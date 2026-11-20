La Supercoupe d’Espagne change de décor. Après cinq années fantastiques en Arabie saoudite, la prochaine édition de ce mini-tournoi se tiendra en Turquie du 2 au 6 février 2027. Les plus grands clubs espagnols joueront dans trois des enceintes les plus emblématiques du football européen et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Le plateau réunit Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, qui se disputeront le titre. Barcelone, tenant du titre, affrontera l’Atlético de Madrid lors de la première demi-finale, le 2 février, tandis que la Real Sociedad rencontrera le Real Madrid dans l’autre, le 3 février. Les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront en finale le 6 février.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL fait le point sur les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027, notamment sur la façon d’obtenir des places et sur leur prix probable.

Quand se déroule la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera en Turquie du mardi 2 au samedi 6 février 2027. Ce sera la première fois que ce mini-tournoi quittera son créneau habituel de janvier.

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mardi 2 février 2027 1re demi-finale : Barcelone-Atlético de Madrid Billets Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Mercredi 3 février 2027 2e demi-finale : Real Sociedad-Real Madrid Billets Stade de Beşiktaş (Istanbul) Samedi 6 février 2027 Finale : adversaires à déterminer Billets Rams Park (Istanbul)

Où se jouera la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les trois matches de la Supercoupe d’Espagne 2027, les deux demi-finales et la finale, se joueront dans trois stades différents d’Istanbul :

Stade Şükrü Saracoğlu (1re demi-finale)

Le stade Şükrü Saracoğlu, actuellement appelé Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex pour des raisons de sponsoring, est l’une des enceintes de football les plus légendaires, intimidantes et chargées d’histoire d’Europe. Ses fervents supporters le surnomment souvent « le Temple ».

Situé dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, ce stade entièrement doté de places assises, d’une capacité comprise entre 47 430 et 50 530 spectateurs, est le terrain du Fenerbahçe, géant turc omnisports, depuis son ouverture en 1908.

Stade de Beşiktaş (2e demi-finale)

Le stade de Beşiktaş, également connu sous le nom de Tüpraş Stadium, est une enceinte sportive moderne située au cœur d’Istanbul, au bord du pittoresque détroit du Bosphore. Son emplacement, avec vue sur les eaux où se rencontrent l’Europe et l’Asie, est largement considéré comme l’un des plus beaux au monde pour un stade. L’enceinte accueille environ 42 684 supporters et est le terrain de Beşiktaş et de ses fervents supporters depuis 2016.

Rams Park (finale)

Le Rams Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il accueille les matches à domicile de Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et possède une capacité de 53 978 places.

L’ancien stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, utilisé pendant plus de 60 ans et réputé pour son atmosphère extrêmement intense, était apparemment au bord de l’effondrement. Une catastrophe majeure aurait pu s’y produire s’il était resté en service.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne est organisée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Pour acheter des billets officiels, surveillez les canaux suivants :

La liste d’attente officielle : La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 pour accéder à une prévente exclusive et recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant l’ouverture de la vente au grand public.

: La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 pour accéder à une prévente exclusive et recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant l’ouverture de la vente au grand public. Le site officiel de la fédération : La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF.

: La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF. Les portails des clubs : Les équipes participantes, le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, recevront également chacune un quota officiel de billets pour leurs supporters. Les membres des clubs (socios) pourront consulter les portails officiels de billetterie à l’approche de l’événement.

La RFEF n’a pas encore annoncé la date exacte de l’ouverture de la vente au grand public. Habituellement, les billets officiels pour la Supercoupe d’Espagne sont mis en vente à l’approche du tournoi, généralement quelques semaines avant le coup d’envoi.

L’édition 2027 ayant lieu début février, la mise en vente des billets au grand public est attendue vers la fin décembre 2026 ou en janvier 2027.

Outre les ventes directes sur les portails de billetterie officiels, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les tarifs officiels des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 à Istanbul n’ont pas encore été publiés. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) annonce généralement les périodes de vente officielles, les catégories précises de places et les prix de vente initiaux à l’approche du coup d’envoi du tournoi.

À titre de comparaison, lors des éditions récentes organisées en Arabie saoudite, les billets officiels les moins chers commençaient autour de 25 $ pour les demi-finales et de 47 $ pour la finale. Les prix grimpaient fortement pour les meilleures places dans les tribunes basses et les places VIP.

Consultez régulièrement les sites officiels de la RFEF et des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Supercoupe d’Espagne

Ce sera la 43e édition de la Supercoupe d’Espagne, compétition annuelle réunissant les vainqueurs et les finalistes de la Liga et de la Coupe du Roi de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d’un mini-tournoi à quatre équipes. L’édition 2027 sera la première organisée en Turquie.

Barcelone se rendra à Istanbul en tant que tenant du titre et favori. Le club catalan a remporté un 16e titre record en janvier 2026, en battant le Real Madrid en finale à Djeddah. Il s’agissait de sa troisième victoire contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe en quatre ans. Barcelone est qualifié en tant que champion de Liga, tandis que le Real Madrid participe en tant que vice-champion.

La nouveauté cette année vient de la Coupe du Roi. La Real Sociedad a créé la surprise face à l’Atlético de Madrid en finale en 2026, s’imposant 4-3 aux tirs au but après prolongation pour décrocher sa quatrième Coupe du Roi. Les deux finalistes ont ainsi obtenu leur billet pour Istanbul. Cette affiche donne lieu à une Supercoupe inhabituelle, sans l’Athletic Bilbao ni équipe outsider parmi les moins bien classées : seulement quatre poids lourds.

Le tirage au sort des demi-finales offre aussi un nouvel enjeu. La formule oppose le vainqueur de la Coupe du Roi au vice-champion de Liga : la Real Sociedad aura donc l’occasion de défier le Real Madrid, tandis que Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid pour une place en finale. Une finale entre Barcelone et le Real Madrid reste possible, mais, pour la première fois depuis des années, elle est loin d’être assurée.

Quelles équipes disputent la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent ce qu’il faut pour remporter le trophée. Voici les participants et leur palmarès dans la compétition :