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Comment acheter des billets pour la Primeira Liga 2026/27 : matchs à venir, prix, informations sur les stades et plus encore

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Liga Portugal
Benfica
FC Porto
Sporting CP

Ne manquez pas l’occasion de vivre toute l’intensité du championnat portugais cette saison

Porto a pris le dessus dans la bataille entre les « Big 3 » portugais la saison dernière pour être sacré champion de Primeira Liga pour la 31e fois. Alors que Benfica et le Sporting CP sont tous deux déterminés à récupérer la couronne, une nouvelle campagne passionnante s’annonce.

Si les deux géants lisboètes et Porto accaparent généralement la majorité des gros titres du football portugais, quinze autres clubs de Primeira Liga espèrent également franchir un cap positif dans les mois à venir, et vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour voir n’importe lequel d’entre eux jouer en direct.

Laissez GOAL vous apporter toutes les dernières informations sur la billetterie de la Primeira Liga portugaise, y compris le calendrier à venir, où acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Primeira Liga portugaise

Date et heure (locale)

Affiche

Lieu

Billets

ven. 28 août (20 h 15)

Rio Ave vs Sporting CP

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

Billets

sam. 29 août (15 h 30)

Alverca vs Santa Clara

Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)

Billets

sam. 29 août (15 h 30)

Arouca vs Marítimo

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

Billets

sam. 29 août (18 h)

Académico de Viseu vs Porto

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

Billets

dim. 30 août (15 h 30)

Nacional vs Estrela

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

Billets

dim. 30 août (18 h)

Casa Pia vs Moreirense

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)

Billets

dim. 30 août (20 h 30)

Famalicão vs Gil Vicente

Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)

Billets

lun. 31 août (18 h 45)

Benfica vs Estoril

Estádio da Luz (Lisbonne)

Billets

lun. 31 août (20 h 45)

Sporting Braga vs Vitória Guimarães

Braga Municipal Stadium (Braga)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Marítimo vs Benfica

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Porto vs Moreirense

Estádio do Dragão (Porto)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Sporting CP vs Nacional

Estádio José Alvalade (Lisbonne)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Alverca vs Sporting Braga

Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Estrela vs Famalicão

Estádio José Gomes (Amadora)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Gil Vicente vs Académico de Viseu

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Santa Clara vs Rio Ave

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores)

Billets

4/5/6/7 sept. (à confirmer)

Vitória Guimarães vs Casa Pia

Dom Afonso Henriques (Guimaraes)

Billets

Comment acheter des billets pour la Primeira Liga portugaise

Les billets officiels de Primeira Liga portugaise peuvent être achetés directement via les canaux de billetterie de chaque club hôte, la ligue ne vendant pas de billets centralisés.

Les billets pour les rencontres ordinaires sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le match pour les membres des clubs, les places restantes étant ouvertes au grand public environ une semaine avant la rencontre.

Il convient toutefois de noter que si vous souhaitez assister à des affiches très médiatisées comme O Clássico (Benfica vs Porto) ou le Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), les billets ne sont presque jamais mis en vente au grand public, les membres des clubs ayant tendance à acheter toutes les places disponibles.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Primeira Liga portugaise sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux fans espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Primeira Liga portugaise ?

Les billets officiels pour les matches de Primeira Liga portugaise varient considérablement en fonction du club, de l’adversaire et de votre statut de membre, les billets standards de base pour le grand public se situant généralement entre 30 € et 90 €. Pour les membres des clubs, appelés Sócios, les prix peuvent descendre à 15 €-40 € par match.

Cependant, la Primeira Liga étant très localisée, les grilles tarifaires sont déterminées de manière indépendante par chaque club, notamment par Benfica, le Sporting CP et Porto.

Consultez les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Primeira Liga portugaise

La Primeira Liga portugaise, créée en 1934, est réputée pour être dominée par les « Big Three » (Os Três Grandes), Benfica, Porto et le Sporting CP. Ensemble, ils ont remporté tous les championnats de l’histoire de la ligue sauf deux. Ces deux sacres hors Big 3 ont été signés par Belenenses (1945-46) et Boavista (2000-01).

Titres consécutifs : Porto est le seul club à avoir remporté 5 titres consécutifs, réussissant cette performance entre 1994 et 1999.

Plus longue série d’invincibilité : Porto détient le record avec 58 matches de championnat consécutifs sans défaite sous les ordres de Sérgio Conceição entre 2020 et 2022.

L’onde de choc Boavista en 2001 : Boavista a mis fin à un monopole de 55 ans détenu par les Big Three en décrochant le titre 2000-01 sous la direction de Jaime Pacheco, provoquant d’immenses célébrations dans toute la ville de Porto.

Jamais relégués : Benfica, Porto, Sporting CP n’ont jamais été relégués depuis la création du championnat.

Stades et enceintes de la Primeira Liga portugaise

Club

Stade et lieu

Capacité

Benfica

Estádio da Luz (Lisbonne)

68 100

Sporting CP

Estádio José Alvalade (Lisbonne)

52 095

Porto

Estádio do Dragão (Porto)

50 033

Sporting Braga

Estádio Municipal de Braga (Braga)

30 286

Vitória de Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)

30 029

Santa Clara

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores)

12 500

Gil Vicente

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

12 046

Marítimo

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

10 600

Estrela

Estádio José Gomes (Amadora)

9 288

Casa Pia

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*

7 000

Alverca

Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)

6 932

Académico de Viseu

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

6 912

Moreirense

Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)

6 150

Rio Ave

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

5 300

Nacional

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

5 200

Famalicão

Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

5 186

Estoril

Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)

5 094

Arouca

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

5 000

*Note : Casa Pia dispute ses matches à domicile au stade neutre Estádio Municipal de Rio Maior, son propre stade ne répondant pas aux exigences de l’élite.


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