d’Espagne ont généralement été mis en vente quelques semaines avant le début du tournoi.

L’édition 2027 ayant lieu début février, la mise en vente des billets destinés au grand public est attendue vers la fin décembre 2026 ou en janvier 2027.

Outre les ventes directes sur les billetteries officielles, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent acheter des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les tarifs officiels des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 à Istanbul n’ont pas encore été publiés. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) annonce généralement les dates des ventes, les catégories de places précises et les prix officiels à l’approche du début du tournoi.

À titre de comparaison, lors des éditions récentes organisées en Arabie saoudite, les billets officiels les moins chers coûtaient environ 25 $ pour les demi-finales et 47 $ pour la finale. Les prix grimpaient fortement pour les meilleures places dans les tribunes basses et les places VIP.

Consultez régulièrement les sites officiels de la RFEF et des clubs pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur la Supercoupe d’Espagne

Il s’agira de la 43e édition de la Supercoupe d’Espagne, compétition annuelle réunissant les vainqueurs et les finalistes de la Liga et de la Coupe du Roi de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d’un mini-tournoi à quatre équipes. L’édition 2027 sera la première organisée en Turquie.

Le FC Barcelone se rendra à Istanbul avec le statut de tenant du titre et de favori. En janvier 2026, le club catalan a décroché son 16e sacre, un record qu’il a ainsi amélioré, en battant le Real Madrid en finale à Djeddah. C’était sa troisième victoire face au Real Madrid dans un Clásico de Supercoupe en quatre ans. Le Barça est qualifié en tant que champion de Liga, tandis que le Real Madrid participe en qualité de vice-champion.

La nouveauté cette année vient de la Coupe du Roi. La Real Sociedad a créé la surprise face à l’Atlético de Madrid en finale de l’édition 2026, remportant la séance de tirs au but 4-3 après la prolongation pour décrocher sa quatrième Coupe du Roi. Les deux finalistes ont ainsi obtenu leur billet pour Istanbul. Cette affiche donne lieu à une Supercoupe sans l’Athletic Bilbao ni équipe outsider moins bien classée, avec quatre poids lourds et personne d’autre.

Le tirage des demi-finales apporte aussi un nouvel enjeu. La formule oppose le vainqueur de la Coupe du Roi au vice-champion de Liga : la Real Sociedad aura donc l’occasion de défier le Real Madrid, tandis que le FC Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid pour une place en finale. Une finale sous forme de Clásico reste possible, mais, pour la première fois depuis des années, elle est loin d’être garantie.

Quelles équipes disputeront la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent ce qu’il faut faire pour remporter le trophée. Voici les participants et leur palmarès dans la compétition :