La Super League et la NRL nous ont récemment offert des rencontres de rugby à XIII passionnantes, mais l’attention se tourne désormais vers la scène internationale et la Coupe du monde de rugby à XIII, qui s’achèvera en apothéose ce dimanche 15 novembre à Brisbane.

Après quatre semaines de matches de poule et de demi-finales intenses et exaltants, seules deux équipes peuvent encore prétendre au titre : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces rivales des antipodes disputeront également la finale féminine, organisée le même jour et dans le même stade. Vous pouvez assister à cette affiche en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’Australie a débuté le tournoi en grande favorite pour décrocher un quatrième titre consécutif, le 13e au total depuis la première édition en 1954. Si elle a remporté tous ses matches jusqu’ici, elle sait que son épreuve la plus difficile l’attend. La Nouvelle-Zélande ne s’était inclinée que de deux points (24-22) lors de leur confrontation à Sydney, en ouverture du tournoi le 15 octobre.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des places pour la prochaine finale de la Coupe du monde de rugby à XIII : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Date et heure locales Rencontre Billets Stade (ville) Dimanche 15 novembre (18 h 35 AEST) Finale : Australie contre Nouvelle-Zélande Billets Suncorp Stadium (Brisbane)

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026

Les billets officiels peuvent être achetés sur le site de la Coupe du monde de rugby à XIII, qui renvoie directement vers les plateformes de vente agréées pour le Suncorp Stadium de Brisbane.

Ticketmaster Australia est la principale plateforme de distribution agréée, tandis que Ticketek est également utilisé comme agent partenaire.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les billets officiels en vente générale pour la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 (RLWC2026) étaient proposés à partir de 39 dollars australiens pour les adultes.

Match Billet adulte (16 ans et plus) Billet famille (2+2 ou 1+3) Finale (Suncorp Stadium) À partir de 39 dollars australiens À partir de 109 dollars australiens

Les places sont réparties en plusieurs catégories générales :

Catégorie 1 / Premium : situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, elles offrent les meilleures vues centrales sur le terrain.

: situées le long de la ligne médiane et sur les côtés des tribunes inférieures, elles offrent les meilleures vues centrales sur le terrain. Catégorie 2 : généralement situées dans les parties supérieures des tribunes latérales ou dans les angles des stades.

: généralement situées dans les parties supérieures des tribunes latérales ou dans les angles des stades. Catégorie 3 / Vente générale : généralement situées derrière les poteaux ou dans les parties hautes des tribunes supérieures, elles proposent les places les plus abordables.

Consultez le site officiel du tournoi pour toute information complémentaire, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quand se déroule la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

La Coupe du monde de rugby à XIII 2026, organisée conjointement par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se déroule du jeudi 15 octobre au dimanche 15 novembre. Ce tournoi d’un mois comprend 18 matches au total (15 matches de poule, les demi-finales et la finale).

La compétition se déroule en même temps que les tournois féminin et en fauteuil roulant.

Phase Date(s) Matches de poule Du 15 octobre au 1er novembre Demi-finales 7 et 8 novembre Finale 15 novembre

Quels sont les stades de la Coupe du monde de rugby à XIII 2026 ?

Les dix stades suivants accueilleront des matches de la Coupe du monde de rugby à XIII cette année :

Pays Stade (ville) Capacité Australie Suncorp Stadium (Brisbane) 52 500 Allianz Stadium (Sydney) 42 500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33 000 CommBank Stadium (Sydney) 30 000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27 400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25 455 WIN Stadium (Wollongong) 23 750 HBF Park (Perth) 20 500 Nouvelle-Zélande One New Zealand Stadium (Christchurch) 30 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14 800

Qui sont les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de rugby à XIII ?

La première édition de la Coupe du monde de rugby à XIII a eu lieu en 1954. Voici les finales les plus récentes :