La Supercoppa Italiana, ou Supercoupe d’Italie, revient à une formule à deux équipes et se disputera de nouveau en Italie. L’Inter Milan, champion en titre de Serie A, affrontera la Lazio, finaliste de la Coupe d’Italie la saison dernière, à San Siro le 22 décembre. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour ce choc des fêtes à Milan.

Si l’Inter Milan a participé aux six dernières éditions de la Supercoppa Italiana et remporté trois titres consécutifs entre 2021 et 2023, il faut remonter à 2019 pour retrouver le dernier sacre de la Lazio dans cette compétition. Naples a remporté le trophée en décembre dernier en battant Bologne 2-0 au King Saud University Stadium, à Riyad.

L’Inter Milan de Cristian Chivu abordera cette rencontre avec un avantage psychologique. En plus de jouer à domicile, à San Siro, le club reste sur dix matches sans défaite face à la Lazio, dont une victoire 2-0 en finale de la Coupe d’Italie en mai.

Mais comment assister à la rencontre ? GOAL fait le point sur les différentes options pour acheter des billets pour la Supercoppa Italiana, les points de vente et les prix.

Quand se jouera la Supercoppa Italiana 2026 ?

La prochaine édition de la Supercoppa Italiana, qui opposera l’Inter Milan à la Lazio, se jouera à San Siro, à Milan. Le coup d’envoi est prévu à 21 h, heure locale (HEC).

Comment acheter des billets pour la Supercoppa Italiana 2026 ?

Les billets officiels pour la Supercoppa Italiana 2026 sont principalement vendus sur Vivaticket, partenaire officiel de la Serie A pour la billetterie, ainsi que sur les plateformes des clubs participants.

Pour les matches de la Supercoppa, les clubs ouvrent généralement la vente en plusieurs phases : d’abord une période prioritaire pour les abonnés, plusieurs semaines avant la rencontre, puis une phase réservée aux détenteurs d’une carte de supporter ou d’une carte CRN, avant une vente au grand public s’il reste des places.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré, TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, faute de quoi vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour la Supercoppa Italiana 2026 ?

Sur la base des prix pratiqués pour des finales comparables de grandes coupes nationales en Italie et de la tarification habituelle des tribunes de San Siro, les billets officiels mis en vente au grand public devraient coûter entre 35 € et plus de 250 €, selon l’anneau et la tribune.

Voici les tarifs officiels supposés, répartis entre les trois anneaux (Anelli) et les quatre tribunes de San Siro :

Catégorie de places Emplacement et vue Prix officiel supposé Terzo Anello (3e anneau) Partie haute de l’anneau supérieur (Blu, Verde, Rosso) 35 à 55 € Secondo Anello Blu / Verde Derrière les buts (Curva Sud et Curva Nord) 50 à 80 € Primo Anello Blu / Verde Anneau inférieur, derrière les buts 75 à 110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Sur les côtés, dans la partie haute intermédiaire 110 à 160 € Primo Anello Arancio Tribune latérale principale, dans l’anneau inférieur (face aux bancs) 150 à 210 € Primo Anello Rosso & Poltroncine Tribune principale, dans l’anneau inférieur (derrière les bancs) 190 à plus de 260 € Salons VIP / hospitalité Loges et espaces VIP au bord du terrain 400 à plus de 800 €

Consultez les sites officiels des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

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