Nous avons assisté plus tôt cette année à l’un des dénouements les plus palpitants jamais vus dans une saison de Scottish Premiership et, pour ajouter encore au suspense, il ne s’agissait même pas de l’habituelle course à deux de l’« Old Firm ». Participez à l’action de cette saison en réservant vos billets de match dès aujourd’hui.

Lors d’une journée de mai à couper le souffle, le Celtic a inscrit deux buts tardifs contre Hearts au Celtic Park pour priver le club d’Édimbourg de son premier titre de champion depuis 1960. Pour ajouter à l’angoisse de Hearts, le club avait occupé la première place pendant presque huit mois.

Désormais, les Bhoys, sous la direction de Martin O'Neill, visent un sixième titre de champion consécutif, ou, de manière incroyable, un 15e lors des 16 dernières saisons. Bien sûr, la scène du football écossais ne se résume pas au Celtic et il existe de nombreuses occasions de voir l’une des douze équipes de Premiership entrer sur le terrain.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment réserver des places pour les matches de Scottish Premiership, y compris où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Scottish Premiership

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 29 août (15 h) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Billets dim. 30 août (15 h) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Billets dim. 30 août (15 h) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Billets mer. 2 septembre (19 h 45) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Billets mer. 2 septembre (19 h 45) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Billets mer. 2 septembre (19 h 45) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Billets sam. 5 septembre (15 h) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Billets sam. 19 septembre (15 h) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Billets sam. 19 septembre (15 h) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Billets dim. 20 septembre (12 h) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Billets

Comment acheter des billets pour la Scottish Premiership

Les billets officiels pour les matches de Scottish Premiership peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie ou aux guichets des différents clubs à domicile. Le championnat n’utilise pas de portail de billetterie centralisé ; à la place, chacun des 12 clubs membres contrôle et gère ses propres ventes.

Les billets sont généralement mis en vente deux à quatre semaines avant la date prévue du match. Comme les abonnés représentent la grande majorité des places dans les stades, le stock restant est mis en vente selon des paliers de priorité clairs et progressifs :

Abonnés / membres du club d’abord : jusqu’à trois à quatre semaines avant le match, les plateformes ont tendance à ouvrir des fenêtres d’achat ou de réservation exclusives pour les abonnés, afin d’acheter des places supplémentaires, ainsi que pour les membres officiels du club.

Vente au grand public : s’il reste des billets, ils sont mis en vente pour le grand public environ une à deux semaines avant le coup d’envoi.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Scottish Premiership sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places via des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Scottish Premiership ?

Les billets officiels standard en admission générale pour adultes en Scottish Premiership coûtent généralement entre 20 £ et 50 £, même si les affiches les plus prestigieuses peuvent voir le prix des billets standards doubler, voire tripler.

La plupart des clubs répartissent leurs matches à domicile en deux ou trois catégories selon la demande, ce qui détermine le prix de base des billets :

Catégorie A (matches premium) : il s’agit des affiches à forte demande contre le Celtic ou les Rangers, ainsi que des rivalités locales comme le derby d’Édimbourg entre Hearts et Hibernian.

Catégories B/C (matches standards) : les rencontres de championnat plus routinières face au reste des clubs de l’élite.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations ou les sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Scottish Premiership

La rivalité entre le Celtic et les Rangers, connue sous le nom d’Old Firm, représente la plus longue période continue de domination nationale dans le football mondial. Le Celtic domine le palmarès avec 56 titres de champion, tandis que les Rangers suivent juste derrière avec 55.

Titres de champion consécutifs : le Celtic et les Rangers partagent le record avec 9 titres de champion remportés d’affilée. Le Celtic y est parvenu à deux reprises (1965–1974 et 2011–2020), tandis que les Rangers l’ont fait de 1988–1997.

Le verrou de 41 ans : Hearts s’en est approché lors de la saison 2025/26, mais aucun club en dehors de l’Old Firm n’a remporté le championnat depuis 1985, lorsque Alex Ferguson a mené Aberdeen au titre.

Le plus grand nombre de points sur une saison : le Celtic détient la référence ultime, avec 103 points récoltés lors de la saison 2001–02 sous Martin O'Neill.

Le plus petit nombre de points sur une saison : le Gretna FC, aujourd’hui disparu, détient le plus faible total avec seulement 13 points lors de la saison 2007–08.

Stades et enceintes de la Scottish Premiership

Club Stade et lieu Capacité Celtic Celtic Park (Glasgow) 60 411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51 700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20 866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20 250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19 852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18 128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14 223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13 677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11 850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10 696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7 937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7 937



