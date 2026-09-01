La Süper Lig turque ne manque jamais d’offrir du spectacle et des émotions. Des ambiances électrisantes les jours de match, des rencontres prolifiques et des courses au titre passionnantes ne sont que quelques-unes des raisons attrayantes qui poussent les supporters à réserver des billets. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des places pour certains des grands matches à venir.

Pour ajouter encore à l’excitation autour de la Süper Lig cette saison, les grands clubs ont cassé leur tirelire pour attirer certaines des grandes stars de ce sport.

Fenerbahce a dépensé 39 millions d’euros pour Mason Greenwood en provenance de Marseille et Galatasaray a remporté la bataille face à d’autres clubs européens pour obtenir la signature de Rafael Leão, de l’AC Milan, pour 38 millions d’euros. Cependant, le transfert qui a bien sûr fait les gros titres a été réalisé par Trabzonspor, qui a sensationnellement attiré Mohamed Salah librement.

Galatasaray a remporté le titre de Süper Lig pour la quatrième fois consécutive la saison dernière, une performance qu’il avait également réalisée entre 1997 et 2000. L’équipe d’Okan Buruk, à Istanbul, vise désormais un cinquième titre d’affilée, ce qui serait un record. Cependant, d’autres géants du football turc, comme Fenerbahce, Besiktas et Trabzonspor, seront déterminés à les en empêcher.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Süper Lig turque, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Süper Lig turque

Date et heure (locales) Affiche Lieu Billets ven. 4 sept. (20 h) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Billets sam. 5 sept. (20 h) Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets dim. 6 sept. (20 h) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Billets ven. 11 sept. (20 h) Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Billets dim. 13 sept. (20 h) Galatasaray vs Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul) Billets lun. 14 sept. (20 h) Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Billets sam. 19 sept. (20 h) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Billets sam. 19 sept. (20 h) Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Billets dim. 20 sept. (17 h) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Billets dim. 20 sept. (20 h) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Billets

Comment acheter des billets pour la Süper Lig turque

Les billets officiels des matches de Süper Lig turque peuvent être achetés via la plateforme centralisée de billetterie électronique Passo, ou l’application mobile Passo, et ils ne sont généralement mis en vente que 3 à 5 jours avant chaque journée spécifique.

Des clubs très en vue comme Galatasaray ou Fenerbahçe ouvrent d’abord des fenêtres de vente prioritaire pour les membres du club ou les catégories premium de cartes supporters.

En raison des lois sportives turques strictes conçues pour prévenir la violence et la revente illicite de billets, vous ne pouvez pas simplement acheter un billet standard ; il doit être lié électroniquement à une carte d’identité de supporter autorisée.

Avant d’acheter un billet, chaque personne présente doit disposer d’une Passo Taraftar Card active, anciennement connue sous le nom de Passolig. Une carte ne peut pas être utilisée pour faire entrer plusieurs personnes dans le stade.

Pour demander une carte, vous devez vous rendre sur le site officiel de Passo Taraftar ou télécharger l’application mobile Passo. Les supporters étrangers/touristes doivent sélectionner l’option passeport étranger, entrer les détails de leur passeport et télécharger une photo nette du passeport.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Süper Lig turque sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Süper Lig turque ?

Les billets officiels des matches de Süper Lig turque coûtent généralement entre 1 000 TL et 15 000 TL (de 25 € à 400 € ou plus), mais les tarifs varient fortement selon le profil du club recevant, l’adversaire et la catégorie de place choisie.

La tarification se divise clairement selon des critères compétitifs et géographiques :

Les grands clubs : les places standard pour les matches à domicile de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) et Beşiktaş (Tüpraş Stadium) commencent généralement autour de 30 € à 150 €, tandis que les grands derbies locaux peuvent faire grimper les prix à 100 € à 350 € ou plus.

Clubs de milieu de tableau et clubs anatoliens : ces équipes plus modestes basées en dehors de la capitale, Istanbul, par exemple Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, proposent des billets très abordables, les places adultes standard commençant souvent sous les 20 €.

Consultez les portails officiels de billetterie des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Stades et enceintes de la Süper Lig turque

Club Stade et lieu Capacité Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53 978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47 911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42 445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42 000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41 000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35 574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34 829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34 303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33 000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21 374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20 500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19 713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) 17 067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15 197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15 000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13 797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13 797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9 789



