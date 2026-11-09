La Coupe intercontinentale de la FIFA revient pour une troisième édition en 2026. Elle réunira les champions des six confédérations continentales du football mondial afin de couronner le champion du monde des clubs incontesté. Le Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli et Auckland FC ont déjà décroché leur place dans le tournoi. Le représentant de l’Amérique du Sud sera désigné plus tard dans l’année.

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Quand aura lieu la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets 9 décembre 2026 Derby des Amériques : Toluca contre le vainqueur de la Copa Libertadores Doha, Qatar Billets 12 décembre 2026 Coupe Challenger de la FIFA : vainqueur de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique contre vainqueur du Derby des Amériques Doha, Qatar Billets 16 mi-décembre 2026 Finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA : Paris Saint-Germain contre le vainqueur de la Coupe Challenger Doha, Qatar Billets

Où acheter des billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 ?

Ticombo est votre meilleure option pour obtenir des billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 dès la mise en vente des places pour les matches. Cette plateforme propose des billets vérifiés pour des rencontres de football partout dans le monde. Chaque commande bénéficie de garanties de protection des acheteurs et d’un paiement sécurisé. Il vous suffit de sélectionner le match auquel vous souhaitez assister, de choisir parmi les offres disponibles selon la catégorie et l’emplacement du siège, puis de régler votre commande en quelques clics.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 ?

Les tarifs exacts pour 2026 n’ont pas encore été publiés, mais les éditions récentes donnent un point de repère utile. Pour l’édition 2025 au Qatar, les billets mis en vente par la FIFA elle-même pour les premiers tours étaient proposés à partir de seulement 20 QAR, soit environ 5 dollars américains. Sur les plateformes de revente, les prix étaient beaucoup plus variables une fois la demande en hausse.

Pour la finale de la Coupe intercontinentale, les prix sont allés d’environ 82 dollars américains pour les places disponibles les moins chères à une moyenne d’environ 217 dollars américains pour un billet de catégorie intermédiaire.

Les matches de la Coupe Afrique-Asie-Pacifique et du Derby des Amériques constituent généralement le moyen le plus abordable d’assister au tournoi. La Coupe Challenger et la finale elle-même coûtent davantage, compte tenu de l’enjeu. Sur Ticombo, les prix évoluent en temps réel selon l’offre et la demande. Plus les supporters réservent tôt après la mise en vente, plus ils ont de chances d’obtenir la place disponible la moins chère. La plateforme permet aussi de comparer les catégories de sièges côte à côte, afin de trouver facilement un billet adapté à son budget sans renoncer à l’ambiance.

Tout savoir sur la Coupe intercontinentale de la FIFA 2026

La Coupe intercontinentale se déroule en quatre étapes et cinq matches. La Coupe Afrique-Asie-Pacifique ouvre le tournoi : les champions de l’AFC et de la CAF y affrontent le représentant de l’Océanie dans un mini-tournoi à élimination directe de deux matches, organisé en alternance en Asie et en Afrique chaque année. Le Derby des Amériques oppose ensuite le vainqueur de la Coupe des champions de la CONCACAF au champion de la Copa Libertadores lors d’un match unique. Les vainqueurs de ces deux confrontations se retrouvent en Coupe Challenger de la FIFA sur terrain neutre. Celui qui l’emporte se qualifie pour affronter le vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, directement qualifié pour la finale sans disputer de tour précédent.

Cinq des six places pour 2026 sont déjà attribuées. Al-Ahli s’est qualifié en remportant la Ligue des champions Élite de l’AFC après avoir battu Machida Zelvia à Djeddah. Toluca a décroché la place de la CONCACAF grâce à une victoire aux tirs au but contre Tigres. Mamelodi Sundowns a remporté la finale de la Ligue des champions de la CAF face à l’AS FAR, tandis qu’Auckland FC a obtenu la place de l’Océanie en gagnant la première édition de la Ligue professionnelle de l’OFC. Le Paris Saint-Germain aborde le tournoi en champion d’Europe et tenant du titre de la Coupe intercontinentale, après avoir conservé son titre en Ligue des champions face à Arsenal aux tirs au but, à Budapest. Il accède donc de nouveau directement à la finale. La seule place encore à attribuer revient à l’Amérique du Sud : le champion de la Copa Libertadores 2026 sera désigné plus tard dans l’année.