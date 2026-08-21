Porto a pris le dessus dans la bataille entre les « Big 3 » portugais la saison dernière pour être sacré champion de Primeira Liga pour la 31e fois. Alors que Benfica et le Sporting CP sont tous deux déterminés à récupérer la couronne, une nouvelle campagne passionnante s’annonce.

Si les deux géants lisboètes et Porto accaparent généralement la majorité des gros titres du football portugais, quinze autres clubs de Primeira Liga espèrent également franchir un cap positif dans les mois à venir, et vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour voir n’importe lequel d’entre eux jouer en direct.

Laissez GOAL vous apporter toutes les dernières informations sur la billetterie de la Primeira Liga portugaise, y compris le calendrier à venir, où acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Primeira Liga portugaise

Date et heure (locale) Affiche Lieu Billets ven. 28 août (20 h 15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Billets sam. 29 août (15 h 30) Alverca vs Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Billets sam. 29 août (15 h 30) Arouca vs Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Billets sam. 29 août (18 h) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Billets dim. 30 août (15 h 30) Nacional vs Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Billets dim. 30 août (18 h) Casa Pia vs Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Billets dim. 30 août (20 h 30) Famalicão vs Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Billets lun. 31 août (18 h 45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisbonne) Billets lun. 31 août (20 h 45) Sporting Braga vs Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Sporting CP vs Nacional Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Alverca vs Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Estrela vs Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Gil Vicente vs Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Santa Clara vs Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores) Billets 4/5/6/7 sept. (à confirmer) Vitória Guimarães vs Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Billets

Comment acheter des billets pour la Primeira Liga portugaise

Les billets officiels de Primeira Liga portugaise peuvent être achetés directement via les canaux de billetterie de chaque club hôte, la ligue ne vendant pas de billets centralisés.

Les billets pour les rencontres ordinaires sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le match pour les membres des clubs, les places restantes étant ouvertes au grand public environ une semaine avant la rencontre.

Il convient toutefois de noter que si vous souhaitez assister à des affiches très médiatisées comme O Clássico (Benfica vs Porto) ou le Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), les billets ne sont presque jamais mis en vente au grand public, les membres des clubs ayant tendance à acheter toutes les places disponibles.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Primeira Liga portugaise sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux fans espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Primeira Liga portugaise ?

Les billets officiels pour les matches de Primeira Liga portugaise varient considérablement en fonction du club, de l’adversaire et de votre statut de membre, les billets standards de base pour le grand public se situant généralement entre 30 € et 90 €. Pour les membres des clubs, appelés Sócios, les prix peuvent descendre à 15 €-40 € par match.

Cependant, la Primeira Liga étant très localisée, les grilles tarifaires sont déterminées de manière indépendante par chaque club, notamment par Benfica, le Sporting CP et Porto.

Consultez les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Primeira Liga portugaise

La Primeira Liga portugaise, créée en 1934, est réputée pour être dominée par les « Big Three » (Os Três Grandes), Benfica, Porto et le Sporting CP. Ensemble, ils ont remporté tous les championnats de l’histoire de la ligue sauf deux. Ces deux sacres hors Big 3 ont été signés par Belenenses (1945-46) et Boavista (2000-01).

Titres consécutifs : Porto est le seul club à avoir remporté 5 titres consécutifs, réussissant cette performance entre 1994 et 1999.

Plus longue série d’invincibilité : Porto détient le record avec 58 matches de championnat consécutifs sans défaite sous les ordres de Sérgio Conceição entre 2020 et 2022.

L’onde de choc Boavista en 2001 : Boavista a mis fin à un monopole de 55 ans détenu par les Big Three en décrochant le titre 2000-01 sous la direction de Jaime Pacheco, provoquant d’immenses célébrations dans toute la ville de Porto.

Jamais relégués : Benfica, Porto, Sporting CP n’ont jamais été relégués depuis la création du championnat.

Stades et enceintes de la Primeira Liga portugaise

Club Stade et lieu Capacité Benfica Estádio da Luz (Lisbonne) 68 100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lisbonne) 52 095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50 033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30 286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30 029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores) 12 500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12 046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10 600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9 288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7 000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6 932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6 912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6 150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5 300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5 200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5 186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5 094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5 000

*Note : Casa Pia dispute ses matches à domicile au stade neutre Estádio Municipal de Rio Maior, son propre stade ne répondant pas aux exigences de l’élite.



