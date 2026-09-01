La Süper Lig turque ne manque jamais d’offrir du spectacle et des émotions. Des ambiances électrisantes les jours de match, des rencontres prolifiques et des courses au titre passionnantes ne sont que quelques-unes des raisons attrayantes qui poussent les supporters à réserver des billets. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des places pour certains des grands matches à venir.
Pour ajouter encore à l’excitation autour de la Süper Lig cette saison, les grands clubs ont cassé leur tirelire pour attirer certaines des grandes stars de ce sport.
Fenerbahce a dépensé 39 millions d’euros pour Mason Greenwood en provenance de Marseille et Galatasaray a remporté la bataille face à d’autres clubs européens pour obtenir la signature de Rafael Leão, de l’AC Milan, pour 38 millions d’euros. Cependant, le transfert qui a bien sûr fait les gros titres a été réalisé par Trabzonspor, qui a sensationnellement attiré Mohamed Salah librement.
Galatasaray a remporté le titre de Süper Lig pour la quatrième fois consécutive la saison dernière, une performance qu’il avait également réalisée entre 1997 et 2000. L’équipe d’Okan Buruk, à Istanbul, vise désormais un cinquième titre d’affilée, ce qui serait un record. Cependant, d’autres géants du football turc, comme Fenerbahce, Besiktas et Trabzonspor, seront déterminés à les en empêcher.
Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Süper Lig turque, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.
Les affiches à venir à ne pas manquer en Süper Lig turque
Date et heure (locales)
Affiche
Lieu
Billets
ven. 4 sept. (20 h)
Istanbul Başakşehir vs Galatasaray
Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)
sam. 5 sept. (20 h)
Fenerbahçe vs Beşiktaş
Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)
dim. 6 sept. (20 h)
Trabzonspor vs Gençlerbirliği
Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)
ven. 11 sept. (20 h)
Beşiktaş vs Erzurumspor
Tüpraş Stadium (Istanbul)
dim. 13 sept. (20 h)
Galatasaray vs Kocaelispor
Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul)
lun. 14 sept. (20 h)
Gaziantep vs Fenerbahçe
Gaziantep Stadium (Gaziantep)
sam. 19 sept. (20 h)
Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği
Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)
sam. 19 sept. (20 h)
Trabzonspor vs Galatasaray
Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)
dim. 20 sept. (17 h)
Fenerbahçe vs Eyüpspor
Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)
dim. 20 sept. (20 h)
Amed vs Beşiktaş
Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)
Comment acheter des billets pour la Süper Lig turque
Les billets officiels des matches de Süper Lig turque peuvent être achetés via la plateforme centralisée de billetterie électronique Passo, ou l’application mobile Passo, et ils ne sont généralement mis en vente que 3 à 5 jours avant chaque journée spécifique.
Des clubs très en vue comme Galatasaray ou Fenerbahçe ouvrent d’abord des fenêtres de vente prioritaire pour les membres du club ou les catégories premium de cartes supporters.
En raison des lois sportives turques strictes conçues pour prévenir la violence et la revente illicite de billets, vous ne pouvez pas simplement acheter un billet standard ; il doit être lié électroniquement à une carte d’identité de supporter autorisée.
Avant d’acheter un billet, chaque personne présente doit disposer d’une Passo Taraftar Card active, anciennement connue sous le nom de Passolig. Une carte ne peut pas être utilisée pour faire entrer plusieurs personnes dans le stade.
Pour demander une carte, vous devez vous rendre sur le site officiel de Passo Taraftar ou télécharger l’application mobile Passo. Les supporters étrangers/touristes doivent sélectionner l’option passeport étranger, entrer les détails de leur passeport et télécharger une photo nette du passeport.
En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Süper Lig turque sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour la Süper Lig turque ?
Les billets officiels des matches de Süper Lig turque coûtent généralement entre 1 000 TL et 15 000 TL (de 25 € à 400 € ou plus), mais les tarifs varient fortement selon le profil du club recevant, l’adversaire et la catégorie de place choisie.
La tarification se divise clairement selon des critères compétitifs et géographiques :
Les grands clubs : les places standard pour les matches à domicile de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) et Beşiktaş (Tüpraş Stadium) commencent généralement autour de 30 € à 150 €, tandis que les grands derbies locaux peuvent faire grimper les prix à 100 € à 350 € ou plus.
Clubs de milieu de tableau et clubs anatoliens : ces équipes plus modestes basées en dehors de la capitale, Istanbul, par exemple Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, proposent des billets très abordables, les places adultes standard commençant souvent sous les 20 €.
Consultez les portails officiels de billetterie des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.
Stades et enceintes de la Süper Lig turque
Club
Stade et lieu
Capacité
Galatasaray
RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)
53 978
Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu (Istanbul)
47 911
Beşiktaş
Tüpraş Stadium (Beşiktaş)
42 445
Konyaspor
Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)
42 000
Trabzonspor
Papara Park (Trabzon)
41 000
Gaziantep
Gaziantep Stadium (Gaziantep)
35 574
Kocaelispor
Kocaeli Stadium (İzmit)
34 829
Samsunspor
Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)
34 303
Amed
Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)
33 000
Erzurumspor
Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)
21 374
Gençlerbirliği
Eryaman Stadium (Ankara)
20 500
Göztepe
Gürsel Aksel Stadium (İzmir)
19 713
Istanbul Başakşehir
Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)
17 067
Rizespor
Çaykur Didi Stadium (Rize)
15 197
Corum
Çorum City Stadium (Çorum)
15 000
Kasımpaşa
Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)
13 797
Eyüpspor
Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)
13 797
Alanyaspor
Alanya Oba Stadium (Alanya)
9 789